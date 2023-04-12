https://sputnikarabic.ae/20230412/الخارجية-الروسية-لا-تستبعد-دس-وثائق-البنتاغون-بغرض-التضليل-1075813890.html
الخارجية الروسية لا تستبعد "دس" وثائق البنتاغون بغرض "التضليل"
الخارجية الروسية لا تستبعد "دس" وثائق البنتاغون بغرض "التضليل"
كشف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو أبلغت الولايات المتحدة بتجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من موقع اختبار "كابوستين يار". 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T07:42+0000
2023-04-12T07:42+0000
2023-04-12T07:57+0000
الخارجية الروسية
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ريابكوف، في إفادة صحفية اليوم الأربعاء: "نعم، يتم إرسال جميع الإخطارات المتعلقة بإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، والصواريخ الباليستية من الغواصات كما كان الحال عليه سابقا".وأشار ريابكوف إلى أن "الولايات المتحدة لم تصدر بعد تأشيرات دخول لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والوفد الروسي للمشاركة في مجلس الأمن الدولي".وتحدث ريابكوف عن قضية الاستشارة القانونية مع الصحفي الأمريكي، إيفان غيرشكوفيتش، قيد الدراسة، فموسكو لا تقبل المحاولات الأمريكية للضغط على هذا الموضوع.وأضاف ريابكوف: "لن نقبل أي محاولات للضغط، وبالنسبة لنا لا اعتبار للوضع الذي يُعطى للشخص المزعوم في واشنطن".ولفت ريابكوف إلى أن موسكو ليس لديها موقف بشأن تسريب وثائق البنتاغون، لكن لا يمكن استبعاد الدس المتعمد لمعلومات مضللة.وختم ريابكوف: "بما أن الولايات المتحدة طرف في النزاع، وهي في الواقع تشن حربًا هجينة ضدنا، فإن مثل هذه الأساليب يمكن أن تضلل العدو (عدو أمريكا) أي روسيا، لا أحدد أي شيء، لكن يمكن هنا تصور سيناريوهات مختلفة".
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الخارجية الروسية, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية لا تستبعد "دس" وثائق البنتاغون بغرض "التضليل"
07:42 GMT 12.04.2023 (تم التحديث: 07:57 GMT 12.04.2023) تابعنا عبر
كشف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو أبلغت الولايات المتحدة بتجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من موقع اختبار "كابوستين يار".
وقال ريابكوف، في إفادة صحفية اليوم الأربعاء: "نعم، يتم إرسال جميع الإخطارات المتعلقة بإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، والصواريخ الباليستية من الغواصات كما كان الحال عليه سابقا".
وأشار ريابكوف إلى أن "الولايات المتحدة لم تصدر بعد تأشيرات دخول لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والوفد الروسي للمشاركة في مجلس الأمن الدولي".
مؤكدًا: "حتى الآن، لم يتم إصدار تأشيرة واحدة".
وتحدث ريابكوف عن قضية الاستشارة القانونية مع الصحفي الأمريكي، إيفان غيرشكوفيتش، قيد الدراسة، فموسكو لا تقبل المحاولات الأمريكية للضغط على هذا الموضوع.
وأضاف ريابكوف: "لن نقبل أي محاولات للضغط، وبالنسبة لنا لا اعتبار للوضع الذي يُعطى للشخص المزعوم في واشنطن".
وتابع: "سوف نتصرف وفقًا لاحتياجاتنا الداخلية الخاصة، ومعاييرنا، وقوانيننا التشريعية المنطبقة على هذا الوضع، لا شيء أكثر".
ولفت ريابكوف إلى أن موسكو ليس لديها موقف بشأن تسريب وثائق البنتاغون، لكن لا يمكن استبعاد الدس المتعمد لمعلومات مضللة.
وقال ريابكوف: "ليس لدينا موقف، ربما هناك شخص ما مهتم برؤية هذه الوثائق إذا كانت وثائق على الإطلاق، فربما يكون هذا مزيفا ومتعمدا".
وختم ريابكوف: "بما أن الولايات المتحدة
طرف في النزاع، وهي في الواقع تشن حربًا هجينة ضدنا، فإن مثل هذه الأساليب يمكن أن تضلل العدو (عدو أمريكا) أي روسيا، لا أحدد أي شيء، لكن يمكن هنا تصور سيناريوهات مختلفة".