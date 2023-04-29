https://sputnikarabic.ae/20230429/الرئيس-الإيراني-يجري-زيارة-رسمية-لدمشق-الأربعاء-المقبل-1076449606.html

الرئيس الإيراني يجري زيارة رسمية لدمشق الأربعاء المقبل

الرئيس الإيراني يجري زيارة رسمية لدمشق الأربعاء المقبل

يجري الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، يوم الأربعاء المقبل، وهي الزيارة الأولى لرئيس إيراني إلى سوريا منذ عام 2010. 29.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-29T07:56+0000

2023-04-29T07:56+0000

2023-04-29T07:56+0000

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

إيران

أخبار إيران

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0f/1067775634_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8770a9272c07d076ecd007f7451ee443.jpg

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصادر مطلعة أن زيارة رئيسي التي ستستمر لمدة يومين، ستشهد مباحثات رسمية مع الرئيس السوري بشار الأسد لتعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين وخصوصا في الجانب الاقتصادي.ومن المنتظر أن تشهد الزيارة كذلك التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بالتعاون الاقتصادي بين البلدين.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، إن بلاده ترحب بتعزيز العلاقات بين سوريا والعالم العربي ودول المنطقة.وأضاف في هذا الصدد: "الظروف الحالية أثبتت أن الرهان على انهيار الحكومة السورية محكوم عليه بالفشل وأن اللوبي الصهيوني كان وراءها".وتابع: "المستشارون العسكريون للجمهورية الإسلامية ساعدوا سوريا في مواجهة الحرب الإرهابية"، مؤكدا أن "الرئيس الأسد والحكومة والجيش والشعب وقفوا ضد الحرب الإرهابية وانتصروا في النهاية".وشدد عبد اللهيان على أن العلاقات بين طهران ودمشق "ممتازة وعميقة وإستراتيجية"، مؤكدا أن "التعاون بين طهران ودمشق يشتمل على أبعاد متنوعة، وفي هذا الإطار في المستقبل القريب، وضعنا برنامجا وخطة من أجل زيارة فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور رئيسي إلى سوريا".ويقول مراقبون إن دفء العلاقات بين السعودية وإيران، إلى جانب "ذوبان الجليد" عن عزلة سوريا من قبل الدول العربية، مهد الطريق للزيارة.

https://sputnikarabic.ae/20230428/وزير-الخارجية-التركي-الاجتماع-الوزاري-الرباعي-حول-سوريا-قد-يعقد-في-أوائل-مايو-1076440254.html

https://sputnikarabic.ae/20230427/الرئيس-التونسي-يعين-سفيرا-جديدا-لدى-سوريا-صور-1076380046.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار