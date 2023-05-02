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Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230502/القوات-الأوكرانية-تقصف-3-مدن-في-جمهورية-دونيتسك-1076587275.html
القوات الأوكرانية تقصف 3 مدن في جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف 3 مدن في جمهورية دونيتسك
أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت ثلاثة مدن في الجمهورية. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T23:39+0000
2023-05-02T23:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقًا لبيان صادر عن ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرصد والتنسيق فيما يتعلق بجرائم الحرب الأوكرانية: "شنت القوات الأوكرانية ضربات على ثلاث مدن في جمهورية دونيتسك الشعبية. خلال ساعتين، أطلقت القوات الأوكرانية 6 قذائف عيار 155 ملم على سلادكو، وأربع قذائف عيار 152 ملم على فاسيليفكا، وخمس قذائف عيار 122 ملم على ستيبنو".وأضاف البيان: "بعد الساعة 12:00 صباحًا، تم تسجيل قصف من قبل قوات الحرب الأوكرانية في الاتجاهات التالية: الساعة 12:10 - مدينة كاتيرينوفكا - مدينة سلادكو: تم إطلاق 6 قذائف عيار 155 ملم، الساعة 12:50 - مدينة أورلوفكا - مدينة فاسيليفكا: تم إطلاق 4 قذائف عيار 152 ملم، الساعة 1:35 - مدينة باراسكوفييفكا - مدينة ستيبنو: تم إطلاق 5 قذائف عيار 122 ملم".يُذكر أن مدفعية عيار 155 ملم تُستخدم من قبل دول حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقدمت الولايات المتحدة مدافع "M777" عيار 155 ملم إلى كييف، وتستخدم القوات الأوكرانية بنشاط هذه المدافع في قصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كما تم توريد وحدات المدفعية الألمانية "PzH 2000" ومدافع الهاون البولندية "Krab" ومدافع الهاون الفرنسية "CAESAR" إلى القوات الأوكرانية، والتي تستخدم قذائف من هذا العيار أيضًا.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230502/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-وغورليفكا-بـ15-قذيفة-1076586583.html
https://sputnikarabic.ae/20230501/القوات-الأوكرانية-تقصف-عدة-مناطق-في-دونيتسك-1076508131.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تقصف 3 مدن في جمهورية دونيتسك

23:39 GMT 02.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت ثلاثة مدن في الجمهورية.
ووفقًا لبيان صادر عن ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرصد والتنسيق فيما يتعلق بجرائم الحرب الأوكرانية: "شنت القوات الأوكرانية ضربات على ثلاث مدن في جمهورية دونيتسك الشعبية. خلال ساعتين، أطلقت القوات الأوكرانية 6 قذائف عيار 155 ملم على سلادكو، وأربع قذائف عيار 152 ملم على فاسيليفكا، وخمس قذائف عيار 122 ملم على ستيبنو".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي نيجني كرينكا في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وغورليفكا بـ15 قذيفة
21:23 GMT
وأضاف البيان: "بعد الساعة 12:00 صباحًا، تم تسجيل قصف من قبل قوات الحرب الأوكرانية في الاتجاهات التالية: الساعة 12:10 - مدينة كاتيرينوفكا - مدينة سلادكو: تم إطلاق 6 قذائف عيار 155 ملم، الساعة 12:50 - مدينة أورلوفكا - مدينة فاسيليفكا: تم إطلاق 4 قذائف عيار 152 ملم، الساعة 1:35 - مدينة باراسكوفييفكا - مدينة ستيبنو: تم إطلاق 5 قذائف عيار 122 ملم".
يُذكر أن مدفعية عيار 155 ملم تُستخدم من قبل دول حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقدمت الولايات المتحدة مدافع "M777" عيار 155 ملم إلى كييف، وتستخدم القوات الأوكرانية بنشاط هذه المدافع في قصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
كما تم توريد وحدات المدفعية الألمانية "PzH 2000" ومدافع الهاون البولندية "Krab" ومدافع الهاون الفرنسية "CAESAR" إلى القوات الأوكرانية، والتي تستخدم قذائف من هذا العيار أيضًا.
مدفعية جمهورية دونيتسك تضرب مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف عدة مناطق في دونيتسك
أمس, 08:47 GMT
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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