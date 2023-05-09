https://sputnikarabic.ae/20230509/سياسي-يوناني-يمجد-بطولات-الجيش-الأحمر-ويطالب-ألمانيا-بتعويضات-عن-جرائم-النازية-1076837068.html

سياسي يوناني يمجد بطولات الجيش الأحمر ويطالب ألمانيا بتعويضات عن جرائم النازية

سياسي يوناني يمجد بطولات الجيش الأحمر ويطالب ألمانيا بتعويضات عن جرائم النازية

صرح النائب الأول السابق لوزير الدفاع اليوناني، كوستاس إيسيخوس، أنه لا ينبغي إعادة كتابة التاريخ وتشويهه، فأوروبا لا تكرم بشكل صحيح ملايين الجنود من الجيش... 09.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-09T18:03+0000

2023-05-09T18:03+0000

2023-05-09T18:03+0000

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ويشغل إيسيخوس منصب عضو في حزب "لايكي إنيتوتا"، الذي يخوض الانتخابات بالتحالف مع حزب "ميرا 25".وجاء إيسيخوس في يوم النصر اليوم الثلاثاء، مع زملائه أعضاء الحزب، لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجنود السوفيت، الذين ماتوا من أجل حرية واستقلال اليونان، في شارع سينغرو في كاليثيا.وقال إيسيخوس لـ"سبوتنيك": "9 مايو هو اليوم العالمي لإحياء ذكرى الانتصار على الفاشية والنازية، التاريخ لا يُعاد كتابته أو يتغير أو يحرف، ملايين القتلى من الجيش الأحمر قاوموا في جميع أنحاء أوروبا، في القارة الأوروبية، للأسف، لم يتم تكريمهم كما ينبغي". وأردف: "اليوم نحيي ذكرى ثلاثة جنود سوفيت شبان - أليكسي وإيفان ونيكولاي، الذين نُقلوا كأسرى حرب إلى كاليثيا في شتاء عام 1943، وهربوا وانضموا إلى جيش التحرير الشعبي اليوناني في كاليثيا، لقد قاتلوا في اليونان لأكثر من عام". وعدد جرائم ألمانيا التي سببت وفاة 320 ألف مواطن ماتوا جوعًا، مقابل 63 ألفًا من اليهود اليونانيين، الذين نُقلوا إلى معسكرات الاعتقال في بولندا والنمسا وألمانيا.

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