https://sputnikarabic.ae/20230426/الوضع-في-السودان-وجهود-تحقيق-الهدنة-على-الأرض-وسبل-جمع-طرفي-الصراع-لحل-الأزمة-1076324572.html

الوضع في السودان وجهود تحقيق الهدنة على الأرض وسبل جمع طرفي الصراع لحل الأزمة

الوضع في السودان وجهود تحقيق الهدنة على الأرض وسبل جمع طرفي الصراع لحل الأزمة

استنكر رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتيس، تجاهل قوانين الحرب وقواعدها في الصراع الدائر في السودان منذ 12 يوما، وشهد استهداف مدنيين ومستشفيات. 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T14:26+0000

2023-04-26T14:26+0000

2023-04-26T14:26+0000

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الوضع في السودان وجهود تحقيق الهدنة على الأرض وسبل جمع طرفي الصراع لحل الأزمة الوضع في السودان وجهود تحقيق الهدنة على الأرض وسبل جمع طرفي الصراع لحل الأزمة

وقال بيرتيس، أمام مجلس الأمن الدولي، إنه "لا يوجد ما يشير إلى استعداد القوتين العسكريتين المتناحرتين في البلاد للتفاوض مع بعضهما بعضا، مع استمرار القتال على الرغم من هدنة الثلاثة أيام التي بدأت في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء".وأضاف أنه "على اتصال منتظم مع القائدين المتناحرين اللذين يقاتلان من أجل السيطرة على الدولة"، متابعا: "الطرفان المتحاربان ما زالا مقتنعين بأن تأمين نصر عسكري على الآخر ممكن، وأن أيا منهما غير مستعد للتفاوض بجدية".ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.وأضاف عزت، إنه لهذا السبب آن الأوان للسودانيين أن يحلوا قضاياهم بأنفسهم، ولا بد من مبادرات داخلية لحل الأزمة، على حد قوله ولا توجد مبادرة واضحة مطروحة لإيقاف الحرب.بينما أصدر الجيش السوداني بيانا أكد فيه أن المتمردين لا يزالون مستمرين في خرق الهدنة. وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان إن أبرز هذه الخروقات تتمثل في القصف المدفعي العشوائي لمناطق في محيط القيادة العامة وإدارة المرافق الإستراتيجية.وأرجع أسباب عودة القصف بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى عدم وجود ترابط وسيطرة فعلية لقوات الدعم السريع على المشهد، لتباعد قواتها وعدم وجود صلة بينها، مما أثر على سير الهدنة.وقال إن هناك تضاربا في مصالح المجتمع الدولي فيما يخص السودان، لذلك لم تُقدَّم أي ضمانات لوقف الأعمال القتالية، لافتا إلى أن الهدنة تأتي للتمهيد وترتيب الأوضاع لكلا الطرفين لكي يستأنف القتال مجددا.وأضاف عز الدين قائلا إن "الجيش السوداني يحتاج إلى من يقف معه ليفرق بين الحق والباطل ولا ينبغي الحياد في هذا الوضع لأنه من الواضح أن هناك حديث قبلي وعنصري من قيادات الدعم السريع فالقائد هو حميدتي ونائبه هو أخوه".وتابع المتحدث السابق باسم الرئاسة السودانية أن موقف مصر وروسيا الرافض للتدخل الدولي وتوسيع الهوة بين الأطراف في السودان كان قويا وواضحا، وهو ما ظهر من القاهرة وموسكو خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة الخاصة ببحث الصراع في السودان.للمزيد تابعوا لقاء سبوتنيك.

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