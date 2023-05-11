https://sputnikarabic.ae/20230511/زيلينسكي-قد-يقوم-بزيارة-قصيرة-الأجل-إلى-روما-في-الأيام-المقبلة-1076931408.html

زيلينسكي قد يقوم بزيارة قصيرة الأجل إلى روما في الأيام المقبلة

زيلينسكي قد يقوم بزيارة قصيرة الأجل إلى روما في الأيام المقبلة

أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد يقوم بزيارة قصيرة الأجل إلى العاصمة الإيطالية روما في الأيام المقبلة للقاء رئيسة الوزراء... 11.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-11T23:02+0000

2023-05-11T23:02+0000

2023-05-11T23:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

أخبار روسيا اليوم

إيطاليا

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068833671_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_5bade7a83302afc079f85ba5cd7bb127.jpg

سبوتنيك. وذكرت قناة "راي نيوز 24" الإيطالية أمس الخميس، أن زيلينسكي سيزور ألمانيا في المستقبل القريب، ومن المحتمل أن تتضمن جولته زيارته للعاصمة الإيطالية.وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، نقلاً عن مصادرها، أن البابا فرانسيس قد يجتمع مع زيلينسكي يوم السبت المقبل في الفاتيكان، مشيرة إلى أن روما لم تؤكد الزيارة بعد.وفي وقت سابق، شدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أن خطة السلام "الوحيدة والمناسبة" لجميع الأطراف لإنهاء الحرب في كييف، هي خطة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، معبرا عن رفضه للمقترح الصيني.وقال الدبلوماسي الأوروبي، خلال مشاركته في مؤتمر يعقده أعضاء الاتحاد الأوروبي حول "حالة الاتحاد لعام 2023" في إيطاليا، إن "الحرب في أوكرانيا ستنتهي عاجلا أو آجلا، لكن الطريقة التي ستؤول إليها الأمور على أرض المعركة مهمة".وأكد بوريل أن "خطة السلام الوحيدة والمناسبة للجميع لإيقاف العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا هي خطة زيلينسكي وليس مقترح الصين".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230511/المدفعية-الروسية-تدك-مستودعا-أوكرانيا-لصواريخ-أولخا-وتدمره-بمن-فيه---1076910376.html

https://sputnikarabic.ae/20230511/خبير-أوكرانيا-مهددة-بأن-تفقد-حليفا-رئيسيا-جديدا-لها-في-أوروبا-1076904576.html

إيطاليا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيطاليا, الأخبار