https://sputnikarabic.ae/20230513/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-هجوم-جديد-على-مقرات-حركة-الجهاد-الفلسطينية-في-غزة-1076983786.html
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء هجوم جديد على مقرات حركة الجهاد الفلسطينية في غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء هجوم جديد على مقرات حركة الجهاد الفلسطينية في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "بدأ هجوم جديد على مقرات حركة الجهاد الفلسطينية في قطاع غزة". 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T10:21+0000
2023-05-13T10:21+0000
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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "قوات الجيش بدأت شن هجمات على أهداف لحركة لجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة، وذلك رداً على القصف الأخير من القطاع".وقال الجيش الإسرائيلي، إن "سلاح الجو هاجم مقرين قياديين لوحدات الصواريخ التابعة للجهاد الإسلامي (الفلسطينية) في شمالي قطاع غزة"، مؤكدا أن دفعة الصواريخ الأخيرة من غزة ضمت أكثر من 50 صاروخا تم إطلاقها خلال دقيقتين من القطاع".من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "جيش الدفاع يواصل دك مواقع الجهاد الاسلامي في قطاع غزة، حيث اغارت طائرات حربية قبل قليل على مقريْ قيادة للجهاد في شمال قطاع غزة تم استخدامها من قبل عناصر الوحدة الصاروخية".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، "قصف 325 هدفا لحركة الجهاد الإسلامي الفسطينية في قطاع غزة".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "منظومة القبة الحديدية اعترضت 340 صاروخا منذ الثلاثاء الماضي"، مؤكدا "إطلاق 5 صواريخ على سديروت وغلاف غزة واعتراض 2 منها وسقوط 3 في منطقة مفتوح".وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الجمعة، اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، إياد الحسني، ليرتفع بذلك عدد قادة الحركة الذين اغتالتهم إسرائيل منذ بدء عمليتها العسكرية فجر الثلاثاء إلى 6.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء و5 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230513/سرايا-القدس-تعلن-تجديد-قصف-مدن-إسرائيل-وتؤكد-استعدادها-لـأشهر-من-المواجهة-1076983629.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء هجوم جديد على مقرات حركة الجهاد الفلسطينية في غزة
10:21 GMT 13.05.2023 (تم التحديث: 10:30 GMT 13.05.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "بدأ هجوم جديد على مقرات حركة الجهاد الفلسطينية في قطاع غزة".
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "قوات الجيش بدأت شن هجمات على أهداف لحركة لجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة، وذلك رداً على القصف الأخير من القطاع".
وقال الجيش الإسرائيلي، إن "سلاح الجو هاجم مقرين قياديين لوحدات الصواريخ التابعة للجهاد الإسلامي (الفلسطينية) في شمالي قطاع غزة"، مؤكدا أن دفعة الصواريخ الأخيرة من غزة ضمت أكثر من 50 صاروخا تم إطلاقها خلال دقيقتين من القطاع".
من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "جيش الدفاع يواصل دك مواقع الجهاد الاسلامي
في قطاع غزة
، حيث اغارت طائرات حربية قبل قليل على مقريْ قيادة للجهاد في شمال قطاع غزة تم استخدامها من قبل عناصر الوحدة الصاروخية".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، "قصف 325 هدفا
لحركة الجهاد الإسلامي الفسطينية في قطاع غزة".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "منظومة القبة الحديدية اعترضت 340 صاروخا منذ الثلاثاء الماضي"، مؤكدا "إطلاق 5 صواريخ على سديروت وغلاف غزة واعتراض 2 منها وسقوط 3 في منطقة مفتوح".
وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الجمعة، اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، إياد الحسني
، ليرتفع بذلك عدد قادة الحركة الذين اغتالتهم إسرائيل منذ بدء عمليتها العسكرية فجر الثلاثاء إلى 6.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة
، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء و5 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي
في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.