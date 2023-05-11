https://sputnikarabic.ae/20230511/زيلينسكي-قد-يقوم-بزيارة-قصيرة-الأجل-إلى-روما-في-الأيام-المقبلة-1076931408.html
زيلينسكي قد يقوم بزيارة قصيرة الأجل إلى روما في الأيام المقبلة
زيلينسكي قد يقوم بزيارة قصيرة الأجل إلى روما في الأيام المقبلة
أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد يقوم بزيارة قصيرة الأجل إلى العاصمة الإيطالية روما في الأيام المقبلة للقاء رئيسة الوزراء... 11.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-11T23:02+0000
2023-05-11T23:02+0000
2023-05-11T23:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سبوتنيك. وذكرت قناة "راي نيوز 24" الإيطالية أمس الخميس، أن زيلينسكي سيزور ألمانيا في المستقبل القريب، ومن المحتمل أن تتضمن جولته زيارته للعاصمة الإيطالية.وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، نقلاً عن مصادرها، أن البابا فرانسيس قد يجتمع مع زيلينسكي يوم السبت المقبل في الفاتيكان، مشيرة إلى أن روما لم تؤكد الزيارة بعد.وفي وقت سابق، شدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أن خطة السلام "الوحيدة والمناسبة" لجميع الأطراف لإنهاء الحرب في كييف، هي خطة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، معبرا عن رفضه للمقترح الصيني.وقال الدبلوماسي الأوروبي، خلال مشاركته في مؤتمر يعقده أعضاء الاتحاد الأوروبي حول "حالة الاتحاد لعام 2023" في إيطاليا، إن "الحرب في أوكرانيا ستنتهي عاجلا أو آجلا، لكن الطريقة التي ستؤول إليها الأمور على أرض المعركة مهمة".وأكد بوريل أن "خطة السلام الوحيدة والمناسبة للجميع لإيقاف العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا هي خطة زيلينسكي وليس مقترح الصين".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيطاليا, الأخبار
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيطاليا, الأخبار
زيلينسكي قد يقوم بزيارة قصيرة الأجل إلى روما في الأيام المقبلة
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أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد يقوم بزيارة قصيرة الأجل إلى العاصمة الإيطالية روما في الأيام المقبلة للقاء رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.
سبوتنيك. وذكرت قناة "راي نيوز 24" الإيطالية أمس الخميس، أن زيلينسكي سيزور ألمانيا في المستقبل القريب، ومن المحتمل أن تتضمن جولته زيارته للعاصمة الإيطالية.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، نقلاً عن مصادرها، أن البابا فرانسيس قد يجتمع مع زيلينسكي يوم السبت المقبل في الفاتيكان، مشيرة إلى أن روما لم تؤكد الزيارة بعد.
وفي وقت سابق، شدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
، على أن خطة السلام "الوحيدة والمناسبة" لجميع الأطراف لإنهاء الحرب في كييف، هي خطة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، معبرا عن رفضه للمقترح الصيني.
وقال الدبلوماسي الأوروبي، خلال مشاركته في مؤتمر يعقده أعضاء الاتحاد الأوروبي حول "حالة الاتحاد لعام 2023" في إيطاليا، إن "الحرب في أوكرانيا
ستنتهي عاجلا أو آجلا، لكن الطريقة التي ستؤول إليها الأمور على أرض المعركة مهمة".
وأكد بوريل أن "خطة السلام الوحيدة والمناسبة للجميع لإيقاف العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا هي خطة زيلينسكي وليس مقترح الصين".
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.