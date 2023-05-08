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الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات في قبرص تحاكي حربا على لبنان
الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات في قبرص تحاكي حربا على لبنان
بدأ الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، "مناورات عسكرية على الأراضي القبرصية تحمل اسم "شمس زرقاء"، تحاكي حربا على لبنان". 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T15:01+0000
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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه "تم اختيار قبرص مكانا لإجراء هذه المناورات سنويا بسبب طبيعتها الجغرافية المشابهة لجنوب لبنان".وأضافت أن "المناورات المشتركة لذراعي الجو والبر، ستشمل تدريبات على خوض قتال في مناطق وعرة ومعقدة وغير معروفة للمقاتلين، كما سيجري خلالها التدرب على نقل الجنود جوا وإنزالهم إلى أرض المعركة، بالإضافة إلى اختبار مستوى التنسيق بين ذراعي الجو والبر في عمليات قتالية في مناطق جبلية وعرة.ويستعد الجيش الإسرائيلي للتعامل مع أي نوع من القذائف التي يمكن إطلاقها من لبنان في اتجاه إسرائيل. جاء ذلك حسبما ذكر موقع "آي - 24 نيوز" الإسرائيلي، نقلا عن مصدر أمني لم يذكر اسمه.وقال المصدر إنه لا توجد معلومات محددة حول إمكانية إطلاق قذائف على إسرائيل من لبنان.وتابع: "لكن إذا قررت حركة حماس في لبنان أن تنضم إلى أصدقائها في غزة، فإن هناك استعدادت إسرائيلية للتعامل مع ذلك"، لافتا إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، أصدر تصريحات بعد تقييم الوضع الأمني إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة اليوم.وقال غالانت: "سنتصرف بقوة وحزم لمواجهة أي محاولة للمساس بمواطني إسرائيل".ولفت الموقع إلى أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في بلدات غلاف غزة بعد عدة ساعات من الهدوء، مشيرا إلى أنه تم رصد عدد من القذائف التي تم إطلاقها من القطاع في اتجاه إسرائيل، حيث سقط بعضها قرب السياج الحدودي.
https://sputnikarabic.ae/20230507/الجيش-اللبناني-زورق-حربي-إسرائيلي-خرق-مياهنا-الإقليمية-1076745126.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات في قبرص تحاكي حربا على لبنان

15:01 GMT 08.05.2023
© AFP 2023 / Jalaa Mareyالحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020
الحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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بدأ الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، "مناورات عسكرية على الأراضي القبرصية تحمل اسم "شمس زرقاء"، تحاكي حربا على لبنان".
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه "تم اختيار قبرص مكانا لإجراء هذه المناورات سنويا بسبب طبيعتها الجغرافية المشابهة لجنوب لبنان".
وأضافت أن "المناورات المشتركة لذراعي الجو والبر، ستشمل تدريبات على خوض قتال في مناطق وعرة ومعقدة وغير معروفة للمقاتلين، كما سيجري خلالها التدرب على نقل الجنود جوا وإنزالهم إلى أرض المعركة، بالإضافة إلى اختبار مستوى التنسيق بين ذراعي الجو والبر في عمليات قتالية في مناطق جبلية وعرة.
ويستعد الجيش الإسرائيلي للتعامل مع أي نوع من القذائف التي يمكن إطلاقها من لبنان في اتجاه إسرائيل. جاء ذلك حسبما ذكر موقع "آي - 24 نيوز" الإسرائيلي، نقلا عن مصدر أمني لم يذكر اسمه.
وقال المصدر إنه لا توجد معلومات محددة حول إمكانية إطلاق قذائف على إسرائيل من لبنان.
وتابع: "لكن إذا قررت حركة حماس في لبنان أن تنضم إلى أصدقائها في غزة، فإن هناك استعدادت إسرائيلية للتعامل مع ذلك"، لافتا إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، أصدر تصريحات بعد تقييم الوضع الأمني إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة اليوم.
ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
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أمس, 07:18 GMT
وقال غالانت: "سنتصرف بقوة وحزم لمواجهة أي محاولة للمساس بمواطني إسرائيل".
ولفت الموقع إلى أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في بلدات غلاف غزة بعد عدة ساعات من الهدوء، مشيرا إلى أنه تم رصد عدد من القذائف التي تم إطلاقها من القطاع في اتجاه إسرائيل، حيث سقط بعضها قرب السياج الحدودي.
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