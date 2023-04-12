https://sputnikarabic.ae/20230412/الخارجية-الروسية-لا-تستبعد-دس-وثائق-البنتاغون-بغرض-التضليل-1075813890.html

الخارجية الروسية لا تستبعد "دس" وثائق البنتاغون بغرض "التضليل"

الخارجية الروسية لا تستبعد "دس" وثائق البنتاغون بغرض "التضليل"

كشف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو أبلغت الولايات المتحدة بتجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من موقع اختبار "كابوستين يار". 12.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-12T07:42+0000

2023-04-12T07:42+0000

2023-04-12T07:57+0000

الخارجية الروسية

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال ريابكوف، في إفادة صحفية اليوم الأربعاء: "نعم، يتم إرسال جميع الإخطارات المتعلقة بإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، والصواريخ الباليستية من الغواصات كما كان الحال عليه سابقا".وأشار ريابكوف إلى أن "الولايات المتحدة لم تصدر بعد تأشيرات دخول لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والوفد الروسي للمشاركة في مجلس الأمن الدولي".وتحدث ريابكوف عن قضية الاستشارة القانونية مع الصحفي الأمريكي، إيفان غيرشكوفيتش، قيد الدراسة، فموسكو لا تقبل المحاولات الأمريكية للضغط على هذا الموضوع.وأضاف ريابكوف: "لن نقبل أي محاولات للضغط، وبالنسبة لنا لا اعتبار للوضع الذي يُعطى للشخص المزعوم في واشنطن".ولفت ريابكوف إلى أن موسكو ليس لديها موقف بشأن تسريب وثائق البنتاغون، لكن لا يمكن استبعاد الدس المتعمد لمعلومات مضللة.وختم ريابكوف: "بما أن الولايات المتحدة طرف في النزاع، وهي في الواقع تشن حربًا هجينة ضدنا، فإن مثل هذه الأساليب يمكن أن تضلل العدو (عدو أمريكا) أي روسيا، لا أحدد أي شيء، لكن يمكن هنا تصور سيناريوهات مختلفة".

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