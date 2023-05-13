https://sputnikarabic.ae/20230513/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-325-هدفا-لـالجهاد-الإسلامي-واعتراض-340-صاروخا-1076979205.html
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 325 هدفا لـ"الجهاد الإسلامي" واعتراض 340 صاروخا
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 325 هدفا لـ"الجهاد الإسلامي" واعتراض 340 صاروخا
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "قصف 325 هدفا لحركة الجهاد الإسلامي الفسطينية في قطاع غزة". 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T07:52+0000
2023-05-13T07:52+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "منظومة القبة الحديدية اعترضت 340 صاروخا منذ الثلاثاء الماضي"، مؤكدا "إطلاق 5 صواريخ على سديروت وغلاف غزة واعتراض 2 منها وسقوط 3 في منطقة مفتوح".في هذه الأثناء، أفادت القناة الإسرائيلية 13، بأن "صاروخا مضادا للدروع أطلق أمس الجمعة من قطاع غزة للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية"، مشيرة أن هناك "تعليمات مشددة لسكان المستوطنات المحاذية للسياج الحدودي مع غزة بعدم الخروج من المنازل".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، "قصف 6 منصات لإطلاق صواريخ وقذائف هاون وصواريخ مضادة للدروع للجهاد الإسلامي في قطاع غزة".وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الجمعة، اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، إياد الحسني، ليرتفع بذلك عدد قادة الحركة الذين اغتالتهم إسرائيل منذ بدء عمليتها العسكرية فجر الثلاثاء إلى 6.وأفادت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية أن مصر قدمت إلى إسرائيل، بعد اغتيال الأخيرة إياد الحسني مسؤول العمليات في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، مسودة جديدة لوقف إطلاق النار.وأضافت أن إسرائيل لم ترد بعد على المقترح المصري، ربما انتظارا منها لرد "الجهاد الإسلامي".وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء و5 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230512/إسرائيل-تعلن-فشل-الوساطة-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1076973628.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 325 هدفا لـ"الجهاد الإسلامي" واعتراض 340 صاروخا
07:52 GMT 13.05.2023 (تم التحديث: 07:56 GMT 13.05.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "قصف 325 هدفا لحركة الجهاد الإسلامي الفسطينية في قطاع غزة".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "منظومة القبة الحديدية اعترضت 340 صاروخا منذ الثلاثاء الماضي"، مؤكدا "إطلاق 5 صواريخ على سديروت وغلاف غزة واعتراض 2 منها وسقوط 3 في منطقة مفتوح".
في هذه الأثناء، أفادت القناة الإسرائيلية 13، بأن "صاروخا مضادا للدروع أطلق أمس الجمعة من قطاع غزة للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية"، مشيرة أن هناك "تعليمات مشددة لسكان المستوطنات المحاذية للسياج الحدودي مع غزة بعدم الخروج من المنازل".
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، "قصف 6 منصات لإطلاق صواريخ وقذائف هاون وصواريخ مضادة للدروع للجهاد الإسلامي في قطاع غزة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الجمعة، اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، إياد الحسني
، ليرتفع بذلك عدد قادة الحركة الذين اغتالتهم إسرائيل منذ بدء عمليتها العسكرية فجر الثلاثاء إلى 6.
وأفادت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية أن مصر قدمت إلى إسرائيل، بعد اغتيال الأخيرة إياد الحسني مسؤول العمليات في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، مسودة جديدة لوقف إطلاق النار
.
وأضافت أن إسرائيل لم ترد بعد على المقترح المصري، ربما انتظارا منها لرد "الجهاد الإسلامي".
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة
، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء و5 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي
في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.