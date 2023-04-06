https://sputnikarabic.ae/20230406/إيران-توجه-رسالة-إلى-مجلس-الأمن-والأمم-المتحدة-بشأن-الهجمات-التي-شنتها-إسرائيل-على-سوريا-1075592738.html

إيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن الهجمات التي شنتها إسرائيل على سوريا

إيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن الهجمات التي شنتها إسرائيل على سوريا

وجّه سفير إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، "رسالة جديدة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، بشأن الهجمات الأخيرة التي شنتها إسرائيل على... 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T08:55+0000

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ووصف السفير إيرواني، هذه الجريمة بأنها "جريمة بشعة ومثال بارز آخر على الاعتداءات المستمرة لكيان الاحتلال وانتهاكه الصارخ للقوانين الدولية في الأراضي السورية"، مؤكدا على أن "الكيان الإسرائيلي يواصل أعماله العدوانية ضد سوريا دون أي عواقب وعقاب من المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".ودعا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد لهذه الانتهاكات ومساءلة الكيان الإسرائيلي بشأن جميع أعماله المنافية للقوانين الدولية".وشدد إيرواني على ضرورة أن "يتخلى مجلس الأمن عن النهج المزدوج، والوفاء بواجباته القانونية من خلال الإدانة الواضحة للانتهاك المستمر للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من قبل الكيان الإسرائيلي. واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها وعدم التسامح مع الأعمال التي تقوضها".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة الماضية، مقتل الضابط ميلاد حيدري، أحد مستشاريه العسكريين في هجوم عسكري إسرائيلي على سوريا، متعهدا بالرد عليه.كما ذكرت وكالة أنباء "مهر"، في وقت سابق اليوم، أن المستشار العسكري ويدعى مقداد مهقاني، كان قد أصيب بجروح خلال الهجوم الإسرائيلي فجر الجمعة، وتوفي متأثرا بجراحه".وشن الطيران الإسرائيلي، ليل السبت/الأحد، عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في مدينة حمص وريفها، حسبما أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، مشيرا إلى تصدي وسائط الدفاع السوري لصواريخ العدوان الإسرائيلي وإسقاط عدد منها.وكشف المصدر العسكري أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى "إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".والهجوم الإسرائيلي هو الثالث خلال 48 ساعة، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية ريف دمشق، الجمعة الماضية، ما أسفر عن بعض الخسائر المادية.ويوم الخميس الماضي، استهدف الطيران الإسرائيلي بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.واعتبرت الخارجية السورية، في بيان سابق، أن العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا هو محاولة للهروب من الأوضاع المتردية في إسرائيل، مطالبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.

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