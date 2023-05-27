https://sputnikarabic.ae/20230527/-السعودي-علي-القرني-يعلن-بدء-تجربة-الاستمطار-الصناعي-في-الفضاء-1077473068.html

السعودي علي القرني يعلن بدء تجربة الاستمطار الصناعي في الفضاء

السعودي علي القرني يعلن بدء تجربة الاستمطار الصناعي في الفضاء

أعلن رائد الفضاء السعودي، علي القرني، بدء تجربة الاستمطار الصناعي في الفضاء، مؤكدا أن هذه التجربة ستكون بأيدٍ سعودية بالكامل. 27.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-27T07:51+0000

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ونشر القرني، عبر حسابه على "تويتر"، فيديو كشف فيه أنه بدأ بتجربة الاستمطار الصناعي في بيئة الجاذبية الصغرى (أو ما يعرف تجاوزًا بانعدام الجاذبية)، موضحا أن "الاستمطار قد يكون مقدمة للعيش في مستعمرات فضائية".ولفت رائد الفضاء السعودي، إلى أن "تجربته هذه ستساعد على رفع نسبة الاستمطار الصناعي بنسبة 50% حال نجاحها"، مؤكدًا أنه تم تجهيز التجربة بأيادٍ سعودية.وأعلنت الهيئة السعودية للفضاء، يوم الاثنين الماضي، عن وصول أول رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية.ونشرت الهيئة فيديو استقبال طاقم محطة الفضاء الدولية، لرائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي، وعلي القرني، مشيرة أنه بعد وصولهما محطة الفضاء الدولية، تناول رائدا الفضاء السعوديان، التمر والماء.وأعلنت شركة "سبيس إكس" حينها، أن صاروخ "فالكون 9" محمل بمركبة "كريو دراغون" مع طاقم مؤلف من 4 أشخاص انطلق من فلوريدا، من بينهم رائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي، وعلي القرني.وتحمل مهمة برناوي والقرني في محطة الفضاء الدولية، أهدافا سامية لتمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض، وفتح آفاق جديدة، من خلال مجموعة الأبحاث التي سيجريها رواد الفضاء في مجالات الصحة واستدامة البيئة"، وتمنت لهما التوفيق في مهمتهما وعودة آمنة إلى أرض الوطن، بحسب الوكالة السعودية.

https://sputnikarabic.ae/20230522/أول-رسالة-بالفيديو-للرائدين-السعوديين-من-الفضاء-1077298838.html

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