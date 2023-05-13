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https://sputnikarabic.ae/20230513/إعلام-إصابة-3-إسرائيليين-إثر-سقوط-قذيفة-صاروخية-في-منطقة-في-غلاف-قطاع-غزة-1076987770.html
إعلام: إصابة 3 إسرائيليين إثر سقوط قذيفة صاروخية في منطقة داخل غلاف قطاع غزة
إعلام: إصابة 3 إسرائيليين إثر سقوط قذيفة صاروخية في منطقة داخل غلاف قطاع غزة
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، "إصابة إسرائيلين اثنين، إثر سقوط قذيفة صاروخية في منطقة في غلاف قطاع غزة". 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T12:04+0000
2023-05-13T12:27+0000
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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن هناك 3 أشخاص أصيبوا إثر سقوط قذيفة قرب موشاف شوكيدا في غلاف قطاع غزة.وقال الإسعاف الإسرائيلي، إنه "نقل 3 مصابين بجروح صعبة ومتوسطة إثر سقوط قذيفة صاروخية في شوكيدا".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، "بدء هجوم جديد على مقرات حركة الجهاد الفلسطينية في قطاع غزة".وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "قوات الجيش بدأت شن هجمات على أهداف لحركة لجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة، وذلك رداً على القصف الأخير من القطاع".من جهتها، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم، "تجديد قصف المدن الإسرائيلية"، مؤكدة استعدادها لـ"أشهر من المواجهة".وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء و5 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230513/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-هجوم-جديد-على-مقرات-حركة-الجهاد-الفلسطينية-في-غزة-1076983786.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأخبار, العالم
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأخبار, العالم

إعلام: إصابة 3 إسرائيليين إثر سقوط قذيفة صاروخية في منطقة داخل غلاف قطاع غزة

12:04 GMT 13.05.2023 (تم التحديث: 12:27 GMT 13.05.2023)
© AFP 2023 / Jack Guezأعمدة الدخان تتصاعد بعد قصف فصائل الفلسطينية موقع المخزن النفطي لمحطة كهربائية في عسقلان، جنوب إسرائيل 12 مايو 2021
أعمدة الدخان تتصاعد بعد قصف فصائل الفلسطينية موقع المخزن النفطي لمحطة كهربائية في عسقلان، جنوب إسرائيل 12 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© AFP 2023 / Jack Guez
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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، "إصابة إسرائيلين اثنين، إثر سقوط قذيفة صاروخية في منطقة في غلاف قطاع غزة".
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن هناك 3 أشخاص أصيبوا إثر سقوط قذيفة قرب موشاف شوكيدا في غلاف قطاع غزة.
وقال الإسعاف الإسرائيلي، إنه "نقل 3 مصابين بجروح صعبة ومتوسطة إثر سقوط قذيفة صاروخية في شوكيدا".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، "بدء هجوم جديد على مقرات حركة الجهاد الفلسطينية في قطاع غزة".
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "قوات الجيش بدأت شن هجمات على أهداف لحركة لجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة، وذلك رداً على القصف الأخير من القطاع".
أثار قصف الطيران الحربي التابع للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مدينة غزة 6 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء هجوم جديد على مقرات حركة الجهاد الفلسطينية في غزة
10:21 GMT
من جهتها، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم، "تجديد قصف المدن الإسرائيلية"، مؤكدة استعدادها لـ"أشهر من المواجهة".
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء و5 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.
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