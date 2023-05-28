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أردوغان متقدم بـ54.78% مقابل 45.22% لكليجدار أوغلو بعد فرز 66.65% من الأصوات
https://sputnikarabic.ae/20230528/حزب-الشعب-الجمهوري-في-تركيا-نمر-بمرحلة-حرجة-الآن-وسنحمي-إرادة-شعبنا-وسنحقق-النصر-1077519274.html
حزب "الشعب الجمهوري" التركي: نمر بمرحلة حرجة الآن وسنحمي إرادة شعبنا ونحقق النصر
حزب "الشعب الجمهوري" التركي: نمر بمرحلة حرجة الآن وسنحمي إرادة شعبنا ونحقق النصر
قال حزب "الشعب الجمهوري" المعارض في تركيا، إنه "سيحمي إرادة الشعب التركي"، مؤكدا ثقته في "تحقيق النصر". 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T15:34+0000
2023-05-28T15:38+0000
أخبار تركيا اليوم
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
رجب طيب أردوغان
كمال كليجدار أوغلو
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وأوضح المتحدث باسم حزب "الشعب الجمهوري"، فائق أوزتراق، في مؤتمر صحفي، إن "الحزب سيقوم بمتابعة حثيثة لعملية فرز الأصوات"، مضيفا: "كوادرنا تواصل مهامها في الميدان وفي مراكز الاقتراع لصون أصوات الناخبين".وشدد على "ضرورة القيام بالمتابعة الحثيثة لفرز الأصوات في هذه المرحلة الحرجة"، مجددا التأكيد "بأننا سنصون أصوات شعبنا وسنفوز".وأغلقت صناديق الاقتراع، في وقت سابق اليوم، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.وقالت مراسلة "سبوتنيك"، إن "مراكز الاقتراع أُغلقت في جميع أنحاء تركيا عند الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية"، مؤكدة بدء فرز الأصوات.وانطلقت، صباح اليوم الأحد، الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية، والتي يتنافس فيها مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة"، كمال كليجدار أوغلو.وفي 14 مايو/ أيار الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية، ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري.وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل،وفقًا للقانون التركي.
https://sputnikarabic.ae/20230528/رئيس-الهيئة-العليا-للانتخابات-التركية-لم-نسجل-أي-تطورات-سلبية-خلال-عملية-التصويت-1077517150.html
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أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

حزب "الشعب الجمهوري" التركي: نمر بمرحلة حرجة الآن وسنحمي إرادة شعبنا ونحقق النصر

15:34 GMT 28.05.2023 (تم التحديث: 15:38 GMT 28.05.2023)
© AFP 2023 / Bulent Kilicالانتخابات الرئاسية و البرلمانية في تركيا
الانتخابات الرئاسية و البرلمانية في تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
© AFP 2023 / Bulent Kilic
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قال حزب "الشعب الجمهوري" المعارض في تركيا، إنه "سيحمي إرادة الشعب التركي"، مؤكدا ثقته في "تحقيق النصر".
وأوضح المتحدث باسم حزب "الشعب الجمهوري"، فائق أوزتراق، في مؤتمر صحفي، إن "الحزب سيقوم بمتابعة حثيثة لعملية فرز الأصوات"، مضيفا: "كوادرنا تواصل مهامها في الميدان وفي مراكز الاقتراع لصون أصوات الناخبين".
وشدد على "ضرورة القيام بالمتابعة الحثيثة لفرز الأصوات في هذه المرحلة الحرجة"، مجددا التأكيد "بأننا سنصون أصوات شعبنا وسنفوز".
وأغلقت صناديق الاقتراع، في وقت سابق اليوم، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.
وقالت مراسلة "سبوتنيك"، إن "مراكز الاقتراع أُغلقت في جميع أنحاء تركيا عند الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية"، مؤكدة بدء فرز الأصوات.
وانطلقت، صباح اليوم الأحد، الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية، والتي يتنافس فيها مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة"، كمال كليجدار أوغلو.
وفي 14 مايو/ أيار الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية، ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.
الناس يصطفون في طابور للتصويت في مركز اقتراع في أنقرة للانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا، 14 مايو/ أيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية: لم نسجل أي تطورات سلبية خلال عملية التصويت
14:58 GMT
وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري.
وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل،وفقًا للقانون التركي.
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية 2023 في تركيا وخارجها - سبوتنيك عربي
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الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2023 في تركيا وخارجها
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أمس, 16:31 GMT
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