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https://sputnikarabic.ae/20230513/الرئاسة-الفلسطينية-تحمل-أمريكا-مسؤولية-تدهور-الأوضاع-جراء-الصمت-عن-الهجمات-الإسرائيلية-1076986133.html
الرئاسة الفلسطينية تحمل أمريكا مسؤولية تدهور الأوضاع جراء الصمت عن الهجمات الإسرائيلية
الرئاسة الفلسطينية تحمل أمريكا مسؤولية تدهور الأوضاع جراء الصمت عن الهجمات الإسرائيلية
حملت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، "الإ دارة الأمريكية المسؤولية عن تدهور الأوضاع من جراء الصمت عن الهجمات الإسرائيلية وعدم التدخل الفوري لوقفها". 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T11:53+0000
2023-05-13T11:53+0000
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وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، من خلال إصرارها على سياسة القتل والاقتحامات لمدننا وقرانا ومخيماتنا"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وحمّل أبو ردينة، "حكومة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية هذه الجرائم الخطيرة الي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية كافة، والتي سيكون لها تداعيات كبيرة على استقرار المنطقة برمتها"، مشيرا إلى "الجريمة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس، وأدت إلى مقتل شابين، وإصابة آخرين، والعدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الخامس مع التوالي".وأضاف أن "الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع، جراء الصمت عن الجرائم الإسرائيلية وعدم التدخل الفوري لوقفها، مما جعل إسرائيل تتمادى في عدوانها على أبناء شعبنا"، متابعا: "الشعب الفلسطيني لن يسمح باستمرار هذه السياسة الإسرائيلية بحق أرضه ومقدساته، وسيبقى صامدا ثابتا على أرضه مهما كانت الضغوطات".وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء و5 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230513/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-325-هدفا-لـالجهاد-الإسلامي-واعتراض-340-صاروخا-1076979205.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الرئاسة الفلسطينية تحمل أمريكا مسؤولية تدهور الأوضاع جراء الصمت عن الهجمات الإسرائيلية

11:53 GMT 13.05.2023
© AFP 2023 / ABBAS MOMANIنبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية
نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© AFP 2023 / ABBAS MOMANI
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حملت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، "الإ دارة الأمريكية المسؤولية عن تدهور الأوضاع من جراء الصمت عن الهجمات الإسرائيلية وعدم التدخل الفوري لوقفها".
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، من خلال إصرارها على سياسة القتل والاقتحامات لمدننا وقرانا ومخيماتنا"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
وحمّل أبو ردينة، "حكومة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية هذه الجرائم الخطيرة الي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية كافة، والتي سيكون لها تداعيات كبيرة على استقرار المنطقة برمتها"، مشيرا إلى "الجريمة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس، وأدت إلى مقتل شابين، وإصابة آخرين، والعدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الخامس مع التوالي".
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الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 325 هدفا لـ"الجهاد الإسلامي" واعتراض 340 صاروخا
07:52 GMT
وأضاف أن "الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع، جراء الصمت عن الجرائم الإسرائيلية وعدم التدخل الفوري لوقفها، مما جعل إسرائيل تتمادى في عدوانها على أبناء شعبنا"، متابعا: "الشعب الفلسطيني لن يسمح باستمرار هذه السياسة الإسرائيلية بحق أرضه ومقدساته، وسيبقى صامدا ثابتا على أرضه مهما كانت الضغوطات".
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء و5 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.
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