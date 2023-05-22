https://sputnikarabic.ae/20230522/معلومات-عن-المدمرة-الأمريكية-بول-هاميلتون-التي-رصدتها-إيران-1077322331.html
معلومات عن المدمرة الأمريكية "بول هاميلتون" التي رصدتها إيران
معلومات عن المدمرة الأمريكية "بول هاميلتون" التي رصدتها إيران
يمتلك الأسطول الأمريكي أكثر من 90 مدمرة بينها المدمرة "بول هاميلتون"، التي رصدتها البحرية الإيرانية في مضيق هرمز، قبل أيام. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T16:50+0000
2023-05-22T16:50+0000
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ويرجع تاريخ تشغيل المدمرة "بول هاميلتون" لعام 1995، حسبما ذكر موقع "يو إس كارير" الأمريكي، الذي أوضح أنها تستخدم نظام دفع مكون من 4 محركات توربينية لتشغيل رفاصات الدفع، التي تعمل على تحريك السفينة عند دورانها تحت الماء.ما هي المواصفات الفنية للمدمرة "بول هاميلتون"؟ما هو تسليح المدمرة "بول هاميلتون"؟يذكر أن المدمرة الأمريكية "بول هاميلتون" تم رصدها في مضيق هرمز، قبل أيام بواسطة البحرية الإيرانية، التي أجبرتها على مغادرة المنطقة.وتمتلك إيران قوة بحرية يتم تصنيفها في المرتبة الـ 32 بين أضخم الأساطيل الحربية على مستوى العالم، وفي المرتبة الـ 17 آسيويا والـ 4 في الشرق الأوسط، ويقدر عدد وحداتها البحرية بـ 101 وحدة.
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رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الخليج , أخبار الشرق الأوسط
رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الخليج , أخبار الشرق الأوسط
معلومات عن المدمرة الأمريكية "بول هاميلتون" التي رصدتها إيران
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يمتلك الأسطول الأمريكي أكثر من 90 مدمرة بينها المدمرة "بول هاميلتون"، التي رصدتها البحرية الإيرانية في مضيق هرمز، قبل أيام.
ويرجع تاريخ تشغيل المدمرة
"بول هاميلتون" لعام 1995، حسبما ذكر موقع "يو إس كارير" الأمريكي، الذي أوضح أنها تستخدم نظام دفع مكون من 4 محركات توربينية لتشغيل رفاصات الدفع، التي تعمل على تحريك السفينة عند دورانها تحت الماء.
ما هي المواصفات الفنية للمدمرة "بول هاميلتون"؟
العارضة (أقصى عرض للسفينة عند سطح الماء): 20.4 متر.
الغاطس (الجزء المغمور من السفينة): 9.3 متر.
الإزاحة (وزن المدمرة): 8 آلاف و300 طن.
السرعة: 30 عقدة (نحو 55 كلم/ ساعة).
ما هو تسليح المدمرة "بول هاميلتون"؟
منصتا إطلاق عمودي لصواريخ "توماهوك" المجنحة.
مدفع رشاش 5 بوصة (عيار 127 مم).
منظومتان للدفاع الجوي القريب طراز "فالانكس" المزود بمدفع عيار 20 مم.
مدفعان رشاشان عيار 25 ملم.
منظومتان لإطلاق الطوربيدات المضادة للسفن والغواصات
كل منها بـ 3 خلايا إطلاق.
يذكر أن المدمرة الأمريكية
"بول هاميلتون" تم رصدها في مضيق هرمز، قبل أيام بواسطة البحرية الإيرانية، التي أجبرتها على مغادرة المنطقة.
وتمتلك إيران قوة بحرية
يتم تصنيفها في المرتبة الـ 32 بين أضخم الأساطيل الحربية على مستوى العالم، وفي المرتبة الـ 17 آسيويا والـ 4 في الشرق الأوسط، ويقدر عدد وحداتها البحرية بـ 101 وحدة.