https://sputnikarabic.ae/20230508/الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-مناورات-في-قبرص-تحاكي-حربا-على-لبنان-1076791216.html

الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات في قبرص تحاكي حربا على لبنان

الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات في قبرص تحاكي حربا على لبنان

بدأ الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، "مناورات عسكرية على الأراضي القبرصية تحمل اسم "شمس زرقاء"، تحاكي حربا على لبنان". 08.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-08T15:01+0000

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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه "تم اختيار قبرص مكانا لإجراء هذه المناورات سنويا بسبب طبيعتها الجغرافية المشابهة لجنوب لبنان".وأضافت أن "المناورات المشتركة لذراعي الجو والبر، ستشمل تدريبات على خوض قتال في مناطق وعرة ومعقدة وغير معروفة للمقاتلين، كما سيجري خلالها التدرب على نقل الجنود جوا وإنزالهم إلى أرض المعركة، بالإضافة إلى اختبار مستوى التنسيق بين ذراعي الجو والبر في عمليات قتالية في مناطق جبلية وعرة.ويستعد الجيش الإسرائيلي للتعامل مع أي نوع من القذائف التي يمكن إطلاقها من لبنان في اتجاه إسرائيل. جاء ذلك حسبما ذكر موقع "آي - 24 نيوز" الإسرائيلي، نقلا عن مصدر أمني لم يذكر اسمه.وقال المصدر إنه لا توجد معلومات محددة حول إمكانية إطلاق قذائف على إسرائيل من لبنان.وتابع: "لكن إذا قررت حركة حماس في لبنان أن تنضم إلى أصدقائها في غزة، فإن هناك استعدادت إسرائيلية للتعامل مع ذلك"، لافتا إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، أصدر تصريحات بعد تقييم الوضع الأمني إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة اليوم.وقال غالانت: "سنتصرف بقوة وحزم لمواجهة أي محاولة للمساس بمواطني إسرائيل".ولفت الموقع إلى أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في بلدات غلاف غزة بعد عدة ساعات من الهدوء، مشيرا إلى أنه تم رصد عدد من القذائف التي تم إطلاقها من القطاع في اتجاه إسرائيل، حيث سقط بعضها قرب السياج الحدودي.

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