https://sputnikarabic.ae/20230407/إسرائيل-تقصف-غزة-والمقاومة-ترد-بصواريخ-لبنان-يقدم-شكوى-إلى-مجلس-الأمن-1075652107.html

إسرائيل تقصف غزة والمقاومة ترد بصواريخ... لبنان يقدم شكوى إلى مجلس الأمن

إسرائيل تقصف غزة والمقاومة ترد بصواريخ... لبنان يقدم شكوى إلى مجلس الأمن

إسرائيل تقصف غزة، وفصائل المقاومة ترد برشقات صاروخية نحو المستوطنات، ولبنان يشكو لمجلس الأمن بعد هجمات إسرائيلية على الجنوب نتيجة صواريخ أطلقت من لبنان على... 07.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-07T13:54+0000

2023-04-07T13:54+0000

2023-04-07T13:54+0000

راديو

عالم سبوتنيك

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

إسرائيل

المسجد الأقصى

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إسرائيل تقصف غزة والمقاومة ترد بصواريخ ، لبنان يشكو لمجلس الأمن بعد هجمات إسرائيلية ، واجتماع طاريء للتعاون الإسلامي بشأن الأقصى إسرائيل تقصف غزة والمقاومة ترد بصواريخ ، لبنان يشكو لمجلس الأمن بعد هجمات إسرائيلية ، واجتماع طاريء للتعاون الإسلامي بشأن الأقصى

