https://sputnikarabic.ae/20230420/الجيش-الإيراني-يتسلم-200-طائرة-مسيرة-استراتيجية-1076126405.html
الجيش الإيراني يتسلم 200 طائرة مسيرة استراتيجية
الجيش الإيراني يتسلم 200 طائرة مسيرة استراتيجية
تسلم الجيش الإيراني أكثر من 200 طائرة مسيرة استراتيجية في دفعة جديدة لتعزيز قدراته في سلاح الطيران المسير. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T13:51+0000
2023-04-20T13:51+0000
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وقال العميد رضا أشتياني، وزير الدفاع الإيراني، بهذه المناسبة، إن عملية تسليم الطائرات المسيرة للقوات المسلحة ستستمر، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الخميس.وتابع أشتياني: "ستتابع وزارة الدفاع هذا الأمر في سياق مهمتها الأساسية، مشيرًا إلى أن الطائرات المسيرة لها دور مهم في ساحات القتال".ولفت وزير الدفاع الإيراني إلى أن العلماء الإيرانيين في هذا المجال تمكنوا من تطوير تقنيات متطورة ساعدتهم في تصنيع أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة محليا.وأوضح أن دخول الطائرات المسيرة ضمن قوة الجيش الإيراني أسهم بصورة كبيرة في تعزيز قدراتها القتالية بفضل تنوع المهام التي يمكن تنفيذها بهذا السلاح.وأكد وزير الدفاع الإيراني أنه سيتم مواصلة الدعم لصناعة الطائرات المسيرة إضافة إلى دعم مجالات عسكرية أخرى مثل قوات الصواريخ والدفاع الجوي وغيرها.
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الجيش الإيراني يتسلم 200 طائرة مسيرة استراتيجية
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تسلم الجيش الإيراني أكثر من 200 طائرة مسيرة استراتيجية في دفعة جديدة لتعزيز قدراته في سلاح الطيران المسير.
وقال العميد رضا أشتياني، وزير الدفاع الإيراني، بهذه المناسبة، إن عملية تسليم الطائرات المسيرة للقوات المسلحة ستستمر، حسبما ذكرت
وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الخميس.
وتابع أشتياني: "ستتابع وزارة الدفاع هذا الأمر في سياق مهمتها الأساسية، مشيرًا إلى أن الطائرات المسيرة لها دور مهم في ساحات القتال".
ولفت وزير الدفاع الإيراني إلى أن العلماء الإيرانيين
في هذا المجال تمكنوا من تطوير تقنيات متطورة ساعدتهم في تصنيع أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة محليا.
وأوضح أن دخول الطائرات المسيرة ضمن قوة الجيش الإيراني أسهم بصورة كبيرة في تعزيز قدراتها القتالية
بفضل تنوع المهام التي يمكن تنفيذها بهذا السلاح.
وأكد وزير الدفاع الإيراني أنه سيتم مواصلة الدعم لصناعة الطائرات المسيرة إضافة إلى دعم مجالات عسكرية أخرى مثل قوات الصواريخ
والدفاع الجوي وغيرها.