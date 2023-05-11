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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230511/زيلينسكي-قد-يقوم-بزيارة-قصيرة-الأجل-إلى-روما-في-الأيام-المقبلة-1076931408.html
زيلينسكي قد يقوم بزيارة قصيرة الأجل إلى روما في الأيام المقبلة
زيلينسكي قد يقوم بزيارة قصيرة الأجل إلى روما في الأيام المقبلة
أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد يقوم بزيارة قصيرة الأجل إلى العاصمة الإيطالية روما في الأيام المقبلة للقاء رئيسة الوزراء... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T23:02+0000
2023-05-11T23:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سبوتنيك. وذكرت قناة "راي نيوز 24" الإيطالية أمس الخميس، أن زيلينسكي سيزور ألمانيا في المستقبل القريب، ومن المحتمل أن تتضمن جولته زيارته للعاصمة الإيطالية.وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، نقلاً عن مصادرها، أن البابا فرانسيس قد يجتمع مع زيلينسكي يوم السبت المقبل في الفاتيكان، مشيرة إلى أن روما لم تؤكد الزيارة بعد.وفي وقت سابق، شدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أن خطة السلام "الوحيدة والمناسبة" لجميع الأطراف لإنهاء الحرب في كييف، هي خطة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، معبرا عن رفضه للمقترح الصيني.وقال الدبلوماسي الأوروبي، خلال مشاركته في مؤتمر يعقده أعضاء الاتحاد الأوروبي حول "حالة الاتحاد لعام 2023" في إيطاليا، إن "الحرب في أوكرانيا ستنتهي عاجلا أو آجلا، لكن الطريقة التي ستؤول إليها الأمور على أرض المعركة مهمة".وأكد بوريل أن "خطة السلام الوحيدة والمناسبة للجميع لإيقاف العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا هي خطة زيلينسكي وليس مقترح الصين".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230511/المدفعية-الروسية-تدك-مستودعا-أوكرانيا-لصواريخ-أولخا-وتدمره-بمن-فيه---1076910376.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيطاليا, الأخبار
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيطاليا, الأخبار

زيلينسكي قد يقوم بزيارة قصيرة الأجل إلى روما في الأيام المقبلة

23:02 GMT 11.05.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press serviceالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press service
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أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد يقوم بزيارة قصيرة الأجل إلى العاصمة الإيطالية روما في الأيام المقبلة للقاء رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.
سبوتنيك. وذكرت قناة "راي نيوز 24" الإيطالية أمس الخميس، أن زيلينسكي سيزور ألمانيا في المستقبل القريب، ومن المحتمل أن تتضمن جولته زيارته للعاصمة الإيطالية.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، نقلاً عن مصادرها، أن البابا فرانسيس قد يجتمع مع زيلينسكي يوم السبت المقبل في الفاتيكان، مشيرة إلى أن روما لم تؤكد الزيارة بعد.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدك مستودعا أوكرانيا لصواريخ "أولخا" وتدمره بمن فيه
10:23 GMT
وفي وقت سابق، شدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أن خطة السلام "الوحيدة والمناسبة" لجميع الأطراف لإنهاء الحرب في كييف، هي خطة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، معبرا عن رفضه للمقترح الصيني.
وقال الدبلوماسي الأوروبي، خلال مشاركته في مؤتمر يعقده أعضاء الاتحاد الأوروبي حول "حالة الاتحاد لعام 2023" في إيطاليا، إن "الحرب في أوكرانيا ستنتهي عاجلا أو آجلا، لكن الطريقة التي ستؤول إليها الأمور على أرض المعركة مهمة".
وأكد بوريل أن "خطة السلام الوحيدة والمناسبة للجميع لإيقاف العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا هي خطة زيلينسكي وليس مقترح الصين".
أوكرانيا والاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
خبير: أوكرانيا مهددة بأن تفقد حليفا رئيسيا جديدا لها في أوروبا
09:24 GMT
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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