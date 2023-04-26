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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230426/أنطونوف-الغرب-يبذل-قصارى-جهده-لشن-حرب-مع-روسيا-في-أوروبا-1076344126.html
أنطونوف: الغرب يبذل قصارى جهده لشن حرب مع روسيا في أوروبا
أنطونوف: الغرب يبذل قصارى جهده لشن حرب مع روسيا في أوروبا
قال السفير الروسي في الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن الغرب يفعل كل ما في وسعه لتندلع حرب مع روسيا في أوروبا، بينما ترغب واشنطن في أن تكون بعيدة عن... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T22:57+0000
2023-04-26T22:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنطونوف
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
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وأضاف السفير أنه سيحاول الحصول على إجابة عند لقائه مع المسؤولين الرسميين في واشنطن على سؤال بسيط: "ماذا تريدون منا؟".وقال "لقد ملأتم أوكرانيا بكميات كبيرة من الأسلحة. فما هو الهدف الذي تسعون إليه فعلياً، إذا كان الأمر يتعلق بمستوى رسمي ويقول الأمريكيون باستمرار إنهم لا يريدون تلحيق هزيمة استراتيجية بنا؟ فماذا تريدون فعلياً؟ هل تريدون فقط إرهاق روسيا؟".وأشار إلى أنه قبل عدة سنوات كان الحديث يدور حول توريد الأسلحة الخفيفة والأسلحة الشخصية من الولايات المتحدة إلى كييف، واليوم يتحدثون عن الطائرات.وتابع "الآن الدبابات التي تحمل الصليب النازي تعود مجدداً إلى أراضي الاتحاد السوفيتي السابق. وبعد كل هذا يقولون لنا إن الغرب لا يريد حرباً معنا؟ بالنسبة لي، يتم القيام بكل شيء فقط لكي تندلع هذه الحرب في المنطقة الأوروبية، ولكن في الوقت نفسه، أريد أن أؤكد أن الأمريكيين لا يريدون أن تكون الحرب قريبة من أراضي الولايات المتحدة".وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفا مشروعا" لروسيا، وأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا - ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد على أراضي بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، ودول أخرى.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230420/أنطونوف-السلبية-العامة-في-العلاقات-الروسية-الأمريكية-لا-يمكن-إلا-أن-تؤثر-على-الحد-من-التسلح-1076107006.html
https://sputnikarabic.ae/20230409/إعلام-الولايات-المتحدة-ترسل-دبابات-مصممة-للحرب-العالمية-الثالثة-إلى-أوكرانيا-1075712436.html
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أنطونوف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أنطونوف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

أنطونوف: الغرب يبذل قصارى جهده لشن حرب مع روسيا في أوروبا

22:57 GMT 26.04.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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قال السفير الروسي في الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن الغرب يفعل كل ما في وسعه لتندلع حرب مع روسيا في أوروبا، بينما ترغب واشنطن في أن تكون بعيدة عن الولايات المتحدة.
وأضاف السفير أنه سيحاول الحصول على إجابة عند لقائه مع المسؤولين الرسميين في واشنطن على سؤال بسيط: "ماذا تريدون منا؟".
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
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وقال "لقد ملأتم أوكرانيا بكميات كبيرة من الأسلحة. فما هو الهدف الذي تسعون إليه فعلياً، إذا كان الأمر يتعلق بمستوى رسمي ويقول الأمريكيون باستمرار إنهم لا يريدون تلحيق هزيمة استراتيجية بنا؟ فماذا تريدون فعلياً؟ هل تريدون فقط إرهاق روسيا؟".
وأشار إلى أنه قبل عدة سنوات كان الحديث يدور حول توريد الأسلحة الخفيفة والأسلحة الشخصية من الولايات المتحدة إلى كييف، واليوم يتحدثون عن الطائرات.
وتابع "الآن الدبابات التي تحمل الصليب النازي تعود مجدداً إلى أراضي الاتحاد السوفيتي السابق. وبعد كل هذا يقولون لنا إن الغرب لا يريد حرباً معنا؟ بالنسبة لي، يتم القيام بكل شيء فقط لكي تندلع هذه الحرب في المنطقة الأوروبية، ولكن في الوقت نفسه، أريد أن أؤكد أن الأمريكيين لا يريدون أن تكون الحرب قريبة من أراضي الولايات المتحدة".
إم60 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
إعلام: الولايات المتحدة ترسل دبابات مصممة للحرب العالمية الثالثة إلى أوكرانيا
9 أبريل, 12:36 GMT
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفا مشروعا" لروسيا، وأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا - ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد على أراضي بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، ودول أخرى.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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