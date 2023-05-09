https://sputnikarabic.ae/20230509/البنتاغون-روسيا-والصين-تواصلان-استثماراتهما-في-الصواريخ-بعيدة-المدى-1076841220.html
البنتاغون: روسيا والصين تواصلان استثماراتهما في الصواريخ بعيدة المدى
البنتاغون: روسيا والصين تواصلان استثماراتهما في الصواريخ بعيدة المدى
قال مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون سياسة الفضاء، جون بلامب، في كلمة أدلى بها أمام لجنة فرعية تابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن روسيا... 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T21:32+0000
2023-05-09T21:32+0000
2023-05-09T21:32+0000
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سبوتنيك. وأوضح بلامب أمس الثلاثاء: "تواصل روسيا الاستثمار في صواريخ كروز بعيدة المدى والصواريخ الباليستية ومركبات الانزلاق التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وهي قدرات تعرض الوطن الأمريكي للخطر".وأضاف بلامب إن الصين سارعت أيضا في جهودها لتطوير واختبار ونشر أنظمة صواريخ متقدمة، بما في ذلك مركبات باليستية ومركبات كروز ومركبات انزلاقية تفوق سرعتها سرعة الصوت.من جانبه، قال قائد القيادة الشمالية الأمريكية، الجنرال غلين، فانهيرك في شهادة للمشرعين إن التحديث العسكري الصيني يسير "بوتيرة مقلقة".ويرى فانهيرك إن الصين تواصل تطوير قدرات تقليدية واستراتيجية بعيدة المدى لبسط القوة العسكرية على مسافات أكبر، فيما شدد بلامب على أن الولايات المتحدة تعمل مع الحلفاء والشركاء لتحسين القدرة على مشاركة بيانات الاستشعار والتتبع في الوقت الفعلي لتعظيم القدرات الجماعية.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال العرض العسكري المقام احتفالا بعيد النصر على النازية في الحرب العظمى: "الحضارة مرة أخرى عند نقطة تحول حاسمة، فقد اندلعت حرب حقيقية مرة أخرى ضد وطننا، لكننا هزمنا الإرهاب الدولي، وسنحمي أيضا سكان دونباس، وسنضمن أمننا".وأضاف بوتين أنه بالنسبة لروسيا لا توجد شعوب صديقة وغير صديقة "لا في الغرب ولا في الشرق"، مؤكدا أن "روسيا تريد أن ترى مستقبلا سلميا وحرا ومستقرا ونعتبر أيديولوجية "التفوق" إجرامية وقاتلة. ومع ذلك، لا تزال نخب العولمة الغربية تثير الصراعات والانقلابات الدموية، وتزرع الكراهية، وكراهية روسيا، والقومية العدوانية".
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https://sputnikarabic.ae/20230508/الصين-علاقاتنا-التجارية-مع-روسيا-منفتحة-ولا-تستهدف-دولا-أخرى-1076776887.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين, البنتاغون الأمريكي, فلاديمير بوتين
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين, البنتاغون الأمريكي, فلاديمير بوتين
البنتاغون: روسيا والصين تواصلان استثماراتهما في الصواريخ بعيدة المدى
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قال مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون سياسة الفضاء، جون بلامب، في كلمة أدلى بها أمام لجنة فرعية تابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن روسيا والصين تواصلان الاستثمار في قدرات الصواريخ بعيدة المدى.
سبوتنيك. وأوضح بلامب أمس الثلاثاء: "تواصل روسيا الاستثمار في صواريخ كروز بعيدة المدى والصواريخ الباليستية ومركبات الانزلاق التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وهي قدرات تعرض الوطن الأمريكي للخطر".
وأضاف بلامب إن الصين سارعت أيضا في جهودها لتطوير واختبار ونشر أنظمة صواريخ متقدمة
، بما في ذلك مركبات باليستية ومركبات كروز ومركبات انزلاقية تفوق سرعتها سرعة الصوت.
من جانبه، قال قائد القيادة الشمالية الأمريكية، الجنرال غلين، فانهيرك في شهادة للمشرعين إن التحديث العسكري الصيني يسير "بوتيرة مقلقة".
ويرى فانهيرك إن الصين تواصل تطوير قدرات تقليدية واستراتيجية بعيدة المدى لبسط القوة العسكرية على مسافات أكبر، فيما شدد بلامب على أن الولايات المتحدة تعمل مع الحلفاء والشركاء لتحسين القدرة على مشاركة بيانات الاستشعار والتتبع في الوقت الفعلي لتعظيم القدرات الجماعية.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خلال العرض العسكري المقام احتفالا بعيد النصر على النازية في الحرب العظمى: "الحضارة مرة أخرى عند نقطة تحول حاسمة، فقد اندلعت حرب حقيقية مرة أخرى ضد وطننا، لكننا هزمنا الإرهاب الدولي، وسنحمي أيضا سكان دونباس، وسنضمن أمننا".
وأضاف بوتين أنه بالنسبة لروسيا لا توجد شعوب صديقة وغير صديقة "لا في الغرب ولا في الشرق"، مؤكدا أن "روسيا تريد أن ترى مستقبلا سلميا وحرا ومستقرا ونعتبر أيديولوجية "التفوق" إجرامية وقاتلة. ومع ذلك، لا تزال نخب العولمة الغربية تثير الصراعات والانقلابات الدموية، وتزرع الكراهية، وكراهية روسيا، والقومية العدوانية".