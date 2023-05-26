https://sputnikarabic.ae/20230526/رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-الصراع-الأوكراني-سيطول-ربما-لعقود--1077437107.html
رئيس مجلس الأمن الروسي: الصراع الأوكراني سيطول ربما لعقود
رئيس مجلس الأمن الروسي: الصراع الأوكراني سيطول ربما لعقود
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، بأن الصراع الأوكراني سيطول لفترة قد تصل إلى عقود. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T00:44+0000
2023-05-26T00:44+0000
2023-05-26T01:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
دميتري ميدفيديف
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال ميدفيديف في مقابلة مع الصحفيين خلال زيارة لفيتنام: "أعتقد أن هذا الصراع سيطول وربما لعقود، فهذا واقع جديد وظروف حياتية جديدة".وأوضح المسؤول الروسي: "طالما أن السلطة الأوكرانية موجودة ستكون هناك على سبيل المثال ثلاث سنوات هدنة، وسنتين صراع، وسيتكرر ذلك، لذلك يجب القضاء على النظام النازي في كييف".وفي وقت سابق، قال رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، أمس الخميس، إنه "لا يوجد "سلاح سحري" يمكن أن تستخدمه أوكرانيا لتنتصر على روسيا بما في ذلك مقاتلات إف-16".وأوضح ميلي، في مؤتمر صحفي "ليس هناك سلاح سحري لأوكرانيا، ومقاتلات إف-16 ليست كذلك ولا أي شيء آخر"، مشيرا إلى أن "أوكرانيا ستحتاج إلى عدد كبير من الطائرات المقاتلة الحديثة لمنافسة روسيا في سلاح الجو".وتابع ميلي "تطوير القوات الجوية الأوكرانية بالحجم والنطاق اللذين يعتقد أنهما ضروريان سيستغرق وقتا طويلا"، وأضاف أن "الأهداف الاستراتيجية الأوكرانية هي تحرير كل أراضيها، قد يكون ذلك قابلاً للتحقيق عسكريا، لكن ربما ليس في المدى القريب".يذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، كان قد صرح في وقت سابق، بأن روسيا ستعتبر طائرات "إف-16" أهدافا مشروعة لها في حال تسليمها لأوكرانيا لاستخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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https://sputnikarabic.ae/20230525/ميدفيديف-يكشف-عن-سيناريوهات-اندثار-أوكرانيا-الحتمي-1077433737.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, دميتري ميدفيديف, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, دميتري ميدفيديف, أخبار أوكرانيا
رئيس مجلس الأمن الروسي: الصراع الأوكراني سيطول ربما لعقود
00:44 GMT 26.05.2023 (تم التحديث: 01:21 GMT 26.05.2023) تابعنا عبر
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، بأن الصراع الأوكراني سيطول لفترة قد تصل إلى عقود.
موسكو- سبوتنيك. وقال ميدفيديف في مقابلة مع الصحفيين خلال زيارة لفيتنام: "أعتقد أن هذا الصراع سيطول وربما لعقود، فهذا واقع جديد وظروف حياتية جديدة".
وأوضح المسؤول الروسي: "طالما أن السلطة الأوكرانية موجودة
ستكون هناك على سبيل المثال ثلاث سنوات هدنة، وسنتين صراع، وسيتكرر ذلك، لذلك يجب القضاء على النظام النازي في كييف".
وفي وقت سابق، قال رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، أمس الخميس، إنه "لا يوجد "سلاح سحري"
يمكن أن تستخدمه أوكرانيا لتنتصر على روسيا بما في ذلك مقاتلات إف-16".
وأوضح ميلي، في مؤتمر صحفي "ليس هناك سلاح سحري لأوكرانيا، ومقاتلات إف-16
ليست كذلك ولا أي شيء آخر"، مشيرا إلى أن "أوكرانيا ستحتاج إلى عدد كبير من الطائرات المقاتلة الحديثة لمنافسة روسيا في سلاح الجو".
وتابع ميلي "تطوير القوات الجوية الأوكرانية بالحجم والنطاق اللذين يعتقد أنهما ضروريان سيستغرق وقتا طويلا"، وأضاف أن "الأهداف الاستراتيجية الأوكرانية هي تحرير كل أراضيها، قد يكون ذلك قابلاً للتحقيق عسكريا، لكن ربما ليس في المدى القريب".
يذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، كان قد صرح في وقت سابق، بأن روسيا ستعتبر طائرات "إف-16" أهدافا مشروعة لها في حال تسليمها لأوكرانيا لاستخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري
والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.