https://sputnikarabic.ae/20230511/إصابة-6-إسرائيليين-باستهداف-مبنى-في-تل-أبيب-أحدهم-بحالة-حرجة-فيديو-وصور-1076925789.html
إصابة 6 إسرائيليين باستهداف مبنى في تل أبيب أحدهم بحالة حرجة.. فيديو وصور
إصابة 6 إسرائيليين باستهداف مبنى في تل أبيب أحدهم بحالة حرجة.. فيديو وصور
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن 6 إسرائيليين قد أصيبوا في استهداف مبنى بصاروخ في مدينة تل أبيب، أحدهم في حالة حرجة. 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T15:52+0000
2023-05-11T15:52+0000
2023-05-11T15:52+0000
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وذكرت القناة العبرية الـ14، مساء اليوم الخميس، أن صاروخا استهدف مبنى في مستوطنة رحوفوت جنوبي مدينة تل أبيب، أسفر عن إصابة 6 إسرائيليين، وسط تخوف من انهيار المبنى نفسه بعد استهدافه بشكل مباشر.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن عناصر "نجمة داود" في طريقهم إلى مكان المبنى لإسعاف المصابين الستة، في وقت أوضحت أن أحد المصابين حالته حرجة جدا.وأشار الموقع الإلكترني العبري "واللا" إلى أن أحد المصابين سقطت على رأسه شظية صاروخ في ساحة المبنى في تل أبيب، وأن فريقا طبيا يقدم له الرعاية الطبية الأولية، على الفور.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت إسرائيل اغتيال أحمد أبو دقة، نائب قائد الوحدة الصاروخية في حركة "الجهاد الإسلامي"، في عملية نوعية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك تم القضاء على المدعو أحمد أبو دقة نائب قائد الوحدة الصاروخية في الجهاد الإسلامي".وأضاف البيان أن أبو دقة "عمل بشكل مكثف في تخطيط وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية".وأوضح البيان أن "أحمد أبو دقة كان نائب قائد الوحدة الصاروخية في حركة الجهاد الإسلامي علي غالي الذي تم القضاء عليه الليلة الماضية في خان يونس، والذي كان مسؤولًا عن عمليات إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل في الأيام الأخيرة".وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، منذ فجر يوم الثلاثاء.وذكر الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 469 صاروخا من قطاع غزة، اجتازت 333 منها الأراضي الإسرائيلية.يأتي ذلك في ظل استمرار قصفه للقطاع ورد الفصائل برشقات صاروخية، وسط حديث عن جهود للهدنة لم تفض عن نتائج حتى الآن.واليوم الخميس، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن عدد قتلى الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي وصل لـ 24 قتيلا وأكثر من 60 مصابا بينهم نساء وأطفال.
https://sputnikarabic.ae/20230511/صحيفة-عبرية-إسرائيل-لم-توافق-على-تسليم-جثمان-خضر-عدنان-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1076912175.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, تل أبيب, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, تل أبيب, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إصابة 6 إسرائيليين باستهداف مبنى في تل أبيب أحدهم بحالة حرجة.. فيديو وصور
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن 6 إسرائيليين قد أصيبوا في استهداف مبنى بصاروخ في مدينة تل أبيب، أحدهم في حالة حرجة.
وذكرت القناة العبرية الـ14، مساء اليوم الخميس، أن صاروخا استهدف مبنى في مستوطنة رحوفوت جنوبي مدينة تل أبيب، أسفر عن إصابة 6 إسرائيليين، وسط تخوف من انهيار المبنى نفسه بعد استهدافه بشكل مباشر.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن عناصر "نجمة داود" في طريقهم إلى مكان المبنى لإسعاف المصابين الستة، في وقت أوضحت أن أحد المصابين حالته حرجة جدا.
وأشار الموقع الإلكترني العبري "واللا" إلى أن أحد المصابين سقطت على رأسه شظية صاروخ في ساحة المبنى في تل أبيب
، وأن فريقا طبيا يقدم له الرعاية الطبية الأولية، على الفور.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت إسرائيل اغتيال أحمد أبو دقة، نائب قائد الوحدة الصاروخية في حركة "الجهاد الإسلامي"، في عملية نوعية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك. وقال الجيش الإسرائيلي
في بيان، إنه "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك تم القضاء على المدعو أحمد أبو دقة نائب قائد الوحدة الصاروخية في الجهاد الإسلامي".
وأضاف البيان أن أبو دقة "عمل بشكل مكثف في تخطيط وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية".
وأوضح البيان أن "أحمد أبو دقة كان نائب قائد الوحدة الصاروخية في حركة الجهاد الإسلامي علي غالي الذي تم القضاء عليه الليلة الماضية في خان يونس، والذي كان مسؤولًا عن عمليات إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل في الأيام الأخيرة".
وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها على قطاع غزة
لليوم الثالث على التوالي، منذ فجر يوم الثلاثاء.
وذكر الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 469 صاروخا من قطاع غزة، اجتازت 333 منها الأراضي الإسرائيلية.
يأتي ذلك في ظل استمرار قصفه للقطاع ورد الفصائل برشقات صاروخية، وسط حديث عن جهود للهدنة لم تفض عن نتائج حتى الآن.
واليوم الخميس، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن عدد قتلى الفلسطينيين
نتيجة القصف الإسرائيلي وصل لـ 24 قتيلا وأكثر من 60 مصابا بينهم نساء وأطفال.