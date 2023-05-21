https://sputnikarabic.ae/20230521/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1077265323.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T05:31+0000
2023-05-21T05:31+0000
2023-05-21T05:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
أعلن فيتالي كيم، رئيس الإدارة الإقليمية في مقاطعة نيكولايف في أوكرانيا، صباح اليوم الأحد، إنذار ضربة جوية في المنطقة.
أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، بأن القوات الروسية تمكنت من كشف تحركات لواءين أوكرانيين وكتيبة وأحدثت أضرارًا نتيجة إطلاق النار على العدو.
الخارجية الأوكرانية تحذر من نفاد ميزانيتها بحلول أكتوبر
حذر أندريه ميلنيك، نائب وزير الخارجية الأوكراني، من نفاد ميزانية الوزارة حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.