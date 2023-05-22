https://sputnikarabic.ae/20230522/منظمة-التعاون-الإسلامي-تعقد-اجتماعا-استثنائيا-في-جدة-لبحث-اعتداءات-إسرائيل-على-الأقصى-1077321628.html

منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا استثنائيا في جدة لبحث اعتداءات إسرائيل على الأقصى

منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا استثنائيا في جدة لبحث اعتداءات إسرائيل على الأقصى

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، عن "اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، الأربعاء المقبل، لبحث اعتداءات إسرائيل على المسجد الأقصى". 22.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-22T16:26+0000

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وقالت الخارجية الأردنية، في بيان لها، إنه "بناء على طلب من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين، يعقد يوم الأربعاء المقبل في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، اجتماع استثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك".وأمس الأحد، اقتحم وزير الأمن القومي المتشدد إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى، رفقة عشرات المستوطنين، ما أثار ردود فعل فلسطينية وعربية منددة.وقال بن غفير، في كلمة متلفزة خلال اقتحامه الأقصى: "القدس روحنا، أنا سعيد بوجودي في الحرم القدسي، المكان الأكثر أهمية للشعب الإسرائيلي. يجب القول إن عناصر الشرطة يقومون بعمل رائع ويثبتون مرة أخرى من هم أصحاب السيادة هنا. جميع تهديدات حماس لن تردعنا، نحن أصحاب القدس وأرض إسرائيل كلها".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر: "إننا نشعر بالقلق من الزيارة الاستفزازية إلى الحرم القدسي الشريف في القدس، والخطاب التحريضي المصاحب لها. لا ينبغي استخدام هذا المكان المقدس لأغراض سياسية، وندعو جميع الأطراف إلى احترام قدسيته".وأضاف: "نؤكد مجددا الموقف الأمريكي الراسخ الداعم للوضع الراهن التاريخي في الأماكن المقدسة في القدس، ونؤكد على الدور الخاص للأردن كوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس".والخميس الماضي، اقتحمت مسيرة الأعلام الإسرائيلية منطقة باب العامود، أحد أشهر أبواب البلدة القديمة في مدينة القدس، بمشاركة آلاف المستوطنين، وبحماية من الشرطة الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20230522/إيران-عن-اقتحام-بن-غفير-للأقصى-ستبقى-القدس-العاصمة-الأبدية-والموحدة-لفلسطين-1077306487.html

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