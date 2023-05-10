https://sputnikarabic.ae/20230510/السودان-الدعم-السريع-يعلن-إسقاط-طائرة-شمال-الحلفايا-1076862925.html
السودان... "الدعم السريع" يعلن إسقاط طائرة شمال الحلفايا
السودان... "الدعم السريع" يعلن إسقاط طائرة شمال الحلفايا
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأربعاء، عن إسقاطها لطائرة "أبابيل" قرب منطقة الحلفايا. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T09:57+0000
2023-05-10T09:57+0000
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واعتبرت القوات في بيان نشرته، اليوم، أنها كبدت من وصفتهم بـ"الانقلابيين" خسائر كبيرة في القوات والعتاد، وفي الوقت نفسه تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع في مدينة بحري وتحليق مستمر للطيران الحربي.وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، ليل الأحد/الاثنين، عن بدء محادثات تمهيدية بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في جدة، يوم السبت الماضي.وأكدت الخارجية السعودية أن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حثتا الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات، وذلك لتحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية.وتدور منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن الضحايا العسكريين من طرفي النزاع.
https://sputnikarabic.ae/20230509/سلفا-كير-يتسلم-رسالة-من-السيسي-بشأن-تطورات-الأوضاع-في-السودان-1076835937.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط
السودان... "الدعم السريع" يعلن إسقاط طائرة شمال الحلفايا
09:57 GMT 10.05.2023 (تم التحديث: 10:09 GMT 10.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأربعاء، عن إسقاطها لطائرة "أبابيل" قرب منطقة الحلفايا.
واعتبرت القوات في بيان نشرته، اليوم، أنها كبدت من وصفتهم بـ"الانقلابيين" خسائر كبيرة في القوات والعتاد، وفي الوقت نفسه تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع في مدينة بحري وتحليق مستمر للطيران الحربي.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، ليل الأحد/الاثنين، عن بدء محادثات تمهيدية
بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في جدة، يوم السبت الماضي.
وأكدت الخارجية السعودية أن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حثتا الطرفين على الانخراط
بجدية في المحادثات، وذلك لتحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية.
وتدور منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان
، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن الضحايا العسكريين من طرفي النزاع.