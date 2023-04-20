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الجيش الإيراني يتسلم 200 طائرة مسيرة استراتيجية
الجيش الإيراني يتسلم 200 طائرة مسيرة استراتيجية
تسلم الجيش الإيراني أكثر من 200 طائرة مسيرة استراتيجية في دفعة جديدة لتعزيز قدراته في سلاح الطيران المسير. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T13:51+0000
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وقال العميد رضا أشتياني، وزير الدفاع الإيراني، بهذه المناسبة، إن عملية تسليم الطائرات المسيرة للقوات المسلحة ستستمر، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الخميس.وتابع أشتياني: "ستتابع وزارة الدفاع هذا الأمر في سياق مهمتها الأساسية، مشيرًا إلى أن الطائرات المسيرة لها دور مهم في ساحات القتال".ولفت وزير الدفاع الإيراني إلى أن العلماء الإيرانيين في هذا المجال تمكنوا من تطوير تقنيات متطورة ساعدتهم في تصنيع أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة محليا.وأوضح أن دخول الطائرات المسيرة ضمن قوة الجيش الإيراني أسهم بصورة كبيرة في تعزيز قدراتها القتالية بفضل تنوع المهام التي يمكن تنفيذها بهذا السلاح.وأكد وزير الدفاع الإيراني أنه سيتم مواصلة الدعم لصناعة الطائرات المسيرة إضافة إلى دعم مجالات عسكرية أخرى مثل قوات الصواريخ والدفاع الجوي وغيرها.
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار

الجيش الإيراني يتسلم 200 طائرة مسيرة استراتيجية

13:51 GMT 20.04.2023
© AFP 2023 / -طائرة مسيرة إيرانية
طائرة مسيرة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© AFP 2023 / -
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تسلم الجيش الإيراني أكثر من 200 طائرة مسيرة استراتيجية في دفعة جديدة لتعزيز قدراته في سلاح الطيران المسير.
وقال العميد رضا أشتياني، وزير الدفاع الإيراني، بهذه المناسبة، إن عملية تسليم الطائرات المسيرة للقوات المسلحة ستستمر، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الخميس.
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وتابع أشتياني: "ستتابع وزارة الدفاع هذا الأمر في سياق مهمتها الأساسية، مشيرًا إلى أن الطائرات المسيرة لها دور مهم في ساحات القتال".
ولفت وزير الدفاع الإيراني إلى أن العلماء الإيرانيين في هذا المجال تمكنوا من تطوير تقنيات متطورة ساعدتهم في تصنيع أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة محليا.
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وأوضح أن دخول الطائرات المسيرة ضمن قوة الجيش الإيراني أسهم بصورة كبيرة في تعزيز قدراتها القتالية بفضل تنوع المهام التي يمكن تنفيذها بهذا السلاح.
وأكد وزير الدفاع الإيراني أنه سيتم مواصلة الدعم لصناعة الطائرات المسيرة إضافة إلى دعم مجالات عسكرية أخرى مثل قوات الصواريخ والدفاع الجوي وغيرها.
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