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الأمن الداخلي الإيراني: الأوضاع على الحدود الأفغانية هادئة
الأمن الداخلي الإيراني: الأوضاع على الحدود الأفغانية هادئة
قال نائب قائد قوى الأمن الداخلي، العميد قاسم رضائي، اليوم الأحد، إن الأوضاع على الحدود مع أفغانستان هادئة في الوقت الراهن. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T10:49+0000
2023-05-28T10:49+0000
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وأفادت وكالة "إرنا"، ظهر اليوم الأحد، بأن تصريحات العميد رضائي جاءت خلال زيارته الحالية مدينة زابل في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران.وأكد العميد قاسم رضائي أن الحدود الإيرانية مع أفغانستان هي حدود الصداقة ويجب ألا نسمح بتكرار الحوادث المؤسفة، مشيرا إلى أنه "حدثت عدة مرات أخطاء من جانب السلطات الأفغانية في حدودها المشتركة مع إيران، ويوم أمس شهدنا حادث إطلاق نار غير مبرر".وذكر القائد الإيراني أن قوات حرس الحدود في بلاده اتخذت إجراءات مضادة لمواجهة حادث إطلاق النار، مضيفا أن تلك القوات تمكنت من معالجة الأمر، ولكن مع مقتل إيراني وإصابة اثنين آخرين.ووقعت الاشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وقوات "طالبان"، صباح أمس السبت، في نقطة ساسولي الحدودية الواقعة في محافظة زابل الإيرانية. كما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، التي تديرها "طالبان" عبد نافع تاكور، إن "أحد حراس طالبان قتل في اشتباكات مع القوات الإيرانية في ولاية نمروز الأفغانية".وبحسب وكالة "إرنا": "تصاعدت التوترات بين الجارتين في الأشهر الأخيرة بسبب فشل حكومة طالبان في احترام معاهدة تقاسم المياه لعام 1973، حيث قالت السلطات الإيرانية إن طالبان تقيد تدفق المياه من نهر هلمند إلى المناطق الشرقية القاحلة في إيران".وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد جدد مطالبة أفغانستان بتوفير حقوق بلاده من نهر هلمند لتغذية مناطق في جنوب شرق إيران، التي تشهد مستويات جفاف غير مسبوقة، خلال زيارته لمحافظة سيستان - بلوشستان الحدودية.وينبع النهر من وسط أفغانستان في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، ويجري لمسافة أكثر من ألف كيلومتر حتى بلوغ بحيرة هامون عند الحدود بين البلدين. وكانت مياهه تستخدم لري المناطق الزراعية في محافظة سيسستان - بلوشتان.
https://sputnikarabic.ae/20230527/مقتل-جنديين-من-حرس-الحدود-الإيراني-برصاص-طالبان-1077489074.html
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العالم, الأخبار, إيران, أخبار إيران, أخبار أفغانستان اليوم
العالم, الأخبار, إيران, أخبار إيران, أخبار أفغانستان اليوم

الأمن الداخلي الإيراني: الأوضاع على الحدود الأفغانية هادئة

10:49 GMT 28.05.2023
© AFP 2023 / Wakil Kohsarأفراد أمن طالبان في كابول
أفراد أمن طالبان في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
© AFP 2023 / Wakil Kohsar
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قال نائب قائد قوى الأمن الداخلي، العميد قاسم رضائي، اليوم الأحد، إن الأوضاع على الحدود مع أفغانستان هادئة في الوقت الراهن.
وأفادت وكالة "إرنا"، ظهر اليوم الأحد، بأن تصريحات العميد رضائي جاءت خلال زيارته الحالية مدينة زابل في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران.
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
مقتل جنديين من حرس الحدود الإيراني برصاص "طالبان"
أمس, 17:53 GMT
وأكد العميد قاسم رضائي أن الحدود الإيرانية مع أفغانستان هي حدود الصداقة ويجب ألا نسمح بتكرار الحوادث المؤسفة، مشيرا إلى أنه "حدثت عدة مرات أخطاء من جانب السلطات الأفغانية في حدودها المشتركة مع إيران، ويوم أمس شهدنا حادث إطلاق نار غير مبرر".
وذكر القائد الإيراني أن قوات حرس الحدود في بلاده اتخذت إجراءات مضادة لمواجهة حادث إطلاق النار، مضيفا أن تلك القوات تمكنت من معالجة الأمر، ولكن مع مقتل إيراني وإصابة اثنين آخرين.
ووقعت الاشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وقوات "طالبان"، صباح أمس السبت، في نقطة ساسولي الحدودية الواقعة في محافظة زابل الإيرانية. كما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، التي تديرها "طالبان" عبد نافع تاكور، إن "أحد حراس طالبان قتل في اشتباكات مع القوات الإيرانية في ولاية نمروز الأفغانية".
وبحسب وكالة "إرنا": "تصاعدت التوترات بين الجارتين في الأشهر الأخيرة بسبب فشل حكومة طالبان في احترام معاهدة تقاسم المياه لعام 1973، حيث قالت السلطات الإيرانية إن طالبان تقيد تدفق المياه من نهر هلمند إلى المناطق الشرقية القاحلة في إيران".
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد جدد مطالبة أفغانستان بتوفير حقوق بلاده من نهر هلمند لتغذية مناطق في جنوب شرق إيران، التي تشهد مستويات جفاف غير مسبوقة، خلال زيارته لمحافظة سيستان - بلوشستان الحدودية.
وينبع النهر من وسط أفغانستان في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، ويجري لمسافة أكثر من ألف كيلومتر حتى بلوغ بحيرة هامون عند الحدود بين البلدين. وكانت مياهه تستخدم لري المناطق الزراعية في محافظة سيسستان - بلوشتان.
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