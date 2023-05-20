https://sputnikarabic.ae/20230520/واشنطن-سيتم-اتخاذ-قرار-بشأن-الدول-التي-ستزود-أوكرانيا-مقاتلات-أف-16-خلال-الأشهر-المقبلة-1077239031.html

واشنطن: اتخاذ قرار بشأن الدول التي ستزود أوكرانيا مقاتلات "أف-16" خلال الأشهر المقبلة

واشنطن: اتخاذ قرار بشأن الدول التي ستزود أوكرانيا مقاتلات "أف-16" خلال الأشهر المقبلة

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة وحلفائها ستقرر خلال الفترة التي سيجري فيها تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "إف - 16"... 20.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-20T02:25+0000

2023-05-20T02:25+0000

2023-05-20T02:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان خلال إفادة صحفية:"خلال الفترة التي سيجري فيها التدريب في الأشهر المقبلة، سنعمل مع حلفائنا لتحديد المكان الذي ستنقل إليه الطائرات وعددها ومن سيقدمها"، مضيفا أن "تدريب الأوكرانيين على طائرات إف 16 يتطلب عدة أشهر.وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن أبلغ زملائه في مجموعة السبع بأن الولايات المتحدة ستدعم الجهود المشتركة في تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات الجيل الرابع، بما في ذلك إف-16".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفي أبريل، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20230520/البيت-الأبيض-واشنطن-لا-تدعم-الضربات-الأوكرانية-على-الأراضي-الروسية-1077238734.html

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