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https://sputnikarabic.ae/20230426/مسلسل-جديد-يظهر-المصريين-سارقي-حضارة-هل-هناك-مؤامرة-تدبرها-أمريكا؟-1076315126.html
مسلسل جديد يظهر المصريين "سارقي حضارة"... هل هناك مؤامرة تدبرها أمريكا؟
مسلسل جديد يظهر المصريين "سارقي حضارة"... هل هناك مؤامرة تدبرها أمريكا؟
أعلن الإعلامي المصري باسم يوسف عن أنه يجري حاليا إعداد مسلسل كرتون جديد في الولايات المتحدة الأمريكية يظهر المصريين على أنهم معتدين وسارقي الحضارة المصرية... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T12:41+0000
2023-04-26T12:41+0000
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جاء ذلك في سياق منشور لباسم يوسف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث فيه عن مداخلة تلفزيونية له تحدث فيها عن أزمة المسلسل الوثائقي "الملكة كليوباترا" الذي صور الملكة كليوباترا بشخصية سمراء البشرة، ما أثار جدلا في مصر حول هوية المصريين القدماء.ووجّه باسم يوسف الشكر في منشوره لمن دعموه بعد حديثه في المداخلة التلفزيونية، مشيرا إلى أنه غير متخصص وأنا هناك ناس من لديهم علم أفضل منه للحديث في هذه الصدد، مطالبًا بتحرك رسمي مدروس للرد على "السرقة الممنهجة للهوية المصرية في السينما والتلفزيون"، على حد تعبيره.وكشف يوسف عن أنه يجري حاليا إعداد مسلسل كارتون في الولايات المتحدة تحت عنوان "الرمال السوداء"، حيث يصور هذا المسلسل كل المصريين على أنهم أفارقة، ويعتبر المصريين معتدين وأنهم سرقوا حضارتهم.وحذر باسم يوسف من طمس الهوية المصرية من المسلسلات والأفلام حال عدم تحرك الدولة المصرية بشكل ذكي بعيد عن تحريك القضايا والمنع، داعيا وزارة الآثار والسياحة المصرية إلى التعاون مع شركات دعاية وعلماء مصريات للحديث عن هذا الموضوع بعقل و حكمة وبطريقة أكثر علما ومعرفة مما قدمه هو.يذكر أنه في وقت سابق، وقّع أكثر من 60 ألف شخص على عريضة تنتقد مسلسلا وثائقيا جديدا عن الملكة المصرية الفرعونية، كليوباترا، وذلك لتصويره لها بأنها سمراء البشرة.وجاء المسلسل من بطولة الممثلة من أصل أفريقي - أمريكي، جادا بينكت سميث، زوجة الممثل الحائز على جائزة أوسكار، ويل سميث، ويتناول مسيرة آخر فرعون حكمت مصر حتى ضمها الرومان عام 30 قبل الميلاد، وطرحت منصة "نيتفلكس"، الإعلان الترويجي للمسلسل، استعدادا لعرضه في 10 مايو/ أيار المقبل.وتؤكد العريضة، التي صاغها "الشعب المصري من أجل الشعب المصري"، والمنشورة على موقع "Change.org"، يوم الأربعاء الماضي، أن المسلسل يحاول "إضفاء المزاعم على تاريخ مصر وسرقة المصريين الفعليين منه"، كما يتهمه بـ"المركزية الأفريقية".
https://sputnikarabic.ae/20230328/دراما-رمضان-جدل-حول-أخطاء-وقع-فيها-صناع-المسلسلات-التاريخية-1075243343.html
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منوعات, أخبار الفنانين في مصر, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, أخبار الفنانين في مصر, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

مسلسل جديد يظهر المصريين "سارقي حضارة"... هل هناك مؤامرة تدبرها أمريكا؟

12:41 GMT 26.04.2023
© AFP 2023 / ERIC FEFERBERGتمثال منسوب للملكة كليوباترا
تمثال منسوب للملكة كليوباترا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© AFP 2023 / ERIC FEFERBERG
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أعلن الإعلامي المصري باسم يوسف عن أنه يجري حاليا إعداد مسلسل كرتون جديد في الولايات المتحدة الأمريكية يظهر المصريين على أنهم معتدين وسارقي الحضارة المصرية القديمة.
جاء ذلك في سياق منشور لباسم يوسف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث فيه عن مداخلة تلفزيونية له تحدث فيها عن أزمة المسلسل الوثائقي "الملكة كليوباترا" الذي صور الملكة كليوباترا بشخصية سمراء البشرة، ما أثار جدلا في مصر حول هوية المصريين القدماء.
ووجّه باسم يوسف الشكر في منشوره لمن دعموه بعد حديثه في المداخلة التلفزيونية، مشيرا إلى أنه غير متخصص وأنا هناك ناس من لديهم علم أفضل منه للحديث في هذه الصدد، مطالبًا بتحرك رسمي مدروس للرد على "السرقة الممنهجة للهوية المصرية في السينما والتلفزيون"، على حد تعبيره.
وكشف يوسف عن أنه يجري حاليا إعداد مسلسل كارتون في الولايات المتحدة تحت عنوان "الرمال السوداء"، حيث يصور هذا المسلسل كل المصريين على أنهم أفارقة، ويعتبر المصريين معتدين وأنهم سرقوا حضارتهم.
وحذر باسم يوسف من طمس الهوية المصرية من المسلسلات والأفلام حال عدم تحرك الدولة المصرية بشكل ذكي بعيد عن تحريك القضايا والمنع، داعيا وزارة الآثار والسياحة المصرية إلى التعاون مع شركات دعاية وعلماء مصريات للحديث عن هذا الموضوع بعقل و حكمة وبطريقة أكثر علما ومعرفة مما قدمه هو.
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دراما رمضان... جدل حول أخطاء وقع فيها صناع المسلسلات التاريخية
28 مارس, 14:08 GMT
يذكر أنه في وقت سابق، وقّع أكثر من 60 ألف شخص على عريضة تنتقد مسلسلا وثائقيا جديدا عن الملكة المصرية الفرعونية، كليوباترا، وذلك لتصويره لها بأنها سمراء البشرة.
وجاء المسلسل من بطولة الممثلة من أصل أفريقي - أمريكي، جادا بينكت سميث، زوجة الممثل الحائز على جائزة أوسكار، ويل سميث، ويتناول مسيرة آخر فرعون حكمت مصر حتى ضمها الرومان عام 30 قبل الميلاد، وطرحت منصة "نيتفلكس"، الإعلان الترويجي للمسلسل، استعدادا لعرضه في 10 مايو/ أيار المقبل.
وتؤكد العريضة، التي صاغها "الشعب المصري من أجل الشعب المصري"، والمنشورة على موقع "Change.org"، يوم الأربعاء الماضي، أن المسلسل يحاول "إضفاء المزاعم على تاريخ مصر وسرقة المصريين الفعليين منه"، كما يتهمه بـ"المركزية الأفريقية".
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