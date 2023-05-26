https://sputnikarabic.ae/20230526/جمهورية-صرب-البوسنة-والهرسك-تدرس-إمكانية-دفع-ثمن-الغاز-الروسي-بالروبل--1077437988.html
جمهورية صرب البوسنة والهرسك تدرس إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
جمهورية صرب البوسنة والهرسك تدرس إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
قال رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك، إن بلاده تدرس إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T04:47+0000
2023-05-26T04:47+0000
2023-05-26T05:39+0000
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موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك في معرض رد دوديك على سؤال حول ما إذا كان الدفع بالروبل من بين الاحتمالات، فقال "نعم، بالطبع".وأضاف رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك: "نحترم الجانب الروسي وسنحترم مطالبه"، مشيرا إلى أنه خلال لقائه مع الرئيس بوتين، تم الإعلان عن موقفه من بقاء تكلفة الغاز الروسي المقدم للجمهورية كما هي، أما فيما يتعلق بمسألة التمويل (أي الدفع) سيتم النظر بطرق مختلفة.وتعتبر جمهورية صرب البوسنة كيانا إقليميا داخل دولة البوسنة والهرسك في جنوب شرق أوروبا، وعلى عكس التوجه الغربي السائد في أوروبا، لم تفرض عقوبات على موسكو.وفي وقت سابق، أكد زعيم صرب البوسنة، ميلوراد دوديك، أنه لا يمكن أن تكون بلاده جزءا من الناتو، وقال دوديك، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بالعضوية في الناتو، تعرضت صربيا للقصف من قبل الناتو، لا يمكننا أن نكون جزءًا من هذه القوى، لا يمكننا أن نكون جزءًا من الناتو. لقد ألحق الناتو أضرارًا جسيمة بالشعب الصربي".وأشار دوديك إلى أن الولايات المتحدة "التي تناضل من أجل حرية الإعلام" تقوم بفرض عقوبات على وسائل الإعلام التي لا تعجبها.وقال: "هناك القليل من البرامج الإعلامية حول روسيا في البلقان. لدى الأمريكيين والغرب الكثير من وسائل الإعلام الخاصة بهم هنا، روسيا لديها فقط "سبوتنيك". تريد الولايات المتحدة إغلاق جميع وسائل الإعلام التي لا تعجبها".
https://sputnikarabic.ae/20221215/قادة-الاتحاد-الأوروبي-يمنحون-البوسنة-صفة-مرشح-للعضوية-1071245944.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, الناتو
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, الناتو
جمهورية صرب البوسنة والهرسك تدرس إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
04:47 GMT 26.05.2023 (تم التحديث: 05:39 GMT 26.05.2023) تابعنا عبر
قال رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك، إن بلاده تدرس إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.
موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك في معرض رد دوديك على سؤال حول ما إذا كان الدفع بالروبل من بين الاحتمالات، فقال "نعم، بالطبع".
وأضاف رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك: "نحترم الجانب الروسي وسنحترم مطالبه"، مشيرا إلى أنه خلال لقائه مع الرئيس بوتين
، تم الإعلان عن موقفه من بقاء تكلفة الغاز الروسي المقدم للجمهورية كما هي، أما فيما يتعلق بمسألة التمويل (أي الدفع) سيتم النظر بطرق مختلفة.
15 ديسمبر 2022, 20:54 GMT
وتعتبر جمهورية صرب البوسنة كيانا إقليميا داخل دولة البوسنة والهرسك في جنوب شرق أوروبا، وعلى عكس التوجه الغربي السائد في أوروبا، لم تفرض عقوبات على موسكو.
وفي وقت سابق، أكد زعيم صرب البوسنة، ميلوراد دوديك، أنه لا يمكن أن تكون بلاده جزءا من الناتو
، وقال دوديك، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بالعضوية في الناتو، تعرضت صربيا للقصف من قبل الناتو، لا يمكننا أن نكون جزءًا من هذه القوى، لا يمكننا أن نكون جزءًا من الناتو. لقد ألحق الناتو أضرارًا جسيمة بالشعب الصربي".
وأشار دوديك إلى أن الولايات المتحدة "التي تناضل من أجل حرية الإعلام" تقوم بفرض عقوبات على وسائل الإعلام التي لا تعجبها.
وقال: "هناك القليل من البرامج الإعلامية حول روسيا في البلقان. لدى الأمريكيين والغرب الكثير من وسائل الإعلام الخاصة بهم هنا، روسيا لديها فقط "سبوتنيك". تريد الولايات المتحدة إغلاق جميع وسائل الإعلام التي لا تعجبها".