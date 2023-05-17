https://sputnikarabic.ae/20230517/ملاعب-النجيل-الصناعي-ملاذ-المناطق-الشعبية-لممارسة-كرة-القدم-1077150008.html

ملاعب "النجيل الصناعي"... ملاذ سكان المناطق الشعبية لممارسة كرة القدم.. فيديو وصور

ملاعب "النجيل الصناعي"... ملاذ سكان المناطق الشعبية لممارسة كرة القدم.. فيديو وصور

أصبحت ملاعب النجيل الصناعي ملاذا ومتنفسا للشباب في المناطق الشعبية بالعاصمة المصرية القاهرة، لممارسة هوايتهم، دون الحاجة للانتقال إلى مناطق بعيدة عن سكناهم، أو... 17.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-17T18:16+0000

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في حي دار السلام، بجنوب القاهرة والذي يعد أحد أكبر التجمعات السكنية بالعاصمة المصرية يقع ملعب النجيل الصناعي "أبو ليلة"، والذي يجتذب الشباب وحتى كبار السن من عشاق الساحرة المستديرة من كل صوب وحدب بالحي الشعبي."هذا المشروع قمنا بتأسيسه كمتنفس للشباب بمنطقتنا الشعبية، دار السلام، وبه منطقة لعب للأطفال ونحاول تشييد حمام سباحة، وتزور الملعب أيضًا عائلات كثيرة كاملة".بهذه الكلمات بدأ أحمد الكأس مالك الملعب حديثه لـ "سبوتنيك"، مضيفا: "بالطبع كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في العالم وليس في مصر فقط، والشباب يحبون ممارستها جدًا".وقال إن إقامة الملعب، دفع الكثير من الشباب الذين كانوا يقضون جل وقت فراغهم جالسين على المقاهي إلى ممارسة "نشاط محترم".ومضى الكأس بقوله: "اليوم لدينا إمكانيات لممارسة كرة القدم، هناك ملاعب كثيرة منتشرة في الأحياء الشعبية، كما أن عقلية الأسر المصرية اختلفت كثيرا، فجميعهم على استعداد لرعاية أطفالهم رياضيًا ويحلمون بأن يكون لدينا محمد صلاح جديد"، في إشارة للاعب المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي.ويشرح الكأس كيف كانت معاناة الشبان قبل ظهور ملاعب النجيل فيقول: "في الماضي كانت ممارسة كرة القدم أمرا صعبا، كنا نلعب في الحارات والشوارع ونتعرض لإصابات، كما أنني شخصيًا كنت أخفي ملابس الكرة والحذاء خارج مسكني وأهرب من أٍسرتي لألعب كرة القدم، أما الآن فالملاعب في كل مكان، وأكثر أمانا".ويقول عادل محمود، أحد الشبان المترددين على ملعب "أبو ليلة": "الكرة قبل ملاعب النجيل الصناعي لم تكن متاحة للجميع، الملاعب كانت كثيرة، لكنها بعيدة جدًا عن الأحياء الشعبية، وأقربها في مصر القديمة والمعادي ومدينة نصر، أما الآن بعد توافر الملاعب في كل الأحياء الشعبية فالرياضة متاحة للجميع ولكل الأعمار".أما أحمد يحيي أحد رواد الملعب يقول إنه "بدلًا من اللعب في الشوارع وإزعاج السكان، أًصبح الجميع يختار اللعب بملاعب النجيل الصناعي التي أصبحت متوافرة في كل مكان، فالجميع الآن يحجز هذه الملعب لمرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا".وحول أسباب تردده على الملعب يقول يحيي:أما مصطفى خالد فيقول إنه يتردد على ملعب "أبو ليلة" لأنه بجوار منزله، ويمكنه أن يمارس الرياضة بشكل أكر أمانا، ويجنبه خطر الإصابات.ولا يتعدى إيجار الملعب في المناطق الشعبية بالقاهرة الـ 200 جنيه (حوالي 6.5 دولارات) في الساعة، بحسب عادل محمود، الذي قال "الملاعب أصبحت متاحة، والشباب يستغلونها للتخلص من الطاقة السلبية لديهم".ويتقاسم كل فرد من الفريقين المتنافسين، كلفة إيجار الملعب وهو ما يعني دفع كل لاعب مبلغا رمزيا جدا مقابل لعب كرة القدم بشكل آمن، ولا يتعدى نصيب ما يدفعه كل لاعب 10 جنيهات كحد أقصى، بحسب زياد ياسر أحد رواد الملعب.ميزة أخرى لملاعب النجيل التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة في عموم مصر بشكل كبير، يلاحظها زياد ياسر، والذي تحدث قائلا "المناطق الشعبية تعج بمواهب ونجوم كرة القدم، لكن غياب ملاعب النجيل الصناعي كان يحرمهم من الظهور أو الانضمام لنادي أو حتى ممارسة اللعبة بشكل صحيح وآمن".ويشهد ملعب "أبو ليلة" تدفق اللاعبين من مختلف الأعمار، إذ يقول "الكأس" إن عمره تعدى الخمسين عاما، ولا زال هو والعديد من الأصدقاء بعضهم يكبره سنا يمارسون هوايتهم القديمة في ملعب النجيل، بينما يقول "عادل محمود": "أنا الآن في السابعة والثلاثين من عمري، لكني مازلت أمارس كرة القدم كما لو كنت في العشرين، وكثيرون يمارسون كرة القدم في المناطق الشعبية الآن رغم تعديهم لخمسون عامًا من العمر، وذلك لتوافر الملاعب".

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