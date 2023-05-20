https://sputnikarabic.ae/20230520/واشنطن-سيتم-اتخاذ-قرار-بشأن-الدول-التي-ستزود-أوكرانيا-مقاتلات-أف-16-خلال-الأشهر-المقبلة-1077239031.html
واشنطن: اتخاذ قرار بشأن الدول التي ستزود أوكرانيا مقاتلات "أف-16" خلال الأشهر المقبلة
واشنطن: اتخاذ قرار بشأن الدول التي ستزود أوكرانيا مقاتلات "أف-16" خلال الأشهر المقبلة
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة وحلفائها ستقرر خلال الفترة التي سيجري فيها تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "إف - 16"... 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T02:25+0000
2023-05-20T02:25+0000
2023-05-20T02:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان خلال إفادة صحفية:"خلال الفترة التي سيجري فيها التدريب في الأشهر المقبلة، سنعمل مع حلفائنا لتحديد المكان الذي ستنقل إليه الطائرات وعددها ومن سيقدمها"، مضيفا أن "تدريب الأوكرانيين على طائرات إف 16 يتطلب عدة أشهر.وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن أبلغ زملائه في مجموعة السبع بأن الولايات المتحدة ستدعم الجهود المشتركة في تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات الجيل الرابع، بما في ذلك إف-16".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفي أبريل، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230520/البيت-الأبيض-واشنطن-لا-تدعم-الضربات-الأوكرانية-على-الأراضي-الروسية-1077238734.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
واشنطن: اتخاذ قرار بشأن الدول التي ستزود أوكرانيا مقاتلات "أف-16" خلال الأشهر المقبلة
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أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة وحلفائها ستقرر خلال الفترة التي سيجري فيها تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "إف - 16" في الأشهر المقبلة موعد تقديم الطائرات لكييف وعددها ومن سيقدمها.
واشنطن - سبوتنيك.
وقال سوليفان خلال إفادة صحفية:"خلال الفترة التي سيجري فيها التدريب في الأشهر المقبلة، سنعمل مع حلفائنا لتحديد المكان الذي ستنقل إليه الطائرات وعددها ومن سيقدمها"، مضيفا أن "تدريب الأوكرانيين على طائرات إف 16 يتطلب عدة أشهر.
وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن أبلغ زملائه في مجموعة السبع بأن الولايات المتحدة ستدعم الجهود المشتركة في تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات الجيل الرابع، بما في ذلك إف-16
".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري
والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وفي أبريل، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.
وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة
على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.