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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230427/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1076346961.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:28 GMT 27.04.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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الجديد أولاًالقديم أولاً
05:28 GMT 27.04.2023
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راجمات "أوراغان" تدك مواقع العدو... فيديو
04:56 GMT
05:28 GMT 27.04.2023
انفجار عبوة غاز في عمارة سكنية في كييف، أوكرانيا 21 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إصابة شخص إثر انفجار في مدينة ميليتوبول
04:23 GMT
05:28 GMT 27.04.2023
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية المدرسة رقم 17 في مدينة زوغريس في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تطلق 20 قذيفة على أراضي دونيتسك في ساعتين ونصف
04:16 GMT
05:28 GMT 27.04.2023
انفجار في زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انفجار بمدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه
03:56 GMT
05:28 GMT 27.04.2023
القوات الروسية تلحق إصابات مباشرة بـ 130 هدفا أوكرانيا
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات مجموعة "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، اليوم الخميس، أن مدفعية قوات مجموعة "المركز" حققت، خلال اليوم الماضي، إصابات نارية مباشرة بـ 130 هدفا للقوات الأوكرانية.
05:27 GMT 27.04.2023
محلل عسكري يكشف مصير "إف-16" الأمريكية في أوكرانيا
قال المحلل العسكري، مايكل بيك، إنه في حال اتخاذ قرار بتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" الأمريكية، ستدمر روسيا المدارج الجوية الأوكرانية قبل أن تستقبل الطائرات.
05:27 GMT 27.04.2023
القوات الأوكرانية تقصف نوفوباخموتيفكا في جمهورية دونيتسك
أطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، أربع قذائف من عيار 155 ملم، يستخدمها حلف الناتو، على نوفوباخموتيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:47 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو25 أبريل, 12:49 GMT
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