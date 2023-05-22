https://sputnikarabic.ae/20230522/معلومات-عن-المدمرة-الأمريكية-بول-هاميلتون-التي-رصدتها-إيران-1077322331.html

معلومات عن المدمرة الأمريكية "بول هاميلتون" التي رصدتها إيران

معلومات عن المدمرة الأمريكية "بول هاميلتون" التي رصدتها إيران

يمتلك الأسطول الأمريكي أكثر من 90 مدمرة بينها المدمرة "بول هاميلتون"، التي رصدتها البحرية الإيرانية في مضيق هرمز، قبل أيام. 22.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-22T16:50+0000

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ويرجع تاريخ تشغيل المدمرة "بول هاميلتون" لعام 1995، حسبما ذكر موقع "يو إس كارير" الأمريكي، الذي أوضح أنها تستخدم نظام دفع مكون من 4 محركات توربينية لتشغيل رفاصات الدفع، التي تعمل على تحريك السفينة عند دورانها تحت الماء.ما هي المواصفات الفنية للمدمرة "بول هاميلتون"؟ما هو تسليح المدمرة "بول هاميلتون"؟يذكر أن المدمرة الأمريكية "بول هاميلتون" تم رصدها في مضيق هرمز، قبل أيام بواسطة البحرية الإيرانية، التي أجبرتها على مغادرة المنطقة.وتمتلك إيران قوة بحرية يتم تصنيفها في المرتبة الـ 32 بين أضخم الأساطيل الحربية على مستوى العالم، وفي المرتبة الـ 17 آسيويا والـ 4 في الشرق الأوسط، ويقدر عدد وحداتها البحرية بـ 101 وحدة.

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