https://sputnikarabic.ae/20230528/الأمن-الداخلي-الإيراني-الأوضاع-على-الحدود-الأفغانية-هادئة-1077506443.html

الأمن الداخلي الإيراني: الأوضاع على الحدود الأفغانية هادئة

الأمن الداخلي الإيراني: الأوضاع على الحدود الأفغانية هادئة

قال نائب قائد قوى الأمن الداخلي، العميد قاسم رضائي، اليوم الأحد، إن الأوضاع على الحدود مع أفغانستان هادئة في الوقت الراهن. 28.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-28T10:49+0000

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وأفادت وكالة "إرنا"، ظهر اليوم الأحد، بأن تصريحات العميد رضائي جاءت خلال زيارته الحالية مدينة زابل في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران.وأكد العميد قاسم رضائي أن الحدود الإيرانية مع أفغانستان هي حدود الصداقة ويجب ألا نسمح بتكرار الحوادث المؤسفة، مشيرا إلى أنه "حدثت عدة مرات أخطاء من جانب السلطات الأفغانية في حدودها المشتركة مع إيران، ويوم أمس شهدنا حادث إطلاق نار غير مبرر".وذكر القائد الإيراني أن قوات حرس الحدود في بلاده اتخذت إجراءات مضادة لمواجهة حادث إطلاق النار، مضيفا أن تلك القوات تمكنت من معالجة الأمر، ولكن مع مقتل إيراني وإصابة اثنين آخرين.ووقعت الاشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وقوات "طالبان"، صباح أمس السبت، في نقطة ساسولي الحدودية الواقعة في محافظة زابل الإيرانية. كما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، التي تديرها "طالبان" عبد نافع تاكور، إن "أحد حراس طالبان قتل في اشتباكات مع القوات الإيرانية في ولاية نمروز الأفغانية".وبحسب وكالة "إرنا": "تصاعدت التوترات بين الجارتين في الأشهر الأخيرة بسبب فشل حكومة طالبان في احترام معاهدة تقاسم المياه لعام 1973، حيث قالت السلطات الإيرانية إن طالبان تقيد تدفق المياه من نهر هلمند إلى المناطق الشرقية القاحلة في إيران".وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد جدد مطالبة أفغانستان بتوفير حقوق بلاده من نهر هلمند لتغذية مناطق في جنوب شرق إيران، التي تشهد مستويات جفاف غير مسبوقة، خلال زيارته لمحافظة سيستان - بلوشستان الحدودية.وينبع النهر من وسط أفغانستان في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، ويجري لمسافة أكثر من ألف كيلومتر حتى بلوغ بحيرة هامون عند الحدود بين البلدين. وكانت مياهه تستخدم لري المناطق الزراعية في محافظة سيسستان - بلوشتان.

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