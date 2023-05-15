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دوي صافرات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية
Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230515/دوي-صافرات-الإنذار-في-عدة-مقاطعات-أوكرانية-1077081312.html
دوي صافرات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية
دوي صافرات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية
أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صافرات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T23:48+0000
2023-05-15T23:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وبيَّنت خريطة الإنذار إطلاق صافرات الإنذار في مقاطعات نيكولاييف، كيروفوغراد، بولتافا، أوديسا، دنيبروبيتروفسك، تشيركاسي، فينيتسا في أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية.ودوت صافرات الإنذار في البداية في مقاطعة نيكولاييف في الساعة 01.58 (بتوقيت موسكو)، ثم امتدت إلى المقاطعات الأخرى. وذلك بحسب خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية، الاستخبارات الأوكرانية، المسؤولية عنه.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230515/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينتي-دونيتسك-وغورلوفكا-بـ-17-قذيفة-1077081001.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

دوي صافرات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية

23:48 GMT 15.05.2023 (تم التحديث: 23:58 GMT 15.05.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لساحة "سفوبودا" (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
منظر لساحة سفوبودا (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صافرات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. وبيَّنت خريطة الإنذار إطلاق صافرات الإنذار في مقاطعات نيكولاييف، كيروفوغراد، بولتافا، أوديسا، دنيبروبيتروفسك، تشيركاسي، فينيتسا في أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية.
أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف مدينتي دونيتسك وغورلوفكا بـ 17 قذيفة
أمس, 22:33 GMT
ودوت صافرات الإنذار في البداية في مقاطعة نيكولاييف في الساعة 01.58 (بتوقيت موسكو)، ثم امتدت إلى المقاطعات الأخرى. وذلك بحسب خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية.
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية، الاستخبارات الأوكرانية، المسؤولية عنه.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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