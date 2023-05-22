https://sputnikarabic.ae/20230522/اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-السودان-يدخل-حيز-التنفيذ-1077326220.html
اتفاق وقف إطلاق النار في السودان يدخل حيز التنفيذ
اتفاق وقف إطلاق النار في السودان يدخل حيز التنفيذ
بدأ طرفي الصراع في السودان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار القصير، الذي دخل حيز التنفيذ، اليوم الاثنين، بناء على ما تم التوصل إليه في "اتفاق جدة". 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T19:51+0000
2023-05-22T19:51+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. جاء ذلك حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك" عن الاتفاق، الذي جرى برعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.وأعلنت قوات الدعم السريع، أمس الأحد، "ترحيبها بتوقيع الاتفاق مع الجيش السوداني، الذي أكد أنه يقتصر على الجوانب الفنية والعسكرية وإجراءات حماية المدنيين، ولا يشمل أي أوضاع سياسية.ويتضمن الاتفاق موافقة الجيش وقوات الدعم السريع على تيسير عمليات إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على المتضررين، إضافة إلى السماح باستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة.يذكر أن الاتفاق تم توقيعه بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، يوم السبت الماضي، ويتضمن تنفيذ وقف إطلاق للنار قصير الأمد لمدة 7 أيام قابلة للتجديد.واندلع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع من الـ 15 من أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلاف الطرفين حول خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق سياسي مدعوم دوليا.ووصلت حصيلة الصراع إلى نحو ألف قتيل وما يقرب من مليون نازح، بينما أصبح نحو نصف سكان السودان في حاجة إلى مساعدات إنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20230521/الجيش-السوداني-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-لا-يشمل-المسائل-السياسية-1077270850.html
https://sputnikarabic.ae/20230521/-قوات-الدعم-السريع-ترحب-بالاتفاق-الجديد-مع-الجيش-السوداني-وتؤكد-التزامها-بوقف-إطلاق-النار-1077286652.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان
اتفاق وقف إطلاق النار في السودان يدخل حيز التنفيذ
19:51 GMT 22.05.2023 (تم التحديث: 20:36 GMT 22.05.2023) تابعنا عبر
بدأ طرفي الصراع في السودان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار القصير، الذي دخل حيز التنفيذ، اليوم الاثنين، بناء على ما تم التوصل إليه في "اتفاق جدة".
الخرطوم - سبوتنيك
. جاء ذلك حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك" عن الاتفاق، الذي جرى برعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
وأعلنت قوات الدعم السريع، أمس الأحد، "ترحيبها بتوقيع الاتفاق مع الجيش السوداني، الذي أكد أنه يقتصر على الجوانب الفنية والعسكرية وإجراءات حماية المدنيين، ولا يشمل أي أوضاع سياسية.
ويتضمن الاتفاق موافقة الجيش وقوات الدعم السريع
على تيسير عمليات إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على المتضررين، إضافة إلى السماح باستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة.
يذكر أن الاتفاق تم توقيعه بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، يوم السبت الماضي، ويتضمن تنفيذ وقف إطلاق للنار
قصير الأمد لمدة 7 أيام قابلة للتجديد.
واندلع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع من الـ 15 من أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلاف الطرفين حول خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق سياسي مدعوم دوليا.
ووصلت حصيلة الصراع
إلى نحو ألف قتيل وما يقرب من مليون نازح، بينما أصبح نحو نصف سكان السودان في حاجة إلى مساعدات إنسانية.