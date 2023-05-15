https://sputnikarabic.ae/20230515/دوي-صافرات-الإنذار-في-عدة-مقاطعات-أوكرانية-1077081312.html
دوي صافرات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية
دوي صافرات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية
أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صافرات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T23:48+0000
2023-05-15T23:48+0000
2023-05-15T23:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وبيَّنت خريطة الإنذار إطلاق صافرات الإنذار في مقاطعات نيكولاييف، كيروفوغراد، بولتافا، أوديسا، دنيبروبيتروفسك، تشيركاسي، فينيتسا في أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية.ودوت صافرات الإنذار في البداية في مقاطعة نيكولاييف في الساعة 01.58 (بتوقيت موسكو)، ثم امتدت إلى المقاطعات الأخرى. وذلك بحسب خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية، الاستخبارات الأوكرانية، المسؤولية عنه.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230515/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينتي-دونيتسك-وغورلوفكا-بـ-17-قذيفة-1077081001.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
دوي صافرات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية
23:48 GMT 15.05.2023 (تم التحديث: 23:58 GMT 15.05.2023) تابعنا عبر
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أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صافرات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية.
موسكو - سبوتنيك
. وبيَّنت خريطة الإنذار إطلاق صافرات الإنذار في مقاطعات نيكولاييف، كيروفوغراد، بولتافا، أوديسا، دنيبروبيتروفسك، تشيركاسي، فينيتسا في أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية.
ودوت صافرات الإنذار
في البداية في مقاطعة نيكولاييف في الساعة 01.58 (بتوقيت موسكو)، ثم امتدت إلى المقاطعات الأخرى. وذلك بحسب خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية.
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية، الاستخبارات الأوكرانية، المسؤولية عنه.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.