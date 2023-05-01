https://sputnikarabic.ae/20230501/بايدن-يتعهد-بحماية-أموال-المودعين-الأمريكيين-بعد-إفلاس-فيرست-ريبابليك-1076535685.html
بايدن يتعهد بحماية أموال المودعين الأمريكيين بعد إفلاس "فيرست ريبابليك"
بايدن يتعهد بحماية أموال المودعين الأمريكيين بعد إفلاس "فيرست ريبابليك"
وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة إلى المودعين الذين لديهم أموال لدى بنك "فرست ريبابليك" قال فيها إن جميع الودائع سيتم حمايتها. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T17:59+0000
2023-05-01T17:59+0000
2023-05-01T17:59+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن، اليوم الاثنين، إنه سيتم حماية جميع المودعين في الوقت الذي ينهار فيه بنك "فرست ريبابليك".ويجري المنظمون إجراءات خاصة لتسهيل عملية بيع البنك والتأكد من أن أموال جميع المودعين محمية وأن دافعي الضرائب لن يواجهوا أي تبعات".وتابع بايدن: "الإجراءات التي يتم اتخاذها تهدف إلى التأكيد على أن النظام البنكي آمن".وأوضح أن الولايات المتحدة تؤكد أنها لن تجد نفسها في هذا الوضع مرة أخرى وأنه سيتم فعل الصواب لضمان حماية المودعين.وتم إغلاق بنك "فيرست ريبابليك"، اليوم الاثنين، من قبل وزارة كاليفورنيا للحماية المالية والابتكار، التي عينت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع كمسؤول إداري لها.وقالت الإدارة إن المنظمين سيطروا على البنك، الذي يعد ثالث بنك أمريكي كبير ينهار خلال شهرين.وقالت مؤسسة التأمين الفيدرالية إنها دخلت في اتفاقية شراء وقبول مع بنك "جيه بي مورغان"، الذي سيتولى جميع ودائع وأصول بنك "فيرست ريبابليك".
https://sputnikarabic.ae/20230426/انهيار-أحد-أضخم-بنوك-أمريكا-التجارية-فيرست-ريبابليك-يخسر-100-مليار-من-ودائعه-1076300187.html
https://sputnikarabic.ae/20230427/بنك-أمريكي-جديد-يخسر-100-مليار-دولار-تفاصيل-أزمة-فيرست-ريبابليك-1076372243.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, جو بايدن
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, جو بايدن
بايدن يتعهد بحماية أموال المودعين الأمريكيين بعد إفلاس "فيرست ريبابليك"
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وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة إلى المودعين الذين لديهم أموال لدى بنك "فرست ريبابليك" قال فيها إن جميع الودائع سيتم حمايتها.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال بايدن، اليوم الاثنين، إنه سيتم حماية جميع المودعين في الوقت الذي ينهار فيه بنك "فرست ريبابليك".
ويجري المنظمون إجراءات خاصة لتسهيل عملية بيع البنك
والتأكد من أن أموال جميع المودعين محمية وأن دافعي الضرائب لن يواجهوا أي تبعات".
وتابع بايدن: "الإجراءات التي يتم اتخاذها تهدف إلى التأكيد على أن النظام البنكي آمن".
وأوضح أن الولايات المتحدة تؤكد أنها لن تجد نفسها في هذا الوضع مرة أخرى وأنه سيتم فعل الصواب لضمان حماية المودعين.
وتم إغلاق بنك "فيرست ريبابليك
"، اليوم الاثنين، من قبل وزارة كاليفورنيا للحماية المالية والابتكار، التي عينت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع كمسؤول إداري لها.
وقالت الإدارة إن المنظمين سيطروا على البنك، الذي يعد ثالث بنك أمريكي كبير ينهار خلال شهرين.
وقالت مؤسسة التأمين الفيدرالية إنها دخلت في اتفاقية شراء وقبول مع بنك "جيه بي مورغان
"، الذي سيتولى جميع ودائع وأصول بنك "فيرست ريبابليك".