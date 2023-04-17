https://sputnikarabic.ae/20230417/الدعم-السريع-تعلن-الاستيلاء-على-صواريخ-من-مخازن-التصنيع-الحربي-وتسقط-طائرة-حربية-في-أم-درمان-1076023380.html

"الدعم السريع" تعلن الاستيلاء على صواريخ من مخازن التصنيع الحربي وتسقط طائرة حربية في أم درمان

"الدعم السريع" تعلن الاستيلاء على صواريخ من مخازن التصنيع الحربي وتسقط طائرة حربية في أم درمان

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، مساء اليوم الاثنين، "إسقاط طائرة حربية بالقرب من معسكر النسور بأم درمان". 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T18:33+0000

2023-04-17T18:33+0000

2023-04-17T18:33+0000

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وقالت قوات الدعم السريع، في بيان لها، إن "قواتها أسقطت طائرة حربية قبل قليل بالقرب من معسكر النسور بأم درمان".وأضافت، عبر حسابها على "تويتر"، إنه "تم الاستيلاء على صواريخ من مخازن التصنيع الحربي".في هذه الأثناء، أفاد مراسل "سبوتنيك" في السودان، بأن "طائرات حربية تحلق فوق أجواء الخرطوم، بينما تصدت لها قوات الدعم السريع باستخدام مضادات الطيران".وتدور منذ صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وأعلن الجيش السوداني، أن "القوات المسلحة السودانية تصدت لهجمات قوات الدعم السريع في منطقة المدينة الرياضية جنوبي العاصمة وفي عدة مناطق محيطة".كما أعلن الجيش السوداني، في بيان لاحق، قوات الدعم السريع، قوات "متمردة"، حيث ذكر، عبر بيان، أن "الاشتباكات الآن تدور بين قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية".وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي