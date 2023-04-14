https://sputnikarabic.ae/20230414/الحكومة-اليمنية-اتفاق-الأسرى-مع-أنصار-الله-شمل-تبادل-الجثث-1075929991.html

الحكومة اليمنية: اتفاق الأسرى مع "أنصار الله" شمل تبادل الجثث

الحكومة اليمنية: اتفاق الأسرى مع "أنصار الله" شمل تبادل الجثث

كشف وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية عضو اللجنة الإشرافية لتبادل الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، اليوم الجمعة، عن تفاصيل بشأن"اتفاق الأسرى"، بين... 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T20:24+0000

2023-04-14T20:24+0000

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وقال فضائل في تصريحات لقناة "فرانس 24" إنه يقدّر أن جماعة "أنصار الله" لديها أكثر من 2000 مختطف مدني، والمئات من أسرى الجبهات من الجيش الوطني.وأشار إلى وجود جثتين من كل طرف، تم التوقيع على تبادلهما في الاتفاق، وتمت مبادلتهما أمس الخميس برا.ولفت ماجد فضائل إلى أنه لا يوجد هناك تفاوض مستقل وخاص بين جماعة "أنصار الله" والحكومة اليمنية بشأن ملف تبادل الجثث، وإنما هناك جهود تذللها الوساطة المحلية لتبادل الجثث بين الحين والأخر.وبشأن وجود آليات محددة لفحص الجثث والرفات بغرض التعرف على هوياتها، أوضح فضائل أنه "لا توجد حتى الآن أي لجان رسمية بهذا الخصوص، إنما هناك اتفاق على ضرورة تشكيلهم".وأردف مبينا أن هناك لجان وفرق محلية تعمل حول الموضوع، وهي منظمات مجتمع مدني تطوعية، تعمل بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ووصل، اليوم الجمعة، العشرات من أسرى جماعة "أنصار الله" اليمنية، إلى مطار صنعاء الدولي، بعد إفراج الحكومة اليمنية عنهم ضمن "اتفاق الأسرى" الذي توصل إليه الطرفان، ويشمل في مرحلته الأولى تبادل نحو 320 أسيرا.وأفاد مصدر في مطار صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، بأن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية، وصلت من عدن على متنها 125 أسيرا من جماعة "أنصار الله"، عقب الإفراج عنهم من قبل الجيش اليمني، والقوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي لليمن والقوات الجنوبية.وأشار المصدر إلى أنه من المقرر وصول رحلة أخرى، في وقت لاحق اليوم، تحمل نحو 125 أسيرًا آخرين، ليصبح إجمالي أسرى الجماعة المفرج عنهم اليوم 250 أسيرا.وتأتي العملية ضمن تنفيذ "اتفاق الأسرى"، الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، خلال محادثات رعتها الأمم المتحدة في سويسرا، في أواخر آذار/مارس الماضي، ويشمل تبادل 887 أسيراً على ثلاث مراحل، على مدى 3 أيام.وأعلنت لجنة الأسرى في جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم السبت الماضي، وصول 13 أسيرا من أسرى الجماعة إلى مطار صنعاء الدولي، مقابل أسير سعودي أفرجت عنه الجماعة في وقت سابق، ضمن الاتفاق.وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في 20 مارس الماضي، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، خلال اجتماع اللجنة الإشرافية السابع لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين الذي استضافته سويسرا، على خطة تنفيذية للإفراج عن 887 محتجزًا، والتزامهما بتبادل زيارات مشتركة إلى مرافق الاحتجاز التابعة لكل منهم، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال الزيارات.

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