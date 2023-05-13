https://sputnikarabic.ae/20230513/سرايا-القدس-تعلن-تجديد-قصف-مدن-إسرائيل-وتؤكد-استعدادها-لـأشهر-من-المواجهة-1076983629.html
"سرايا القدس" تعلن تجديد قصف مدن إسرائيل وتؤكد استعدادها لـ"أشهر من المواجهة"
"سرايا القدس" تعلن تجديد قصف مدن إسرائيل وتؤكد استعدادها لـ"أشهر من المواجهة"
أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، "تجديد قصف المدن الإسرائيلية"، مؤكدة استعدادها لـ"أشهر من المواجهة". 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T10:23+0000
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وقالت سرايا القدس، في بيان لها، إن "المقاومة الفلسطينية ستجدد قصفها الصاروخي للمدن المحتلة تأكيدا على استمرار المواجهة وثأر الأحرار، وذلك أمام استمرار الاغتيالات وقصف الشقق والبيوت الآمنة".وأكد البيان، أن "المقاومة أعدت نفسها لأشهر من المواجهة"، مشيرة أنا "تمتلك نفسا طويلا وحاضنة شعبية وفيةً عظيمة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، "قصف 325 هدفا لحركة الجهاد الإسلامي الفسطينية في قطاع غزة".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "منظومة القبة الحديدية اعترضت 340 صاروخا منذ الثلاثاء الماضي"، مؤكدا "إطلاق 5 صواريخ على سديروت وغلاف غزة واعتراض 2 منها وسقوط 3 في منطقة مفتوح".وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الجمعة، اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، إياد الحسني، ليرتفع بذلك عدد قادة الحركة الذين اغتالتهم إسرائيل منذ بدء عمليتها العسكرية فجر الثلاثاء إلى 6.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء و5 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"سرايا القدس" تعلن تجديد قصف مدن إسرائيل وتؤكد استعدادها لـ"أشهر من المواجهة"
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أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، "تجديد قصف المدن الإسرائيلية"، مؤكدة استعدادها لـ"أشهر من المواجهة".
وقالت سرايا القدس، في بيان لها
، إن "المقاومة الفلسطينية ستجدد قصفها الصاروخي للمدن المحتلة تأكيدا على استمرار المواجهة وثأر الأحرار، وذلك أمام استمرار الاغتيالات وقصف الشقق والبيوت الآمنة".
وأكد البيان، أن "المقاومة أعدت نفسها لأشهر من المواجهة"، مشيرة أنا "تمتلك نفسا طويلا وحاضنة شعبية وفيةً عظيمة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، "قصف 325 هدفا
لحركة الجهاد الإسلامي الفسطينية في قطاع غزة".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "منظومة القبة الحديدية اعترضت 340 صاروخا منذ الثلاثاء الماضي"، مؤكدا "إطلاق 5 صواريخ على سديروت وغلاف غزة واعتراض 2 منها وسقوط 3 في منطقة مفتوح".
وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الجمعة، اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، إياد الحسني
، ليرتفع بذلك عدد قادة الحركة الذين اغتالتهم إسرائيل منذ بدء عمليتها العسكرية فجر الثلاثاء إلى 6.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة
، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء و5 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي
في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.