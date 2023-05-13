عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء هجوم جديد على مقرات حركة الجهاد الفلسطينية في غزة
https://sputnikarabic.ae/20230513/سرايا-القدس-تعلن-تجديد-قصف-مدن-إسرائيل-وتؤكد-استعدادها-لـأشهر-من-المواجهة-1076983629.html
"سرايا القدس" تعلن تجديد قصف مدن إسرائيل وتؤكد استعدادها لـ"أشهر من المواجهة"
"سرايا القدس" تعلن تجديد قصف مدن إسرائيل وتؤكد استعدادها لـ"أشهر من المواجهة"
أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، "تجديد قصف المدن الإسرائيلية"، مؤكدة استعدادها لـ"أشهر من المواجهة". 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T10:23+0000
2023-05-13T10:23+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/04/1048003086_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_5a4e993597e88fa84e4e868cf405c65a.jpg
وقالت سرايا القدس، في بيان لها، إن "المقاومة الفلسطينية ستجدد قصفها الصاروخي للمدن المحتلة تأكيدا على استمرار المواجهة وثأر الأحرار، وذلك أمام استمرار الاغتيالات وقصف الشقق والبيوت الآمنة".وأكد البيان، أن "المقاومة أعدت نفسها لأشهر من المواجهة"، مشيرة أنا "تمتلك نفسا طويلا وحاضنة شعبية وفيةً عظيمة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، "قصف 325 هدفا لحركة الجهاد الإسلامي الفسطينية في قطاع غزة".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "منظومة القبة الحديدية اعترضت 340 صاروخا منذ الثلاثاء الماضي"، مؤكدا "إطلاق 5 صواريخ على سديروت وغلاف غزة واعتراض 2 منها وسقوط 3 في منطقة مفتوح".وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الجمعة، اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، إياد الحسني، ليرتفع بذلك عدد قادة الحركة الذين اغتالتهم إسرائيل منذ بدء عمليتها العسكرية فجر الثلاثاء إلى 6.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء و5 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230512/إسرائيل-تعلن-فشل-الوساطة-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1076973628.html
https://sputnikarabic.ae/20230512/لماذا-أوقفت-إسرائيل-محادثات-التهدئة-وما-سيناريوهات-استمرار-قصف-غزة-1076966649.html
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/04/1048003086_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_6b1a2b76ab443a906438d0fa7b1d27bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"سرايا القدس" تعلن تجديد قصف مدن إسرائيل وتؤكد استعدادها لـ"أشهر من المواجهة"

10:23 GMT 13.05.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDعناصر كتائب "سرايا القدس" التابعة لحركة "الجهاد الإسلامي"،غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020
عناصر كتائب سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي،غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
تابعنا عبرTelegram
أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، "تجديد قصف المدن الإسرائيلية"، مؤكدة استعدادها لـ"أشهر من المواجهة".
وقالت سرايا القدس، في بيان لها، إن "المقاومة الفلسطينية ستجدد قصفها الصاروخي للمدن المحتلة تأكيدا على استمرار المواجهة وثأر الأحرار، وذلك أمام استمرار الاغتيالات وقصف الشقق والبيوت الآمنة".
وأكد البيان، أن "المقاومة أعدت نفسها لأشهر من المواجهة"، مشيرة أنا "تمتلك نفسا طويلا وحاضنة شعبية وفيةً عظيمة".
تصاعد حريق ودخان في أعقاب غارة جوية إسرائيلية وسط قطاع غزة ، الجمعة 7 أبريل / نيسان 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
إسرائيل تعلن فشل الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة
أمس, 21:23 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، "قصف 325 هدفا لحركة الجهاد الإسلامي الفسطينية في قطاع غزة".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "منظومة القبة الحديدية اعترضت 340 صاروخا منذ الثلاثاء الماضي"، مؤكدا "إطلاق 5 صواريخ على سديروت وغلاف غزة واعتراض 2 منها وسقوط 3 في منطقة مفتوح".
آثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
لماذا أوقفت إسرائيل محادثات التهدئة وما سيناريوهات استمرار قصف غزة؟
أمس, 17:02 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الجمعة، اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، إياد الحسني، ليرتفع بذلك عدد قادة الحركة الذين اغتالتهم إسرائيل منذ بدء عمليتها العسكرية فجر الثلاثاء إلى 6.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء و5 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:26 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو07:35 GMTВоеннослужащие ВС РФ подготавливают к работе беспилотный летательный аппарат Орлан-10У в южном секторе СВО. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:00 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 مايو, 15:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала