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https://sputnikarabic.ae/20230527/بعد-تدميرها-سربا-من-المسيرات-الأوكرانية-معلومات-عن-منظومة-تور-إم-الروسية-1077490434.html
بعد تدميرها سربا من المسيرات الأوكرانية… معلومات عن منظومة "تور إم" الروسية
بعد تدميرها سربا من المسيرات الأوكرانية… معلومات عن منظومة "تور إم" الروسية
أثبتت التجارب الميدانية أن المنظومة الصاروخية الروسية "تور - إم" واحدة من أفضل منظومات الدفاع الجوي، التي يمكنها إسقاط جميع الأهداف الجوية القريبة والمتوسطة... 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T19:27+0000
2023-05-27T19:27+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأثبتت المنظومة الروسية كفاءتها العالية في ظروف القتال المتشابكة التي تتضمن عمليات تشويش إلكتروني لتضليل المنظومات الدفاعية واختراقها، حسبما ذكر موقع "روس أوبرون إكسبورت" الروسي.وطورت روسيا منظومات "تور - إم" على مركبات متحركة يمكنها إطلاق النار من وضع الثبات والحركة خلال 10 ثوان من رصد الهدف، وهو ما يمنحها ميزة كبرى في العمليات الحربية ويمكنها من المناورة بصورة أكبر.ما هي المواصفات الفنية لمنظومة "تور - إم"؟ما هي الأهداف التي يمكن إسقاطها بـ "تور - إم"؟يمكن استخدام "تور - إم" لتأمين المنشآت الثابتة، كما يمكنها مرافقة التشكيلات البرية خلال تقدمها في ميادين القتال.وتتميز منظومات "تور - إم" بالقدرة على العمل على مدار الساعة في جميع الظروف الجوية، كما يمكنها مقاومة التشويش الراداري للعدو.وتضم المنظومة 4 مركبات قتالية إضافة إلى مركبات القيادة ومركبات الدعم والصيانة، لكن يمكن لمركبتين قتاليتين فقط تأمين موقع عسكري عند الضرورة.وتستخدم منظومة "تور - إم" خلايا إطلاق تمكنها من تنفيذ مهام الإطلاق العمودي للصواريخ التي تقوم بإعادة توجيه نفسها ذاتيا باتجاه الهدف بعد الإطلاق.وتمكنت منظومة "تور - إم"، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة الروسية في دونباس، من تدمير سرب من الطائرات المسيرة وتحويلها إلى رماد.
https://sputnikarabic.ae/20230527/الصين-تحذر-من-خطوة-خطيرة-معلومات-عن-صواريخ-ستينغر-الأمريكية-1077483018.html
https://sputnikarabic.ae/20230527/منظومة-تور-إم-تدمر-سربا-من-المسيرات-الأوكرانية-فيديو-1077484159.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

بعد تدميرها سربا من المسيرات الأوكرانية… معلومات عن منظومة "تور إم" الروسية

19:27 GMT 27.05.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv /  / الانتقال إلى بنك الصورمسابقة "تشيستويه نيبو" (السماء النظيفة) للجيش في ميدان "ييسك" التابع لمركز التدريب للدفاع العسكري المضاد للطائرات - منظومة الدفاع الجوي التكتيكية "تور-إم2"
مسابقة تشيستويه نيبو (السماء النظيفة) للجيش في ميدان ييسك التابع لمركز التدريب للدفاع العسكري المضاد للطائرات - منظومة الدفاع الجوي التكتيكية تور-إم2 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv /
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أثبتت التجارب الميدانية أن المنظومة الصاروخية الروسية "تور - إم" واحدة من أفضل منظومات الدفاع الجوي، التي يمكنها إسقاط جميع الأهداف الجوية القريبة والمتوسطة المدى بما في ذلك للطائرات المسيرة.
وأثبتت المنظومة الروسية كفاءتها العالية في ظروف القتال المتشابكة التي تتضمن عمليات تشويش إلكتروني لتضليل المنظومات الدفاعية واختراقها، حسبما ذكر موقع "روس أوبرون إكسبورت" الروسي.
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وطورت روسيا منظومات "تور - إم" على مركبات متحركة يمكنها إطلاق النار من وضع الثبات والحركة خلال 10 ثوان من رصد الهدف، وهو ما يمنحها ميزة كبرى في العمليات الحربية ويمكنها من المناورة بصورة أكبر.

ما هي المواصفات الفنية لمنظومة "تور - إم"؟

مدى إسقاط الأهداف: من 1 إلى 15 كلم.
ارتفاع الاشتباك مع الهدف: من 10 أمتار حتى 10 كلم.
يمكنها الاشتباك مع 4 أهداف في وقت واحد.
يمكنها إسقاط الأهداف آليا في بعض الحالات.

ما هي الأهداف التي يمكن إسقاطها بـ "تور - إم"؟

الطائرات ذات الأجنحة الثابتة.
المروحيات.
الطائرات المسيرة.
الصواريخ الموجهة.
القذائف الدقيقة.
يمكن استخدام "تور - إم" لتأمين المنشآت الثابتة، كما يمكنها مرافقة التشكيلات البرية خلال تقدمها في ميادين القتال.
وتتميز منظومات "تور - إم" بالقدرة على العمل على مدار الساعة في جميع الظروف الجوية، كما يمكنها مقاومة التشويش الراداري للعدو.
وتضم المنظومة 4 مركبات قتالية إضافة إلى مركبات القيادة ومركبات الدعم والصيانة، لكن يمكن لمركبتين قتاليتين فقط تأمين موقع عسكري عند الضرورة.
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وتستخدم منظومة "تور - إم" خلايا إطلاق تمكنها من تنفيذ مهام الإطلاق العمودي للصواريخ التي تقوم بإعادة توجيه نفسها ذاتيا باتجاه الهدف بعد الإطلاق.
وتمكنت منظومة "تور - إم"، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة الروسية في دونباس، من تدمير سرب من الطائرات المسيرة وتحويلها إلى رماد.
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