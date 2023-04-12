https://sputnikarabic.ae/20230412/منظمة-الصحة-العالمية-تعلن-أول-وفاة-بشرية-بإنفلونزا-الطيور-إتش-8-إن-3-في-الصين-1075838848.html
منظمة الصحة العالمية تعلن أول وفاة بشرية بإنفلونزا الطيور "إتش 8 إن 3" في الصين
منظمة الصحة العالمية تعلن أول وفاة بشرية بإنفلونزا الطيور "إتش 8 إن 3" في الصين
أكدت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن الصين سجلت أول حالة وفاة بشرية بسبب نوع من إنفلونزا الطيور "إتش 8 إن 3" تندر الإصابة به بين البشر، وهي لم تنتشر فيما... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T20:35+0000
2023-04-12T20:35+0000
2023-04-12T20:35+0000
منظمة الصحة العالمية
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104443/25/1044432598_0:307:2376:1644_1920x0_80_0_0_961ce927fb5fcd0be333f63076aad1de.jpg
ونقل الموقع الإلكتروني سي إن بي سي، مساء اليوم الأربعاء، عن منظمة الصحة العالمية أن الصين سجلت أول حالة وفاة بشرية بإنفلونزا الطيور "إتش 8 إن 3" وهي لامرأة تبلغ من العمر 56 عاما.وأوضحت المنظمة العالمية أن المرأة الصينية من إقليم قوانغدونغ، وهي الحالة الثالثة المعروف إصابتها بإنفلونزا (إتش3 إن8)، مشيرة إلى أن هذا النوع هو سلالة فرعية من إنفلونزا الطيور.وذكر الموقع الإلكتروني أن الحالتين الأخريين اللتان سقطتا بتلك السلالة كانا في الصين أيضا وجرى تسجيلهما العام الماضي.ويشار إلى أن مركز قوانغدونغ الإقليمي لمكافحة الأمراض والوقاية في الصين قد أعلن عن حالة الإصابة الثالثة في الإقليم، حيث تم التسجيل في أواخر الشهر الماضي لكنه لم يذكر تفاصيل حول وفاة المرأة.ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى أن المرأة الصينية عانت من عدة أمراض مختلفة، وكانت تتعامل كثيرا مع الطيور الحية، موضحة أن العينات التي تم جمعها من سوق رطب زارته المرأة قبل إصابتها بالمرض كانت إيجابية للإصابة بالإنفلونزا (إتش3 إن8).
https://sputnikarabic.ae/20230109/اليابان-تذبح-930-ألف-دجاجة-اليوم-بسبب-إنفلونزا-الطيور-1072077089.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104443/25/1044432598_184:0:2376:1644_1920x0_80_0_0_6820de1b4045bdf1c14ed8d4a9a03380.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الصحة العالمية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا
منظمة الصحة العالمية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا
منظمة الصحة العالمية تعلن أول وفاة بشرية بإنفلونزا الطيور "إتش 8 إن 3" في الصين
تابعنا عبر
أكدت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن الصين سجلت أول حالة وفاة بشرية بسبب نوع من إنفلونزا الطيور "إتش 8 إن 3" تندر الإصابة به بين البشر، وهي لم تنتشر فيما يبدو بين السكان.
ونقل الموقع
الإلكتروني سي إن بي سي، مساء اليوم الأربعاء، عن منظمة الصحة العالمية أن الصين سجلت أول حالة وفاة بشرية بإنفلونزا الطيور "إتش 8 إن 3" وهي لامرأة تبلغ من العمر 56 عاما.
وأوضحت المنظمة العالمية أن المرأة الصينية من إقليم قوانغدونغ، وهي الحالة الثالثة المعروف إصابتها بإنفلونزا
(إتش3 إن8)، مشيرة إلى أن هذا النوع هو سلالة فرعية من إنفلونزا الطيور.
وذكر الموقع الإلكتروني أن الحالتين الأخريين اللتان سقطتا بتلك السلالة كانا في الصين أيضا وجرى تسجيلهما العام الماضي.
ويشار إلى أن مركز قوانغدونغ الإقليمي
لمكافحة الأمراض والوقاية في الصين قد أعلن عن حالة الإصابة الثالثة في الإقليم، حيث تم التسجيل في أواخر الشهر الماضي لكنه لم يذكر تفاصيل حول وفاة المرأة.
ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى أن المرأة الصينية عانت من عدة أمراض مختلفة، وكانت تتعامل كثيرا مع الطيور الحية، موضحة أن العينات التي تم جمعها من سوق رطب زارته المرأة قبل إصابتها بالمرض كانت إيجابية للإصابة بالإنفلونزا (إتش3 إن8).