https://sputnikarabic.ae/20230412/منظمة-الصحة-العالمية-تعلن-أول-وفاة-بشرية-بإنفلونزا-الطيور-إتش-8-إن-3-في-الصين-1075838848.html

منظمة الصحة العالمية تعلن أول وفاة بشرية بإنفلونزا الطيور "إتش 8 إن 3" في الصين

منظمة الصحة العالمية تعلن أول وفاة بشرية بإنفلونزا الطيور "إتش 8 إن 3" في الصين

أكدت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن الصين سجلت أول حالة وفاة بشرية بسبب نوع من إنفلونزا الطيور "إتش 8 إن 3" تندر الإصابة به بين البشر، وهي لم تنتشر فيما... 12.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-12T20:35+0000

2023-04-12T20:35+0000

2023-04-12T20:35+0000

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ونقل الموقع الإلكتروني سي إن بي سي، مساء اليوم الأربعاء، عن منظمة الصحة العالمية أن الصين سجلت أول حالة وفاة بشرية بإنفلونزا الطيور "إتش 8 إن 3" وهي لامرأة تبلغ من العمر 56 عاما.وأوضحت المنظمة العالمية أن المرأة الصينية من إقليم قوانغدونغ، وهي الحالة الثالثة المعروف إصابتها بإنفلونزا (إتش3 إن8)، مشيرة إلى أن هذا النوع هو سلالة فرعية من إنفلونزا الطيور.وذكر الموقع الإلكتروني أن الحالتين الأخريين اللتان سقطتا بتلك السلالة كانا في الصين أيضا وجرى تسجيلهما العام الماضي.ويشار إلى أن مركز قوانغدونغ الإقليمي لمكافحة الأمراض والوقاية في الصين قد أعلن عن حالة الإصابة الثالثة في الإقليم، حيث تم التسجيل في أواخر الشهر الماضي لكنه لم يذكر تفاصيل حول وفاة المرأة.ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى أن المرأة الصينية عانت من عدة أمراض مختلفة، وكانت تتعامل كثيرا مع الطيور الحية، موضحة أن العينات التي تم جمعها من سوق رطب زارته المرأة قبل إصابتها بالمرض كانت إيجابية للإصابة بالإنفلونزا (إتش3 إن8).

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