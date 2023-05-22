https://sputnikarabic.ae/20230522/بعد-عودة-المجموعة-البحرية-86-ما-هي-قدرات-الأسطول-الإيراني-في-2023-1077317300.html
بعد عودة المجموعة البحرية 86... ما هي قدرات الأسطول الإيراني في 2023؟
بعد عودة المجموعة البحرية 86... ما هي قدرات الأسطول الإيراني في 2023؟
يحتل الجيش الإيراني المرتبة الـ 17 عالميا، ويمتلك قوة بحرية يتم تصنيفها في المرتبة رقم 32 بين أضخم الأساطيل الحربية على مستوى العالم. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T14:18+0000
2023-05-22T14:18+0000
2023-05-22T14:58+0000
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كما يصنف الأسطول الإيراني في المرتبة رقم 17 بين أضخم الأساطيل الحربية في القارة الأسيوية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.ومن بين أضخم الأساطيل الحربية في منطقة الشرق الأوسط، يتم تصنيف الأسطول الإيراني في المرتبة رقم 4 في المنطقة بعد الأساطيل الحربية لكل من مصر وتركيا والكويت.ما هو عدد وحدات الأسطول الإيراني وأنواعها؟يضم الأسطول الإيراني 101 وحدة بحرية، بينها:وكما هو الحال مع جميع الجيوش والأساطيل الحربية حول العالم، فإن الإحصائيات المنشورة عنها لا تعكس الحجم الحقيقي لقوتها، التي يظل جزء كبير منها محاطا بالسرية.وخلال السنوات الأخيرة، امتلكت إيران صناعة عسكرية بحرية متطورة مكنتها من تطوير الكثير من الوحدات البحرية محليا، ومنها المدمرة "دنا" وحاملة المروحيات "مكران"، التي أعلنت طهران، أمس الأحد، أنها عادت للبلاد ضمن المجموعة البحرية 86 من جولتها في أعالي البحار حول العالم.وعادت المجموعة البحرية 86 إلى المياه الإقليمية الإيرانية، بعد مهمة وصفتها إيران بـ "التاريخية" بالنسبة للأسطول الإيراني.واستغرقت مهمة المجموعة البحرية مدة 8 أشهر، قطعت خلالها مسافة تقدر بـ 65 ألف كم.وقال اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، إن "الأسطول الحربي يخطط لتنفيذ مهمة بحرية في القطب الجنوبي في المستقبل القريب".
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https://sputnikarabic.ae/20230521/الجيش-الإيراني-جولة-الأسطول-86-في-أعالي-البحار-خطوة-تاريخية-1077282006.html
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رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار
رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار
بعد عودة المجموعة البحرية 86... ما هي قدرات الأسطول الإيراني في 2023؟
14:18 GMT 22.05.2023 (تم التحديث: 14:58 GMT 22.05.2023) تابعنا عبر
يحتل الجيش الإيراني المرتبة الـ 17 عالميا، ويمتلك قوة بحرية يتم تصنيفها في المرتبة رقم 32 بين أضخم الأساطيل الحربية على مستوى العالم.
كما يصنف الأسطول الإيراني في المرتبة رقم 17 بين أضخم الأساطيل الحربية في القارة الأسيوية، حسبما تشير
إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
ومن بين أضخم الأساطيل الحربية
في منطقة الشرق الأوسط، يتم تصنيف الأسطول الإيراني في المرتبة رقم 4 في المنطقة بعد الأساطيل الحربية لكل من مصر وتركيا والكويت.
ما هو عدد وحدات الأسطول الإيراني وأنواعها؟
يضم الأسطول الإيراني 101 وحدة بحرية، بينها:
وكما هو الحال مع جميع الجيوش والأساطيل الحربية حول العالم، فإن الإحصائيات المنشورة عنها لا تعكس الحجم الحقيقي لقوتها، التي يظل جزء كبير منها محاطا بالسرية.
وخلال السنوات الأخيرة، امتلكت إيران صناعة عسكرية بحرية متطورة مكنتها من تطوير الكثير من الوحدات البحرية
محليا، ومنها المدمرة "دنا" وحاملة المروحيات "مكران"، التي أعلنت طهران، أمس الأحد، أنها عادت للبلاد ضمن المجموعة البحرية 86 من جولتها في أعالي البحار حول العالم.
وعادت المجموعة البحرية
86 إلى المياه الإقليمية الإيرانية، بعد مهمة وصفتها إيران بـ "التاريخية" بالنسبة للأسطول الإيراني.
واستغرقت مهمة المجموعة البحرية مدة 8 أشهر، قطعت خلالها مسافة تقدر بـ 65 ألف كم.
وقال اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، إن "الأسطول الحربي يخطط لتنفيذ مهمة بحرية في القطب الجنوبي في المستقبل القريب".