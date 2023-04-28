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الأمم المتحدة: 40 ألف لاجئ غير سوداني فروا من الخرطوم منذ اندلاع الحرب
الأمم المتحدة: 40 ألف لاجئ غير سوداني فروا من الخرطوم منذ اندلاع الحرب
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، إن نحو 40 ألف شخص غير سوداني فروا من الخرطوم منذ اندلاع الحرب. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T15:21+0000
2023-04-28T15:21+0000
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وأضافت في بيان، أن الكثير من هؤلاء فروا إلى مخيمات اللاجئين في ولايات النيل الأبيض والقضارف وكسلا.وقال فتحي كاسينا، المتحدث باسم المفوضية، إن من بينهم 33 ألف لاجئ من جنوب السودان، و2000 لاجئ إثيوبي، و5000 إريتري.ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، يستضيف السودان أكثر من 1.3 مليون لاجئ، بما في ذلك أكثر من 800 ألف من جنوب السودان.من جانبه، اتهم فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قوات الدعم السريع بإخراج الناس من منازلهم وسط القتال في مناطق مكتظة بالسكان في العاصمة.وقالت المتحدثة باسم تورك رافينا شامداساني، إن السكان ما زالوا يواجهون "النهب والابتزاز والنقص الحاد في الغذاء والماء والكهرباء والوقود ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية والمال".وقُتل ما لا يقل عن 512 شخصا، بينهم مدنيون ومقاتلون، منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، وأصيب 4200 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة السودانية.وسجلت نقابة الأطباء السودانيين، التي تتابع الخسائر في صفوف المدنيين، مقتل 387 مدنيا على الأقل وإصابة 1928 آخرين.وبات نظام الرعاية الصحية على وشك الانهيار وعشرات المستشفيات خارج الخدمة. واضطرت وكالات الإغاثة المتعددة إلى تعليق العمليات وإجلاء الموظفين.وقام الجيش الفرنسي بإجلاء عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية الأخرى ليلة الخميس من الفاشر، وهي مدينة في منطقة دارفور غربي السودان، إلى العاصمة التشادية نجامينا، بحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك.وأعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أمس الخميس، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار

الأمم المتحدة: 40 ألف لاجئ غير سوداني فروا من الخرطوم منذ اندلاع الحرب

15:21 GMT 28.04.2023
© AFP 2023 / Ashraf Shazlyتداعيات التصعيد العسكري في منطقة تيغراي - لاجئون من إثيوبيا في السودان 22 نوفمبر 2020
تداعيات التصعيد العسكري في منطقة تيغراي - لاجئون من إثيوبيا في السودان 22 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© AFP 2023 / Ashraf Shazly
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قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، إن نحو 40 ألف شخص غير سوداني فروا من الخرطوم منذ اندلاع الحرب.
وأضافت في بيان، أن الكثير من هؤلاء فروا إلى مخيمات اللاجئين في ولايات النيل الأبيض والقضارف وكسلا.
وقال فتحي كاسينا، المتحدث باسم المفوضية، إن من بينهم 33 ألف لاجئ من جنوب السودان، و2000 لاجئ إثيوبي، و5000 إريتري.
ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، يستضيف السودان أكثر من 1.3 مليون لاجئ، بما في ذلك أكثر من 800 ألف من جنوب السودان.
من جانبه، اتهم فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قوات الدعم السريع بإخراج الناس من منازلهم وسط القتال في مناطق مكتظة بالسكان في العاصمة.
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وقالت المتحدثة باسم تورك رافينا شامداساني، إن السكان ما زالوا يواجهون "النهب والابتزاز والنقص الحاد في الغذاء والماء والكهرباء والوقود ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية والمال".
وقُتل ما لا يقل عن 512 شخصا، بينهم مدنيون ومقاتلون، منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، وأصيب 4200 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة السودانية.
وسجلت نقابة الأطباء السودانيين، التي تتابع الخسائر في صفوف المدنيين، مقتل 387 مدنيا على الأقل وإصابة 1928 آخرين.
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وبات نظام الرعاية الصحية على وشك الانهيار وعشرات المستشفيات خارج الخدمة. واضطرت وكالات الإغاثة المتعددة إلى تعليق العمليات وإجلاء الموظفين.
وقام الجيش الفرنسي بإجلاء عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية الأخرى ليلة الخميس من الفاشر، وهي مدينة في منطقة دارفور غربي السودان، إلى العاصمة التشادية نجامينا، بحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك.
وأعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أمس الخميس، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.
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21 أبريل, 15:00 GMT
يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
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