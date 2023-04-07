https://sputnikarabic.ae/20230407/نائب-الوفاء-للمقاومة-في-البرلمان-اللبناني-العدو-الصهيوني-ليس-مطلق-اليدين-في-عملية-التصعيد-1075649260.html

نائب "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني: العدو الصهيوني ليس مطلق اليدين في عملية التصعيد

نائب "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني: العدو الصهيوني ليس مطلق اليدين في عملية التصعيد

قال النائب عن كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني، حسن عز الدين، إن ما حصل هو رد فعل طبيعي من قبل الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية والشعوب العربية... 07.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-07T13:34+0000

2023-04-07T13:34+0000

2023-04-07T13:34+0000

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وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، اعتبر عز الدين أن "ما جرى بالأمس وما جرى اليوم داخل فلسطين يؤكد أن الإجرام بحق القدس والأقصى والمقدسات تعني كل المسلمين والمسيحيين وكل الأحرار في العالم، وبالتالي من حق هذه الشعوب أن تفعل كل ما تستطيع في سياق حملة الدفاع عن هذه المقدسات ونصرة للشعب الفلسطيني".وعلل قائلا: "لأن ما أقدم عليه العدو الصهيوني من ممارسات قمعية وإجرامية في المسجد الأقصى يدلل على همجية العدو وعدم اكتراثه لكل المواثيق الدولية وحقوق الإنسان والمنظومة الأخلاقية للبشر في التعاطي مع المقدسات".ورأى عز الدين أن "العدو الصهيوني ليس مطلق اليدين في عملية التصعيد؛ لأنه يدرك أنه يتعلق بمعادلة محور المقاومة، وأن الساحات كلها تكون مفتوحة من جهة، وأيضًا معادلة لبنان مع الكيان الصهيوني، هو يدرك كما رسم سماحة الأمين العام معادلة أن أي عدوان يطال الساحة اللبنانية المقاومة ستكون المقاومة بالمرصاد".وأضاف: "كما أعلن أمين عام حزب الله في حديث سابق أن موضوع القدس والأقصى والمقدسات إذا ما أمعن العدو قد يؤدي في لحظة ما إلى جر المنطقة إلى صراع لا يستطيع أحد أن يتكهن بمفاعيله ونتائجه، وبالتالي يكون هذا العدو هو الذي يتحمل كل المسؤولية باعتبار أنه هو الذي دائمًا يعتدي ودائمًا يستفز مشاعر المسلمين في العالم، وقد يؤدي في أي لحظة إلى أوضاع خطيرة في المنطقة تؤدي إلى من المزيد من تعقيد الأمور".وبعد القصف المتبادل شهدت الحدود، اليوم الجمعة، هدوءًا حذرًا بعد تسيير قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، والجيش اللبناني دوريات حفاظًا على الأمن والاستقرار في المنطقة.طالع أيضا: بعد القصف المتبادل... ماذا يعني دخول لبنان على خط المواجهة مع إسرائيل؟

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