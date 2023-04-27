تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:28 GMT 27.04.2023
05:28 GMT 27.04.2023
05:28 GMT 27.04.2023
05:28 GMT 27.04.2023
05:28 GMT 27.04.2023
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات مجموعة "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، اليوم الخميس، أن مدفعية قوات مجموعة "المركز" حققت، خلال اليوم الماضي، إصابات نارية مباشرة بـ 130 هدفا للقوات الأوكرانية.
05:27 GMT 27.04.2023
قال المحلل العسكري، مايكل بيك، إنه في حال اتخاذ قرار بتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" الأمريكية، ستدمر روسيا المدارج الجوية الأوكرانية قبل أن تستقبل الطائرات.
05:27 GMT 27.04.2023
أطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، أربع قذائف من عيار 155 ملم، يستخدمها حلف الناتو، على نوفوباخموتيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.