https://sputnikarabic.ae/20230430/ضابط-سعودي-لدى-استقباله-رعايا-إيرانيين-قادمين-من-السودان-أنتم-أصدقاؤنا-وأحبابنا-فيديو-1076488773.html
ضابط سعودي لدى استقباله رعايا إيرانيين قادمين من السودان: أنتم أصدقاؤنا وأحبابنا... فيديو
ضابط سعودي لدى استقباله رعايا إيرانيين قادمين من السودان: أنتم أصدقاؤنا وأحبابنا... فيديو
وصف قائد المنطقة الغربية في السعودية اللواء أحمد الدبيس، إيران بـ"الصديقة والحبيبة"، وذلك خلال استقباله رعايا إيران القادمين من السودان إلى جده لنقلهم إلى... 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T15:19+0000
2023-04-30T15:19+0000
2023-04-30T15:54+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار السعودية اليوم
السعودية
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1a/1076294616_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f209c432ae476af87417653e55b84bc6.jpg
ورحب اللواء أحمد الدبيس، بالقائم بأعمال السفارة الإيرانية حسن زرنكار، عند وصوله إلى قاعدة الملك عبد الله الجوية بجدة لاستقبال الرعايا الإيرانيين بعد وصولهم من السودان.وقال إن "كل ما تقوم به السعودية من اهتمام ورعاية هو بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد، ووزير الدفاع"، مضيفا: "أنتم أهلنا والساعة المباركة عندما تأتون عندنا".من جانبه، أكد الدبلوماسي الإيراني حسن زرنكار، الذي كان في استقبال الإيرانيين في قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، أن "المجموعة التي تضم 65 إيرانيا هي الأولى التي يتم إجلاؤها من السودان"، موجها الشكر إلى الرياض، على تعاونها.واعتبر زرنكار، ذلك "مؤشراً على التعاون القنصلي بين البلدين وكذلك التعاون الإنساني".وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس السبت، "إجلاء 65 مواطنا إيرانيا من السودان بعد التنسيق اللازم"، مؤكدة نقلهم بصورة آمنة من الخرطوم إلى بورتسودان وإرسالهم إلى ميناء جدة السعودي".وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "الوزارة وضعت بجدية قضية إجلاء 65 إيرانيا مقيمين في السودان على جدول أعمالها منذ بداية الاضطرابات، وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة، تم نقلهم من الخرطوم إلى بورتسودان ومنها إلى ميناء جدة في السعودية".وأضاف أن "التعاون المؤثر للسعودية، ومساعدة الحكومة السودانية كانت مفيدة وتستحق التقدير والشكر"، مؤكدا أن "متابعة أوضاع وسلامة الإيرانيين المقيمين في الخارج تعد من المسؤوليات المهمة لوزارة الخارجية".يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ16، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230429/معظمهم-رعايا-دول-شقيقة-وصديقة-السعودية-تجلي-4879-شخصا-من-السودان-1076458600.html
إيران
أخبار إيران
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1a/1076294616_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_8c2172293a38ccaec00e86f9c21cf85d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي
ضابط سعودي لدى استقباله رعايا إيرانيين قادمين من السودان: أنتم أصدقاؤنا وأحبابنا... فيديو
15:19 GMT 30.04.2023 (تم التحديث: 15:54 GMT 30.04.2023) تابعنا عبر
وصف قائد المنطقة الغربية في السعودية اللواء أحمد الدبيس، إيران بـ"الصديقة والحبيبة"، وذلك خلال استقباله رعايا إيران القادمين من السودان إلى جده لنقلهم إلى إيران.
ورحب اللواء أحمد الدبيس، بالقائم بأعمال السفارة الإيرانية حسن زرنكار، عند وصوله إلى قاعدة الملك عبد الله الجوية بجدة لاستقبال الرعايا الإيرانيين بعد وصولهم من السودان.
وقال إن "كل ما تقوم به السعودية
من اهتمام ورعاية هو بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد، ووزير الدفاع"، مضيفا: "أنتم أهلنا والساعة المباركة عندما تأتون عندنا".
من جانبه، أكد الدبلوماسي الإيراني حسن زرنكار، الذي كان في استقبال الإيرانيين في قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، أن "المجموعة التي تضم 65 إيرانيا
هي الأولى التي يتم إجلاؤها من السودان"، موجها الشكر إلى الرياض، على تعاونها.
واعتبر زرنكار، ذلك "مؤشراً على التعاون القنصلي بين البلدين وكذلك التعاون الإنساني".
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس السبت، "إجلاء 65 مواطنا إيرانيا
من السودان بعد التنسيق اللازم"، مؤكدة نقلهم بصورة آمنة من الخرطوم إلى بورتسودان وإرسالهم إلى ميناء جدة السعودي".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "الوزارة وضعت بجدية قضية إجلاء 65 إيرانيا مقيمين في السودان على جدول أعمالها منذ بداية الاضطرابات، وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة، تم نقلهم من الخرطوم إلى بورتسودان ومنها إلى ميناء جدة في السعودية".
وأضاف أن "التعاون المؤثر للسعودية
، ومساعدة الحكومة السودانية كانت مفيدة وتستحق التقدير والشكر"، مؤكدا أن "متابعة أوضاع وسلامة الإيرانيين المقيمين في الخارج تعد من المسؤوليات المهمة لوزارة الخارجية".
يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان
يومه الـ16، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع
، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.