إيران تدعو إلى اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة تعقد اجتماعا طارئا لبحث العدوان على الأقصى، ولافروف يزور تركيا ويلتقي مع أوغلو لبحث العديد من الملفات بين روسيا وتركيا، وخمس سنوات على مزاعم استخدام الحكومة السورية أسلحة كيماوية في دوما السورية.إسرائيل تقصف غزة وفصائل المقاومة ترد برشقات صاروخية نحو المستوطناتأعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز قوات المشاة والمدفعية في الشمال والجنوب من البلاد. ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا، أكد من خلاله أنه يحشد ويعزز من قواته العسكرية في كل من المناطق الشمالية والجنوبية للبلاد.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه تم إطلاق 44 صاروخا من قطاع غزة على مستوطنات وبلديات غلاف غزة، لافتًا إلى سقوط صاروخ منها على منزل في سديروت دون إصابات، مضيفا أنه "تم استهداف 3 مواقع في لبنان، و10 في قطاع غزة".ونفذ الجيش الإسرائيلي غارات على مواقع تابعة لحركة حماس وفصائل فلسطينية في جنوب لبنان وقطاع غزة، ردا على إطلاق رشقات صاروخية من لبنان على مستوطنات شمالي إسرائيل.في الوقت نفسه، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تصدي الدفاعات الجوية للطيران الإسرائيلي على قطاع غزة.وذكرت حركة حماس في بيان أنها تحمّل الاحتلال مسؤولية عدوانه على القدس وغزّة، وتدعو الشعب الفلسطيني وفصائله إلى الوحدة في مواجهةٍ مفتوحة مع الاحتلال دفاعاً عن القدس والأقصى .ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.وقال الكاتب والمحلل السياسي، إبراهيم حبيب، لـ"عالم سبوتنيك"، إن الأوضاع في غزة تسير وفق تهدئة غير مشروطة مع وساطة مصرية لإبرامها والخروج من الأزمة.وأشار إلى أن انفجار الأزمة جاء نتيجة أحداث المسجد الأقصى وتعامل إسرائيل مع المواطنين والمصلين فيه ومحاولات الاقتحام المتكررة.وذكر أن المقاومة بعثت رسائلها، وإسرائيل لم تلق بالا لها، واستمرت في أعمالها دون رادع، مؤكدا أن الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان شكلت صدمة لإسرائيل، وحاولت إبعاد "حزب الله" عن الموضوع، لأنها لا تريد الدخول معه في مواجهة جديدة.لبنان يقدم شكوى إلى مجلس الأمن بعد هجمات إسرائيلية على الجنوب نتيجة صواريخ أطلقت من لبنان على نقاط في إسرائيلمن جانبها أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الغارات الإسرائيلية على مناطق جنوبي لبنان، وشددت الوزارة على أن "الاعتداء الإسرائيلي يهدد الاستقرار وينتهك سيادة لبنان ويخرق القرار 1701".وسُمع دوي ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات، في منطقة صور جنوبي لبنان، بعد ساعات من إطلاق صواريخ منها باتجاه إسرائيل حيث أطلقت أكثر من 30 صاروخًا على إسرائيل في اليوم السابق.استبعد سركيس أبو زيد، الكاتب الصحفي اللبناني، في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، أن يكون هناك تصعيد أكثر مما حدث، لافتا إلى أن إسرائيل ستنأى بنفسها في المرحلة القادمة عن أي تصعيد لأنها لا تقوى على الدخول في حرب مفتوحة أو فتح جبهة لبنان الآن فالأوضاع الداخلية لديها غير مستقرة.وأضاف أبو زيد أن رد إسرائيل على النحو الذي حدث جاء من قبيل رفع الروح المعنوية للداخل، مشيرا إلى أنها تعرف الشكل الذي سيأتي عليه رد فعل "حزب الله"، لذا فهي ستتحاشى حدوث مواجهة مع المقاومة، والمتوقع احتواء هذا التصعيد المحدود الذي لم يخلف خسائر بشرية تلزم المقاومة برد حتمي، حيث استهدفت صواريخ الاحتلال مزرعة للموز.إيران تدعو إلى اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي والمنظمة تعقد اجتماعا طارئا لبحث العدوان على الأقصىصرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن التصعيد الحالي بين إسرائيل والفلسطينيين لن يساعد في تسوية الوضع في القدس.وقال نيبينزيا في أعقاب اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي حول الوضع حول المسجد الأقصى، إن "التصعيد الذي يحدث الآن خطير".في السياق نفسه، دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الخميس، إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ قرار مشترك حول الدفاع عن الفلسطينيين "المقهورين" في مواجهة "الجرائم" الإسرائيلية على حد تعبيره.وشدد الرئيس الإيراني على أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني ومحاربة إسرائيل "مبدأ لا يمكن تغييره" في إطار تشكيل عالم إسلامي، تكون وحدته في مواجهة "الاعتداءات" الإسرائيلية، ضرورة مستمرة.وفي الوقت نفسه، أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مكالمة هاتفية مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ناقش خلاله الجانبان الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى و"تدنيس" الحرم المقدس، وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإيرانية.وقالت منظمة التعاون الإسلامي إن الأمانة العامة للمنظمة ستعقد اجتماعاً طارئاً للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين، السبت، لبحث "الاقتحامات" الإسرائيلية للمسجد الأقصى.قال هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، إن دعوة طهران لاجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي نوع من تدارك الوضع الحرج لهذه المنظمة التي لم يصدر عنها بيان واحد يستنكر ما حدث، مشيرا إلى أن دعوة إيران جاءت من مستوى رئيس الجمهورية وليس وزير الخارجية كعادة مثل هذه الدعوات، وذلك تقديرا من طهران لخطورة الموقف.وأضاف أفقهي أن "طهران في انتظار تجاوب أعضاء المنظمة مع هذه الدعوة لاجتماع طارئ، لافتا إلى أن ما تقوم به حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة ترتكب أفعالا لم يسبقها لهم أي صهيوني قبل ذلك، مما يستلزم موقفًا أكثر قوة".لافروف يزور تركيا ويلتقي مع تشاووش أوغلو لبحث العديد من الملفات بين روسيا وتركيابعد الاجتماع الرباعي الذي استضافته موسكو لبحث مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في أنقرة الملف السوري في محاولة للوصول إلى تفاهمات جديدة .ويشمل جدول مباحثات لافروف وتشاووش أوغلو الوضع في أوكرانيا وجنوب القوقاز والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة البحر الأسود، واتفاقية الحبوب.ويفرض الملف السوري، بما فيه مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، نفسه بقوة على أجندة المحادثات.وقال وزير الخارجية الروسي إنه بحث عملية الالتزام ببنود صفقة الحبوب من حيث توريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، وما يخص المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية.قال أستاذ العلاقات الدولية برهان أوغلو، إن "هناك ملفات عديدة وعلى رأسها ملف استمرار التفاهمات وخاصةً المبادرات الجديدة في حل مشكلة أزمة سوريا بالدرجة الأولى، وهناك اجتماع بين الأطراف الأربعة بما فيها تركيا وروسيا وإيران وسوريا وهذا يعتبر من أهم الملفات بالإضافة إلى ملف الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تريد تركيا أن تلعب دور فعال لحلحلة الأزمة من خلال المبادرات والتفاهمات السياسية وهناك رغبة روسية للبحث عن حل سياسي بخصوص الأزمة الروسية الأوكرانية".وأضاف تشاووش أوغلو أن "هناك علاقات ثنائية بين البلدين مستمرة لتطوير المجال الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي في بعض القضايا بينهما، كذلك علاقة روسيا بالاتحاد الأوروبي وأمريكا، فروسيا وتركيا لديهما بعض المشاكل مع هذه الدول، من أجل تأمين أمن الطاقة في المنطقة حيث أصبح موضوع خطير جداً، بالإضافة إلى أن تركيا تلعب دور في نقل الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل آمن وهذه الأمور سوف تناقش بين الوزيرين في البلدين".خمس سنوات على مزاعم استخدام الحكومة السورية أسلحة كيماوية في دوما السوريةقبل خمس سنوات، زعمت عدد من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك الخوذ البيضاء، استخدام أسلحة كيماوية في مدينة دوما في الغوطة الشرقية.ووصفت وزارة خارجية روسيا الاتحادية هذه الرسالة بأنها حشو للمعلومات، كما صرحت وزارة الدفاع أن الخوذ البيضاء ليست مصدرا موثوقا للأخبار وتنشر معلومات ملفقة.وفي التاسع من أبريل/ نيسان 2018، أجرى ممثلو المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة مسحًا لمدينة الدوما، لكنهم لم يعثروا على آثار لاستخدام الأسلحة الكيميائية هناك.وفي 14 أبريل، شنت بريطانيا وفرنسا هجومًا صاروخيًا مكثفًا على سوريا دون موافقة مجلس الأمن الدولي. وبحسب وزارة الدفاع الروسية، تم إطلاق 103 صواريخ على عدد من الأهداف السورية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي السورية 71 منها.قال الكاتب الصحفي السوري، خالد أسكيف، إن التسييس شاب التحقيقات التي جرت حول مزاعم استخدام الكيماوي في دوما السورية، من أجل تنفيذ أجندات خاصة ضد الدولة السورية وتقديم تنازلات.وأشار إلى أنه ليست هذه المسألة الوحيدة التي تم استهلاكها إعلاميا للضغط على الحكومة السورية بل هناك مناطق أخرى استخدم فيها نفس الأسلوب مثل خان شيخون ولكن بطرق مختلفة.وأضاف أن مجزرة دوما تحدث عنها الطفل حسن دياب وتم عمل فبركة من الخوذ البيضاء لتخرج إلى الإعلام بطريقة مخالفة للحقيقة، وبمشاهد تمثيلية، تخرج للإعلام بمساعدة الولايات المتحدة الداعمة للمنظمة.وذكر أن كل الجماعات الموجودة في سوريا تعمل ضمن أجندة الدول الداعمة لها، والزلزال الذي وقع أخيرا كان له نصيب من التسييس، بحصول الجماعات المسلحة على مساعدات ولم تصل لمستحقيها ووصلت إلى عناصر في جبهة النصرة في ريف إدلب ولم يتم محاسبتها على عدم إيصال المساعدات.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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عالم سبوتنيك, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, المسجد الأقصى, аудио