https://sputnikarabic.ae/20230518/أبو-الغيط-عودة-سوريا-إلى-الجامعة-لا-تعني-استئناف-العلاقات-بينها-وبين-جميع-الدول-العربية-1077164716.html

أبو الغيط: عودة سوريا إلى الجامعة لا تعني استئناف العلاقات بينها وبين جميع الدول العربية

أبو الغيط: عودة سوريا إلى الجامعة لا تعني استئناف العلاقات بينها وبين جميع الدول العربية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن عودة سوريا إلى الجامعة، لا تعني استئناف العلاقات بينها وبين جميع الدول العربية. 18.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-18T08:40+0000

2023-05-18T08:40+0000

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وفي تصريحات لـ"العربية"، اليوم الخميس، قال أبو الغيط: "قرار إعادة سوريا إلى الحضن العربي لا يعني استئناف العلاقات بين جميع الدول العربية وسوريا، وإن الأمر متروك لكل دولة لتقرير ذلك وفق رؤيتها"، لافتًا إلى أن "أن الدول العربية تملك حرية اتخاذ القرار باستئناف العلاقات مع سوريا".وأوضح الأمين العام للجامعة العربية إلى أن "إعادة دمشق إلى جامعة الدول العربية هي سعي عربي لتسهيل عملية حل الأزمة في سوريا"، مشيرًا إلى أن "قمة جدة تشهد عودة سوريا بعضوية كاملة في الجامعة العربية"، مستدركًا أن هذه العودة لا تعني "التوصل لحل للإشكالية السورية، وأن سوريا قبلت أن تكون عودتها للجامعة العربية جزءاً من سياق الحل".يشار إلى أن الجامعة العربية كانت أعلنت، هذا الأسبوع، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 مايو/ أيار الجاري.يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.طالع أيضا: ماذا بعد عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية

https://sputnikarabic.ae/20230508/عودة-سوريا-للجامعة-العربية-موقف-الدول-الرافضة-وسيناريوهات-التعاون-مع-دمشق-1076793120.html

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أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن