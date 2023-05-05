عربي
https://sputnikarabic.ae/20230505/أمير-قطر-يوجه-بإطلاق-جسر-جوي-لدعم-المتضررين-من-القتال-في-السودان-فيديو-1076712315.html
أمير قطر يوجه بإطلاق جسر جوي لدعم المتضررين من القتال في السودان... فيديو
أمير قطر يوجه بإطلاق جسر جوي لدعم المتضررين من القتال في السودان... فيديو
وجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، بإطلاق جسر جوي لدعم المتأثرين بالقتال في ‏السودان.‏ 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T21:33+0000
2023-05-05T20:40+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0c/1067628422_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_33fd534eb68495b9d64987ea2c09f274.jpg
ويشمل الجسر الجوي مستشفى ميداني، ومساعدات تنموية وغذائية وطبية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).وتنفيذا لتوجيهات أمير قطر، فقد قد وصلت اليوم الجمعة، إلى السودان طائرة قطرية، محمّلة بـ40 طنا من المساعدات الغذائية، مقدّمة من قطر الخيرية، والتي تمثّل أولى رحلات الجسر الجوي الذي وجّه بإطلاقه.وكان برنامج الغذاء العالمي حذر أواخر الشهر الماضي، من وقوع مجاعات لملايين السودانيين، في ظل استمرار أعمال القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن ممثلة البرنامج للاتصال الإقليمي في شرق أفريقيا، بريندا كاريوكي، قولها أن "الأزمة المشتعلة في السودان سيكون لها عواقب طويلة الأجل، إذ ارتفعت تكلفة سلة الغذاء منذ بداية الصراع بنسبة 28% في جميع أنحاء ولايات جنوب السودان، ما ينذر بخطر المجاعة".واستنكرت ممثلة البرنامج أن الوضع الأمني المتردي دفع إلى تعليق عمليات البرنامج مؤقتا، داعية أطراف الصراع إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف القتال واستعادة الهدوء وتمكين العاملين الإنسانيين من القيام بمهامهم بأمان.ودخل الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.
https://sputnikarabic.ae/20230505/الأمم-المتحدة-19-مليون-شخص-في-السودان-قد-يعانون-من-انعدام-الأمن-الغذائي-الحاد-في-غضون-أشهر-1076711470.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0c/1067628422_41:0:1349:981_1920x0_80_0_0_40af84b1163d28bc3565c6e7de8b1833.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قطر, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , أخبار السودان اليوم, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , أخبار السودان اليوم, العالم العربي

أمير قطر يوجه بإطلاق جسر جوي لدعم المتضررين من القتال في السودان... فيديو

21:33 GMT 05.05.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني
© AFP 2023 / JACK GUEZ
تابعنا عبرTelegram
وجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، بإطلاق جسر جوي لدعم المتأثرين بالقتال في ‏السودان.‏
ويشمل الجسر الجوي مستشفى ميداني، ومساعدات تنموية وغذائية وطبية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
وتنفيذا لتوجيهات أمير قطر، فقد قد وصلت اليوم الجمعة، إلى السودان طائرة قطرية، محمّلة بـ40 طنا من المساعدات الغذائية، مقدّمة من قطر الخيرية، والتي تمثّل أولى رحلات الجسر الجوي الذي وجّه بإطلاقه.
وكان برنامج الغذاء العالمي حذر أواخر الشهر الماضي، من وقوع مجاعات لملايين السودانيين، في ظل استمرار أعمال القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن ممثلة البرنامج للاتصال الإقليمي في شرق أفريقيا، بريندا كاريوكي، قولها أن "الأزمة المشتعلة في السودان سيكون لها عواقب طويلة الأجل، إذ ارتفعت تكلفة سلة الغذاء منذ بداية الصراع بنسبة 28% في جميع أنحاء ولايات جنوب السودان، ما ينذر بخطر المجاعة".
واستنكرت ممثلة البرنامج أن الوضع الأمني المتردي دفع إلى تعليق عمليات البرنامج مؤقتا، داعية أطراف الصراع إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف القتال واستعادة الهدوء وتمكين العاملين الإنسانيين من القيام بمهامهم بأمان.
شاحنة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
الأمم المتحدة: 19 مليون شخص في السودان قد يعانون من "انعدام الأمن الغذائي الحاد" في غضون أشهر
19:55 GMT
ودخل الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:43 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала