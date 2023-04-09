https://sputnikarabic.ae/20230409/وكالة-أونروا-تنفذ-إضرابا-شاملا-في-قطاع-غزة-1075721180.html

وكالة "أونروا" تنفذ إضرابا شاملا في قطاع غزة

وكالة "أونروا" تنفذ إضرابا شاملا في قطاع غزة

نفذ العاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة إضرابا شاملا، اليوم الأحد، بهدف تلبية مطالبهم، ما تسبب في إغلاق المؤسسات التعليمية... 09.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-09T16:25+0000

2023-04-09T16:25+0000

2023-04-09T16:25+0000

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ونقلت وكالة "قدس برس" عن اتحاد موظفي الأونروا، قوله بأن هناك "التزاما كبيرا بالإضراب الشامل في مرافق الوكالة بغزة".ويطالب موظفو "أونروا" من خلال إضراب اليوم، بالتزام الوكالة الأممية بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في فبراير/ شباط الماضي، والتي تشمل عددا من البنود الخاصة بالموظفين والخدمات المقدمة للاجئين.يأتي إضراب اليوم بعدما أعلن اتحاد موظفي الأونروا في غزة، قبل أيام، عن إضراب شامل في كل مؤسسات الوكالة دون استثناء، مصحوبا بحملة إعلامية من جميع الموظفين العرب في الوكالة، كما حذر الاتحاد من إجراءات لاحقة غير مسبوقة في حال عدم استجابة إدارة الوكالة لمطالب موظفيها.وفي وقت سابق، قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن قواته العسكرية تتصرف في قطاع غزة بأساليب علنية وأخرى سرية.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظهر اليوم الأحد، أن نتنياهو أجرى محادثة هاتفية جماعية مع رؤساء مستوطنات غلاف غزة على خلفية حالة التوتر الأمني التي تسود الجبهة الجنوبية للبلاد.وذكرت الصحيفة أن رؤساء المستوطنات في الغلاف طالبوا رئيس الحكومة الإسرائيلية بالعمل على تنفيذ وعوده الانتخابية وخطة حكومته من أجل تعزيز مستوطنات غلاف غزة عبر توسيعها وتطوير بنيتها التحتية، وتدشين مشاريع اقتصادية.وشهد المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة الماضية، اقتحامات متتالية من قبل الشرطة الإسرائيلية لباحاته، وإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل، فيما ردت الأخيرة، مساء أمس الخميس وفجر اليوم الجمعة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في مدينة صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.

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