https://sputnikarabic.ae/20230405/صافرات-الإنذار-تدوي-في-مستوطنات-غلاف-غزة-بعد-إطلاق-صاروخين-1075573280.html

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة بعد إطلاق صاروخين

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة بعد إطلاق صاروخين

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة، بعد يوم من التوترات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية. 05.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-05T18:53+0000

2023-04-05T18:53+0000

2023-04-05T18:53+0000

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وقال الجيش في بيان نشره على "تويتر": "تم رصد عمليتي إطلاق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. فشلت عملية إطلاق واحدة وسقطت في أراضي قطاع غزة وسقط صاروخ آخر في منطقة السياج الحدودي".وفي وقت سابق اليوم، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، قائلا إنه سيجعلهم يندمون ويدفعون ثمنا باهظا على أي عمل يستهدف مواطني بلاده.جاء ذلك خلال تفقده لبطاريات منظومة القبة الحديدية المنتشرة على طول الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، بعد ليلة متوترة أمس أطلقت خلالها الفصائل رشقات صاروخية تجاه المناطق المتاخمة للقطاع ردا على اعتداء الشرطة الإسرائيلية على مصلين بالمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية.وقال غالانت في تغريدة بحسابه على "تويتر"، "سنضرب كل من يحاول إيذاءنا وسنجعله يدفع ثمنا باهظا يدفعه للندم على أي عمل ضد المواطنين الاسرائيليين وجنود الجيش الاسرائيلي".وصباح اليوم الأربعاء، أغار الجيش الإسرائيلي على ثلاثة مواقع وعدة نقاط عسكرية تابعة لحركة "حماس" في غزة ردًّا على إطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل.والليلة الماضية، اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، واعتدت على عشرات المصلين الذين اعتكفوا داخله، واعتقلت ما يزيد على 400 فلسطيني.وأظهرت لقطات بثها ناشطون ووسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية عناصر الشرطة وهي تقوم بضرب المصلين بأعقاب البنادق والهروات، وإطلاق قنابل الصوت داخل المصلى بعد قطع التيار الكهربائي لإجبارهم على الخروج.وكان مئات الفلسطينيين قد تحصنوا في المصلى القبلي مساء الثلاثاء، على خلفية مخاوف من اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى والقيام بذبح قرابين عيد الفصح، اليوم الأربعاء.

https://sputnikarabic.ae/20230405/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-على-حدود-غزة-سنضرب-كل-من-يحاول-المساس-بنا-ونجعله-يندم-1075564037.html

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