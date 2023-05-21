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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230521/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1077265323.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T05:31+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:31 GMT 21.05.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:31 GMT 21.05.2023
إعلان حالة تأهب جوي بمقاطعة نيكولايف في أوكرانيا
أعلن فيتالي كيم، رئيس الإدارة الإقليمية في مقاطعة نيكولايف في أوكرانيا، صباح اليوم الأحد، إنذار ضربة جوية في المنطقة.
05:30 GMT 21.05.2023
القوات الروسية تلحق أضرارا بلواءين وكتيبة للقوات الأوكرانية
أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، بأن القوات الروسية تمكنت من كشف تحركات لواءين أوكرانيين وكتيبة وأحدثت أضرارًا نتيجة إطلاق النار على العدو.
05:30 GMT 21.05.2023
الخارجية الأوكرانية تحذر من نفاد ميزانيتها بحلول أكتوبر
حذر أندريه ميلنيك، نائب وزير الخارجية الأوكراني، من نفاد ميزانية الوزارة حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
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