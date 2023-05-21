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https://sputnikarabic.ae/20230521/الجامعة-العربية-نشدد-على-ضرورة-تنفيذ-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-السودان-والتعهدات-الواردة-فيه-1077273800.html
الجامعة العربية: نشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في السودان والتعهدات الواردة فيه
الجامعة العربية: نشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في السودان والتعهدات الواردة فيه
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، بتوقيع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مساء أمس السبت، في مدينة جدة بالسعودية، على اتفاق... 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T10:38+0000
2023-05-21T10:38+0000
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
العالم العربي
الأخبار
جامعة الدول العربية
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وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية، اليوم الأحد، أن "أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، رحب بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مساء أمس الموافق 20 مايو/ أيار 2023، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، على اتفاق لوقف إطلاق النار قصير الأمد لمدة 7 أيام، يدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من توقيعه، وذلك من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية".وشدد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم أبو الغيط، على "ضرورة تنفيذ هذا الاتفاق والتعهدات الواردة فيه، خصوصا بعد أن تداولت القمة العربية التي عقدت في جدة الأزمة السودانية، وصدر قرار يدعم تلك المحادثات".وأكد الجيش السوداني، اليوم الأحد، في بيان رسمي له، أن اتفاق وقف إطلاق النار في السودان يقتصر على الجوانب العسكرية والفنية، وإجراءات حماية المدنيين، دون التطرق لمناقشة أي أوضاع سياسية.ووقعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أمس السبت، على اتفاق ينص على تنفيذ وقف إطلاق للنار قصير الأمد لمدة 7 أيام قابلة للتجديد، بعد انقضاء فترة 48 ساعة، حيث ستتوقف العمليات القتالية وتسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية واستئناف تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.يشار إلى أن القتال بين القوات المسلحة السودانية، وبين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، كان قد اندلع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.ونتيجة للمعارك التي امتدت لمختلف الولايات السودانية، فقد قتل ما لا يقل عن 1000 شخص، ونزح قرابة مليون سوداني، تاركين مدنهم وقراهم جراء القتال الدائر هناك، في حين تؤكد المنظمات الدولية حاجة قرابة 25 مليون شخص، أي نحو نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية.
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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار, جامعة الدول العربية
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار, جامعة الدول العربية

الجامعة العربية: نشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في السودان والتعهدات الواردة فيه

10:38 GMT 21.05.2023
© AFP 2023 / JOHN THYS / الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© AFP 2023 / JOHN THYS /
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رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، بتوقيع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مساء أمس السبت، في مدينة جدة بالسعودية، على اتفاق لوقف إطلاق النار قصير الأمد.
وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية، اليوم الأحد، أن "أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، رحب بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مساء أمس الموافق 20 مايو/ أيار 2023، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، على اتفاق لوقف إطلاق النار قصير الأمد لمدة 7 أيام، يدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من توقيعه، وذلك من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية".
وشدد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم أبو الغيط، على "ضرورة تنفيذ هذا الاتفاق والتعهدات الواردة فيه، خصوصا بعد أن تداولت القمة العربية التي عقدت في جدة الأزمة السودانية، وصدر قرار يدعم تلك المحادثات".
وأكد الجيش السوداني، اليوم الأحد، في بيان رسمي له، أن اتفاق وقف إطلاق النار في السودان يقتصر على الجوانب العسكرية والفنية، وإجراءات حماية المدنيين، دون التطرق لمناقشة أي أوضاع سياسية.
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
05:08 GMT
ووقعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أمس السبت، على اتفاق ينص على تنفيذ وقف إطلاق للنار قصير الأمد لمدة 7 أيام قابلة للتجديد، بعد انقضاء فترة 48 ساعة، حيث ستتوقف العمليات القتالية وتسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية واستئناف تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت لوقف الإقتتال في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
قوى الحرية والتغيير ترحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في السودان
03:16 GMT
يشار إلى أن القتال بين القوات المسلحة السودانية، وبين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، كان قد اندلع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.
ونتيجة للمعارك التي امتدت لمختلف الولايات السودانية، فقد قتل ما لا يقل عن 1000 شخص، ونزح قرابة مليون سوداني، تاركين مدنهم وقراهم جراء القتال الدائر هناك، في حين تؤكد المنظمات الدولية حاجة قرابة 25 مليون شخص، أي نحو نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية.
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