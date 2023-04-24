https://sputnikarabic.ae/20230424/أمريكا-تعلن-موافقة-الجيش-السوداني-وقوات-الدعم-السريع-على-وقف-إطلاق-النار-لمدة-72-ساعة-1076245167.html

أمريكا تعلن موافقة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة

أمريكا تعلن موافقة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، عن "التوصل إلى هدنة جديدة في السودان لمدة 72 ساعة، اعتبارا من منتصف الليل". 24.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-24T20:54+0000

2023-04-24T20:54+0000

2023-04-24T21:27+0000

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وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عبر حسابه على تويتر، إن "القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وافقتا على تطبيق وقف إطلاق نار على مستوى البلاد، يبدأ منتصف ليل 24 أبريل/ نيسان ويستمر 72 ساعة"، مضيفا أنه "خلال هذا الوقت تناشد الولايات المتحدة كلا الجانبين لتنفيذ وقف إطلاق النار فورا وبشكل كامل".من جانبها، قالت قوات الدعم السريع، في بيان لها، إنها "وافقت على هدنة انسانية لمدة 72 ساعة تبدأ منتصف هذه الليلة، بناءا على وساطة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل فتح ممرات إنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى المستشفيات والمناطق الآمنة، وإجلاء البعثات الدبلوماسية".وأكدت قوات الدعم السريع، "استعدادها التام للتعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات كافة التي تمكن الجاليات والبعثات من مغادرة البلاد بسلام"، كما أكدت التزامها خلال فترة الهدنة المعلنة بالوقف الكامل لإطلاق النار، ومحذرة من استمرار خروقات الطرف الثاني المستمرة في عدم الالتزام بالهدنة.بدورها، رحبت القوى المدنية السودانية بالهدنة، وحثت قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على الامتناع عن أي أفعال عدائية.وأكد وزير الخارجية الأمريكي، في وقت سابق اليوم أنه "وجه بتعليق عمل السفارةالأمربكية في السودان بشكل مؤقت".وقال بلينكن، في كلمة له، "وجهت السبت الماضي بتعليق عمل سفارتنا في السودان بشكل مؤقت"، مضيفا أن "واشنطن نفذت عملية ناجحة لإجلاء جميع موظفي السفارة الأمريكية وعائلاتهم بأمان من السودان".وتابع: "علقنا عملنا مؤقتا على الأرض في الخرطوم لكن عملنا الدبلوماسي والقنصلي في السودان مستمر"، مردفا: "نتخذ مزيدا من الخطوات لدعم الأمريكيين واستكشاف خيارات لإعادة الحضور الدبلوماسي بالسودان في أقرب وقت".وأكد بلينكن، أن بلاده "مستمرة في التواصل مع الأطراف السودانية والضغط عليهم لتمديد وتوسيع وقف إطلاق النار وأنها ستعمل مع جميع الأطراف وبالتنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين لإنهاء القتال"، مشيرا إلى أنها "على اتصال وثيق مع مواطنيها في السودان لتوفير لهم مسارات خروج آمنة".وأعلنت القوات المسلحة السودانية، مساء أمس الأحد، "إخلاء البعثتين القطرية والأردنية عن طريق البر وبعثات أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا عن طريق الجو".وقالت القوات السوادينة، في بيان لها، إنه "سيجري تنفيذ بقية عمليات الإخلاء تباعا حسب الطلبات التي تم تقديمها لبقية الدول"، متهمة "مليشيا الدعم السريع بالتعدي على دار الهاتف وقطع الإنترنت بشبكة سوداني".وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ الأربعاء الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه الأخيرة.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي