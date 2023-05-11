https://sputnikarabic.ae/20230511/صحيفة-عبرية-إسرائيل-لم-توافق-على-تسليم-جثمان-خضر-عدنان-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1076912175.html

صحيفة عبرية: إسرائيل لم توافق على تسليم جثمان خضر عدنان لوقف إطلاق النار في غزة

صحيفة عبرية: إسرائيل لم توافق على تسليم جثمان خضر عدنان لوقف إطلاق النار في غزة

تساءلت صحيفة عبرية، اليوم الخميس، عن مدى إمكانية استخدام ورقة جثمان المعتقل الفلسطيني، خضر عدنان، في وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 11.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-11T11:18+0000

2023-05-11T11:18+0000

2023-05-11T11:18+0000

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ونقلت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الخميس، عن مصدر سياسي إسرائيلي، أن بلاده لم توافق على تسليم جثمان المعتقل الفلسطيني هادر عدنان في إطار وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.ومن جانبها، أوضحت القناة العبرية الـ 12، أنه من بين شروط حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية لوقف إطلاق النار، هو تسليم جثمان خضر عدنان.ويشار إلى أن إدارة السجون الإسرائيلية قد أعلنت وفاة المعتقل الفلسطيني والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان، في الثاني من الشهر الجاري، وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وجد عدنان غائبًا عن الوعي في زنزانته، بعد دخوله اليوم الـ87 من إضرابه عن الطعام، وبعد نقله للمستشفى تبين أنه فارق الحياة.واعتقل خضر عدنان، وهو من سكان جنين شمالي الضفة الغربية، في 5 فبراير/ شباط الماضي، من قبل قوات الأمن الإسرائيلية للمرة الثالثة عشر في حياته، بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية ودعم الإرهاب والتحريض"، ومنذ ذلك الحين أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.وحمّلت حركتا "الجهاد الإسلامي" و"حماس" الفلسطينيتان إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة خضر عدنان (44 عاما)، كما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بفتح تحقيق دولي في أسباب وفاته.وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح طفيفة برصاصة خلال اعتقالات، مساء أمس، في مخيم نور الشمس للاجئين في مدينة طولكرم. ونقلت "القناة 13" العبرية عن الجيش: "قوات الأمن الإسرائيلي نفذت مساء أمس عملية اعتقال في مناطق يهودا والسامرة، وجرى اعتقال 15 مطلوبًا، وأصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار عليه".وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، مقتل أحد قادة تنظيم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وسط سلسلة غارات شنتها إسرائيل على القطاع. وقال في بيان: "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك تم القضاء على المدعو علي غالي، مسؤول الوحدة الصاروخية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة".وأوضح أدرعي أن علي غالي، كان شخصية بارزة في منظمة الجهاد الإسلامي، وكان مسؤولا عن لعب دور مهم في توجيه وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل بما في ذلك في الرشقات الصاروخية الأخيرة.وأضاف المتحدث الإسرائيلي أن غالي وجّه وشارك في عمليات إطلاق الصواريخ خلال عمليتي "حارس الأسوار" و"الفجر الصادق".بدوره، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن العملية العسكرية على غزة لم تنته بعد، معربًا عن استعداد الجيش الإسرائيلي لإطالة أمد تلك العملية المنطلقة على قطاع غزة. فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيش بلاده وجّه أقوى ضربة لحركة "الجهاد الإسلامي" في تاريخها خلال ثوانٍ، مؤكدا أن "المعركة لم تنته بعد".وأسفرت الغارات التي تشنها إسرائيل على القطاع، منذ فجر أول أمس الثلاثاء، ضمن ما سمته الأخيرة عملية "الدرع والسهم"، عن مقتل 25 شخصًا بينهم 3 من قادة "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، وإصابة العشرات بجروح، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، من وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم