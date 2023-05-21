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الجيش السوداني: اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل المسائل السياسية
الجيش السوداني: اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل المسائل السياسية
أكد الجيش السوداني، اليوم الأحد، أن اتفاق وقف إطلاق النار في السودان يقتصر على الجوانب العسكرية والفنية، وإجراءات حماية المدنيين، دون التطرق لمناقشة أي أوضاع... 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T10:54+0000
2023-05-21T10:29+0000
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وجاء في بيان رسمي صادر عن القوات المسلحة السودانية، والمنشور عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل: "تقديرا لجهود الوساطة السعودية والأمريكية، وتخفيفا علي مواطنينا من تداعيات التمرد المشؤوم وتسهيلا للنواحي الإنسانية والحياتية لهم، وقعت القوات المسلحة السودانية في جدة مساء أمس على اتفاق لوقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية مع المليشيا المتمردة بتاريخ 20 مايو/ أيار 2023 بمدينة جدة".وأضافت: "مدة وقف إطلاق النار قصير المدى 7 أيام تدخل حيّز التنفيذ يوم غدا الاثنين الموافق 22 مايو 2023، في تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساء".وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أن الاتفاق "ينحصر على الجوانب العسكرية والفنية الخاصة بترتيبات وقف إطلاق النار المؤقت، وإجراءات حرية تنقل المدنيين وحمايتهم من العنف والانتهاكات التي ظلت تمارسها بحقهم المليشيا المتمردة منذ بداية اندلاع التمرد، بجانب إخلاء المستشفيات وصيانة مرافق الخدمات والموضوعات ذات الصلة دون التطرق لمناقشة أي أوضاع سياسية".ووقعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أمس السبت، على اتفاق ينص على تنفيذ وقف إطلاق للنار قصير الأمد لمدة 7 أيام قابلة للتجديد، بعد انقضاء فترة 48 ساعة، حيث ستتوقف العمليات القتالية وتسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية واستئناف تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.يشار إلى أن القتال بين القوات المسلحة السودانية، وبين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، كان قد اندلع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.ونتيجة للمعارك التي امتدت لمختلف الولايات السودانية، فقد قتل ما لا يقل عن 1000 شخص، ونزح قرابة مليون سوداني، تاركين مدنهم وقراهم جراء القتال الدائر هناك، في حين تؤكد المنظمات الدولية حاجة قرابة 25 مليون شخص، أي نحو نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20230521/وزير-الخارجية-الأمريكي-يناشد-الجيش-السوداني-والدعم-السريع-بالتمسك-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-1077267607.html
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

الجيش السوداني: اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل المسائل السياسية

10:54 GMT 21.05.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYرئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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أكد الجيش السوداني، اليوم الأحد، أن اتفاق وقف إطلاق النار في السودان يقتصر على الجوانب العسكرية والفنية، وإجراءات حماية المدنيين، دون التطرق لمناقشة أي أوضاع سياسية.
وجاء في بيان رسمي صادر عن القوات المسلحة السودانية، والمنشور عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل: "تقديرا لجهود الوساطة السعودية والأمريكية، وتخفيفا علي مواطنينا من تداعيات التمرد المشؤوم وتسهيلا للنواحي الإنسانية والحياتية لهم، وقعت القوات المسلحة السودانية في جدة مساء أمس على اتفاق لوقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية مع المليشيا المتمردة بتاريخ 20 مايو/ أيار 2023 بمدينة جدة".
وأضافت: "مدة وقف إطلاق النار قصير المدى 7 أيام تدخل حيّز التنفيذ يوم غدا الاثنين الموافق 22 مايو 2023، في تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساء".
وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أن الاتفاق "ينحصر على الجوانب العسكرية والفنية الخاصة بترتيبات وقف إطلاق النار المؤقت، وإجراءات حرية تنقل المدنيين وحمايتهم من العنف والانتهاكات التي ظلت تمارسها بحقهم المليشيا المتمردة منذ بداية اندلاع التمرد، بجانب إخلاء المستشفيات وصيانة مرافق الخدمات والموضوعات ذات الصلة دون التطرق لمناقشة أي أوضاع سياسية".
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
وزير الخارجية الأمريكي يناشد الجيش السوداني والدعم السريع بالتمسك باتفاق وقف إطلاق النار
07:40 GMT
ووقعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أمس السبت، على اتفاق ينص على تنفيذ وقف إطلاق للنار قصير الأمد لمدة 7 أيام قابلة للتجديد، بعد انقضاء فترة 48 ساعة، حيث ستتوقف العمليات القتالية وتسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية واستئناف تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
يشار إلى أن القتال بين القوات المسلحة السودانية، وبين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، كان قد اندلع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.
ونتيجة للمعارك التي امتدت لمختلف الولايات السودانية، فقد قتل ما لا يقل عن 1000 شخص، ونزح قرابة مليون سوداني، تاركين مدنهم وقراهم جراء القتال الدائر هناك، في حين تؤكد المنظمات الدولية حاجة قرابة 25 مليون شخص، أي نحو نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية.
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